FUNNET: Kristian Brusletto Kjærholt og Apo på vei ned fra fjellet etter at han ble funnet lørdag formiddag.

Hunden Apo funnet etter å ha vært savnet i to uker: − Et mirakel

Under larmen fra fyrverkeriet på nyttårsaften satte hunden Apo av gårde. Det har engasjert et helt lokalsamfunn på Geilo. Etter to ukers iherdig leting fra over hundre involverte kom hunden til rette igjen.

Av Eirik Wichstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er et kjempemirakel, utbryter matmor Matilde Rosendal på telefon fra boligen i Danmark.

Lørdag ettermiddag ble hunden Apo funnet etter å ha vært savnet i to uker.

Det skjedde etter en storstilt leteaksjon hvor over hundre privatpersoner har deltatt, oppgir Rosendal

Tilreisende har kommet fra blant annet Fredrikstad, Kongsberg og så langt som fra Bergen for å bistå i søket.

Rømte på nyttårsaften

Matilde Rosendal, hennes to barn og kjæledyret Apo, tilbrakte juleferien på Geilo.

På nyttårsaften var de alle samlet for å se fyrverkeriet fra hytta, men rabalderet på himmelen skremte Apo, som begynte å løpe vekk fra hytta.

20 minutter senere ble han observert på en landevei omtrent fire kilometer vekk. Taxisjåføren som så ham klarte ikke å få fatt i ham.

GEILO: Matilde Rosendal på tur med Apo i romjulen 2021.

– Han var nok helt skrekkslagen og har vært i panikk i tre timer. Dessuten er han ikke vant med snøen, da vi bor i Danmark, sier Rosendal.

Etter å ha meldt det til politiet publiserte hun en etterlysning på Facebook og utlovet en finnerdusør på 10.000 kroner. Responsen var over all forventning, forteller hun.

– Overraskende fin

Allerede dagen etter meldte flere frivillige seg til å bistå i leteaksjonen.

En av dem var Kristian Brusletto Kjærholt, som tok ansvar for organiseringen av leteaksjonen.

Da VG snakker med ham sitter han i bilen sammen med Apo og makker i letearbeidet Hanna Kristine Mylius, på vei til veterinæren for å sjekke helsetilstanden til den forkomne labbetussen.

– Han er overraskende fin, ikke spesielt tynn, men veldig sliten i potene da, sier Kjærholt.

TIL VETERINÆREN: Leder for leteaksjonen og rømlingen Apo på vei til veterinæren.

– Nå skal jeg ikke uttale meg for sikkert før vi har fått sjekket han hos veterinæren, men han logrer med halen og har full tillit til oss, sier Kjærholt.

– Typisk for Bygde-Norge

– Vi har vært rundt 30 stykker som har gått hver eneste dag. I tillegg har et titalls andre frivillige deltatt i søket når de har hatt anledning, forteller han.

Folk har også engasjert seg ved å gå fra hytte til hytte med flygeblader og plakater av hunden. Til sammen har de vært på dørene til over 1000 hus og hytter, anslår Kjærholt.

ENGASJERTE: Sjarmtrollet Apo, av rasen bearded collie, har engasjert en hel liten bygd etter at han forsvant på nyttårsaften.

– Det har bare vært et enormt engasjement. Det er kanskje litt typisk for Bygde-Norge at man står mer samlet når sånt skjer, sier han.

Insisterte på å fortsette letingen

Ventetiden har vært pinefull for eieren Matilde Rosendal og familien.

De har vært hjemme i Danmark siden forrige søndag. Undertiden har Rosendal blitt mer og mer overbevist om at Apo var død.

– Det har vært helt forferdelig. Å gå rundt og tenke at han skulle dø, så redd og alene, og fryse i hjel ... Det har vært helt skrekkelig, sier Rosendal.

Men de frivillige insisterte på å fortsette letingen, forteller Rosendal.

– «Vi kommer til å finne ham», sa de.

HJEMME: Matmor og sjarmtrollet på tur hjemme i Danmark.

Det ble starten to pengeinnsamlinger under leteaksjonen.

Til sammen har det blitt samlet inn 178.000 kroner som har gått til forpleining og en varmesøkende drone til fremtidige leteaksjoner.

– Dusøren på 10.000 kroner er det ingen som vil ha. I stedet gir jeg pengene til dronefondet, sier Rosendal.

– Et mirakel

Lørdag formiddag fikk Rosendal et anrop på FaceTime fra Kjærholt og Mylius. Hun var sikker på at de ringte for å si at han var død.

– De spurte om jeg var sammen med barna. Ja, sa jeg. Skal jeg gå vekk fra dem, spurte jeg.

– Nei, du skal gå inn til dem, svarte han, også filmet han hunden, forteller Rosendal.

På skjermen så hun levende bilder av den tufsete hårdotten som peste og logret med halen.

SNART GJENFORENT: Hjalte (6) og Frida (3) får snart se sin gode lekekamerat igjen.

– Det er et mirakel. Jeg finner ikke ord, sier hun.

Mor Matilde og sønnen Hjalte reiser med fergen over til Norge lørdag kveld for å gjenforenes med det lodne familiemedlemmet.

– Jeg vil gi alle som engasjerte seg en kjempeklem, og kommer til å være evig takknemlig for den hjelpen vi har fått, sier en rørt hundeeier.