PST om Kongsberg-drapene: Fremstår som en terrorhandling

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at mannen som er siktet for Kongsberg-drapene er kjent for dem fra tidligere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fem personer ble drept i angrepet i Kongsberg onsdag kveld. PST mener imidlertid ikke at drapene endrer trusselnivået i Norge, som fortsatt regnes som moderat.

– Hendelsene i Kongsberg fremstår på nåværende tidspunkt som en terrorhandling, men etterforskningen, som ledes av Sør-Øst politidistrikt, vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding.

Politiet har opplyst at de har fått bekymringsmeldinger om mannen knyttet til radikalisering. Den siste meldingen på ham var i 2020.

– Siktede i saken er kjent for PST fra tidligere, uten at PST kan gi ytterligere detaljer om ham. Dette er opplysninger som PST bidrar med til Sør-Øst politidistrikt, skriver PST videre.

Bekymringsmeldinger til politiet

Den 37 år gamle mannen som er pågrepet og siktet for drapene, er en dansk statsborger bosatt i Norge. Politiet mener han handlet alene. Han ble i fjor ilagt besøksforbud mot sine foreldre, etter å ha truet med å drepe faren.

Politiet kunne ikke svare på når den første bekymringsmeldingen om mannen kom.

– Nøyaktig når den første kom, har jeg ikke oversikt over. Vi fikk den siste i 2020. Det var bekymring over noe tid, sa politimester Ole Bredrup Sæverud på en pressekonferanse tidligere i dag.

På spørsmål om angrepet er religiøst motivert, svarte politimesteren:

– Vi vet ingenting om motiv foreløpig, men det er naturlig å stille det spørsmålet.

De mener det vil ta tid å avklare om dette var en terrorhandling.

På grunn av drapene ble det onsdag kveld sendt ut ordre om midlertidig bevæpning av norsk politi.

PST: Endrer ikke trusselbildet

PST mener dog ikke at Kongsberg-angrepet endrer det nasjonale trusselbildet.

– PST vurderer det fremdeles som mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge, skriver PST.

Det er samme vurdering som før Kongsberg-drapene.

– PST vurderer at det mest sannsynlige scenarioet ved et ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge er angrep utført av én eller få gjerningspersoner med enkle våpentyper, mot mål med få eller ingen sikringstiltak, skriver PST.

– Angrep mot tilfeldige personer på offentlige steder er et gjentakende modus operandi blant ekstreme islamister som utfører terror i Vesten, skriver de videre.