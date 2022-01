TESTING: Det er ikke lenger råd om å teste seg jevnlig.

Går bort fra råd om massetesting

Helse- og omsorgsdepartementet mener det ikke lenger er hensiktsmessig med jevnlig testing. Derfor avvikles rådet umiddelbart.

– Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg.

Jevnlig testing har gjennom pandemien blir brukt som et tiltak for å oppdage smitten før den sprer seg. For eksempel ved å teste elever på en barneskole hver uke.

– Tester skal brukes når det er grunn til det

Endringene i teststrategien gjøres på bakgrunn av faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det er viktigst at de med symptomer får teste seg. Deretter følger personer som trenger å teste seg for å slippe karantene.

– Hver og en av oss må fremover ta et større ansvar selv, og det gjelder også bruk av selvtester. Testene skal brukes når det er grunner til det, og da først og fremst ved symptomer, sier Kjerkol.

Nylig endret regjeringen reglene for smittekarantene. Om et husstandsmedlem eller tilsvarende nære er smittet, kan du ta en test hver dag og slippe karantene. Så lenge den er negativ.

Mangel på hurtigtester

Det har den siste tiden vært krevende for noen kommuner å få tak i tok hurtigtester.

VG skrev fredag om Stavanger kommune som har fått tildelt 143.000 tester. Det er omtrent en test per innbygger.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser fredag kveld at det er over syv millioner tester på lager i kommunene. I tillegg er 5,9 millioner tester sendt til kommunene denne uken.

– Det kan likevel være noen kommuner som ikke opplever at de har nok tester til alle formål de ønsker å bruke tester til, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) til VG.

Derfor har kommunene fått klare råd om hvordan testene skal prioriteres.

– Når vi nå går bort fra rådet om jevnlig testing og at det først og fremst er personer med symptomer som bør teste seg, vil dette også avhjelpe situasjonen, sier han.

Tester vil ikke prioriteres til jevnlig testing.

Jevnlig testing ved høyt smittepress

Det har det vært anbefalt jevnlig testing i kommuner med mye smitte. Målet har vært å finne smitten før den sprer seg.

Derfor har for eksempel skolene i Oslo testet alle elever i grunnskolen og ungdomsskolen hver uke. Men kommunen slutter nå med dette 8. februar.

Ifølge FHI er dette et godt tiltak ved høyt smittepress eller smitterisiko. Jevnlig testing har også vært en måte å unngå å innføre strengere tiltak.