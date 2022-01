USIKKER FREMTID: De russiske eierne av bitcoinfabrikken vil utvide, men Alvdal kommune ønsker å avslutte virksomheten.

Kommunedirektøren vil kaste russerne ut av Alvdal

PST synes det er påfallende at den russiske databedriften i Alvdal ønsker å utvide samtidig som en ny, stor Nato-øvelse skal avholdes i Innlandet. Nå vil kommunedirektøren i Alvdal kommune avslutte russernes leieavtale.

Publisert: Nå nettopp

Russernes drift er lite bærekraftig, mener kommunedirektør Per Arne Aaen, og innstiller på at kommunen ikke forlenger leieavtalen, som allerede er to år på overtid.

Kommunedirektøren omtaler selv kontakten med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin innstilling til kommunestyret.







– De inviterte seg selv til Alvdal, forteller Aaen til VG.

– PST hadde ikke noe spesifikt å knytte til virksomheten i Alvdal. Men de ønsket på generelt grunnlag å formidle til kommunen hva de tenker rundt denne typen etableringer, i forhold til den årlige, nasjonale trusselvurderingen.

VIL AVSLUTTE: Kommunedirektør Per Arne Aaen vil ikke fornye avtalen med russerne i Alvdal.

Omstridt

VG har i en rekke reportasjer omtalt den russiske serverparken i Alvdal som ble etablert i 2018. Den gang snakket de russiske grunnleggerne om inntil 65 arbeidsplasser og milliardinvesteringer som skulle komme lokalmiljøet til gode.

I dag, fire år senere, er det hverken arbeidsplasser eller milliardinvesteringer å spore, bare en lokal IT-bedrift som har fått oppdraget med å drifte innholdet i de tre containerne som står på plassen. Kundekontakt og alt som har med utvinning av bitcoin å gjøre, blir håndtert over nettet av prosjektlederen Denis Slabakov i Moskva.

«Kjent metodikk»

I den nasjonale trusselvurdering for 2021, advarer PST om at fremmede stater kan bruke oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv for å få informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de får. Russland og Kina er de to nasjonene som er spesielt nevnt.

Dette var også et tema i samtalene i Alvdal.

"PST beskriver etableringen som kjent metodikk for å komme i posisjon for å drive etterretningsvirksomhet gjennom tilgang til ulike kanaler ved å drive næringsvirksomhet generelt", heter det i kommunedirektørens innstilling.

GIGANTOPERASJON: 50 000 soldater fra 31 land deltok i Nato-øvelsen Trident Juncture.

Nato-nærvær

Det vakte lokal oppsikt da russerne ønsket å etablere seg i Alvdal rett før Nato-øvelsen Trident Juncture i 2018, den største Nato-øvelsen i Norge siden den kalde krigen. Alvdal var sentrum for landoperasjonene i øvelsen. PST fikk den gang en rekke henvendelser fra bekymrede alvdøler.

Om bare to måneder blir Østerdalen igjen arena for en ny stor Nato-øvelse. 35 000 soldater fra 28 land vil delta i øvelsen Cold Response, hvor landøvelsene hovedsakelig vil foregå i områdene fra Rena og sørover.

At dette sammenfaller med russernes ønske om å utvide satsingen på serverparken i Alvdal, var det PST selv som tok opp i møtet med Alvdal kommune.

PST: Ifølge kommunedirektørens innstilling har ikke PST noe håndfast å anføre rundt russernes etablering i Alvdal.

"PST mener likevel det kan være grunn til å stille spørsmål rundt behov for svært rask etablering i 2018, i forkant av den store NATO-øvelsen den gang. Tilsvarende kan det stilles spørsmål ved ønsket om rask utvidelse av driften nå i 2022, i forkant av en ny forestående NATO-øvelse inneværende vinter", skriver kommunedirektøren.

PST har ingen kommentar til VG angående besøket i Alvdal.

Lite bærekraftig

I kommunedirektørens innstilling er det mangel på bærekraft, og påvirkning på klima og miljø, som er viktigst.

Bitcoinvirksomheten er svært kraftkrevende.

– Bærekraft er helt essensielt i det vi driver med, og et hovedmål i kommunens samfunnsdel. Ut fra det er jeg usikker på om produksjon av kryptovaluta er noe vi ønsker å legge til rette for på kommunens næringsarealer, sier kommunedirektør Per Arne Aaen til VG.

Kommunedirektøren peker også på at det heller ikke foreligger noen planer om å utnytte overskuddsvarmen som slippes ut fra containerne.

En juridisk vurdering kommunen har fått utført, konkluderer med at avtalen kan sies opp, men at leietagerne bør få ett års frist på å avslutte virksomheten.

Kommunen kan ikke holdes ansvarlig for investeringene som russerne har gjort på tomten, ifølge vurderingen.

Selskapsstrukturen rundt russernes satsing er innfløkt. Det norske selskapet Dataroom som står som leietager, eies av to holdingselskaper i henholdsvis Østerrike og Hongkong. Disse selskapene eies igjen av russiske forretningsfolk med base i Hongkong, Dubai og Moskva.

GRÜNDER: Denis Slabakov har frontet det russiske bitcoineventyret i Alvdal, men selskapet New Mining Company har aldri vært offisiell eier.

Selskapet New Mining Company som lanserte milliardinvesteringen i 2017, har aldri vært eier av serverparken.

Avgjøres av politikerne

En rekke naboer har klaget på støy fra serverparken, men kommunedirektøren tror dette kan løses, og ser det ikke som viktig i spørsmålet om leieforholdet skal avsluttes.

Nå blir det opp til politikerne i Alvdal å avgjøre om kommunen stenger døren for bitcoinfabrikken, eller om virksomheten skal få fortsette.

Saken vil bli behandlet i kommunestyremøtet torsdag 27. januar.

Den russiske prosjektlederen og datagründeren Denis Slabakov ønsker ikke å kommentere hvorvidt kommunedirektørens innstilling vil bety slutten for virksomheten i Norge.

– Jeg har hørt om dette, men la oss vente til en endelig avgjørelse er tatt. Det er ingen grunn til å spekulere på dette stadiet, sier Denis Slabakov til VG.

– Er du overrasket over at kommunedirektøren ønsker å avslutte kontrakten?

– Det vil jeg kommentere når den endelige avgjørelsen er tatt.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +47 92088655 (Ola), +47 90548963 (Lars Christian).