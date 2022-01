EKSAMEN: Det har vært få eksamener på skolen under pandemien. Her fra privatisteksamen i Vallhall Arena i Oslo våren 2020, med strenge coronaregler.

Anbefaler å avlyse eksamen

Utdanningsdirektoratet anbefaler regjeringen å avlyse eksamen også våren 2022.

Risikorapporten fra Utdanningsdirektoratet (Udir) kom mandag til Kunnskapsdepartemtentet. Den er bestilt av regjeringen for å vurdere risikoen ved gjennomføring av eksamen i skolen våren 2022.

Udir anbefaler å avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring.

De mener at privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget fortsatt skal få gjennomføre eksamen.

I begrunnelsen for å anbefale å avlyse eksamen skriver de:

«I områder med høy smitte og strenge lokale tiltak har dette hatt store konsekvenser for elevenes skolehverdag, mens i andre områder har opplæringen vært tilnærmet normal. Vår anbefaling er gjort ut fra en helhetlig vurdering av tre sentrale hensyn; likebehandling og en rettferdig sluttvurdering, elevenes motivasjon, trivsel og læring og praktisk gjennomførbarhet».

I arbeidet med vurdering om eksamen burde gjennomføres eller ikke har de fått innspill fra blant annet elever.

Leder i Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs forteller til VG at han er kjempeglad.

– De har lyttet til elevene. Nå forventer vi at kunnskapsministeren kommer med en avklaring innen tre dager, sier han.

Anbefaler tidlig avklaring

Et ekspertutvalg anbefalte i fjor regjeringen å ta avgjørelsen om eksamen for våren 2022 tidlig. Elever vet fortsatt ikke om det blir eksamen eller ikke i år. Den avgjørelsen er det regjeringen som tar.

VG har snakket med avgangselev Dorte Grimsmo, som går på Strinda videregående Skole i Trondheim. Hun forteller at det verste er å leve med uvissheten.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kristina Torbergsen, sa til VG søndag at en beslutning vil bli tatt så raskt det er mulig og forsvarlig.

– Utdanningsdirektoratet henter inn rapporteringer og innspill fra hele sektoren. Basert på blant annet disse faglige rådene vil vi vurdere eksamensavviklingen for våren 2022.

Avlyste i 2021

I fjor valgte regjeringen å avlyse skriftlig eksamen i starten av februar, på grunn av utfordringer i undervisningen under pandemien. Det samme skjedde i 2020.

VG snakket da med flere unge som følte seg mindre klar for høyere utdanning.

– Jeg har ikke hatt en eneste eksamen, sa en tredjeklassing på videregående VG møtte.

Utdanningsforbundet, som representerer 180.000 norske lærere, har ennå ikke bestemt seg for om de mener eksamen bør avlyses eller ikke. De opplyser til VG at de vil lese rapporten fra Udir grundig og få innspill fra medlemmene sine før de lander på et endelig standpunkt i et samlet sentralstyre på onsdag.