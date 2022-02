Strømkrisen: Her er folkets dom

Norske forbrukere mener de betaler en altfor høy pris for strømpolitikken som føres. Før neste valg kan de ansvarlige selv få en regning som svir.

I politikkens verden går det sport i å fordele skyld og komme med kritikk av de høye strømprisene, men det norske folk har også sitt å si om hvem og hva som er grunnen til at vi setter kaffen i halsen når vi ser strømregningen.

En stor undersøkelse gjort av Respons Analyse viser at det er spesielt én ting som veier tyngst for norske forbrukere, bokstavelig talt.

Utenlandskablene troner på toppen over hva eller hvem folk mener har ansvaret for at prisene er rekordhøye.

– Når det er såpass mange som har en mening om klare årsaker, er det et uttrykk for at strømkrisen er viktig for folk, sier forskningsleder i Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.

Også siviløkonom Hallgeir Kvadsheim ser at strøm og kraft tar større plass i folks liv enn tidligere.

– Spoler du to år tilbake, var folk virkelig ikke opptatt av strøm. Nå er de voldsomt opptatt av det, forteller han.

I Norge er det Statnett som er ansvarlig for det norske kraftsystemet, og dermed også utenlandskablene.

Disse kraftkablene ligger under vann og brukes til å eksportere og importere strøm ut og inn av landet.

I 2021 tjente Statnett 4 milliarder kroner på salg av strøm ut av landet. Det ble også eksportert mye mer strøm ut av Norge, enn vi importere inn.

– Strøm føles som en del av vårt nasjonalprodukt, sier Kvadsheim.

Erna Solbergs regjering slipper unna pallplasseringen over fordeling av ansvar, og havner på en femteplass. Det var ikke lang tid etter at de gikk av, før strømprisene skjøt i været.

Den nåværende regjeringen havner på sisteplass med 35 prosent som mener de i stor grad har ansvaret, mot utenlandskablenes 70 prosent.

– Det er likevel en vanskelig sak for den sittende regjeringen. Det er en krise som har skjedd på deres vakt, sier Bergh.

Slipper ikke unna alt ansvar

Til tross for bunnplassering over hvem som har mest ansvar, er folk likevel ikke fornøyd med hvordan den sittende regjeringen har håndtert situasjonen.

Tallene fra Respons Analyse viser at 71 prosent mener regjeringen ikke har gjort en god nok jobb med å håndtere krisen.

– Dette er et veldig dårlig tall for regjeringen, som ikke har hatt annet enn problemer å hanskes med i sine første måneder ved makten. Strømkrisen er kanskje det største problemet, for her er det rivninger også internt i regjeringen. De kjekler om veien videre og vet ikke hva de skal gjøre for å få ned strømprisene, sier VGs kommentator, Astrid Meland.

Regjeringen har kommet med ulike tiltak og støtteordninger for å redusere strømregningene på kort sikt.

Like før jul lanserte de strømstøtten, som skulle dekke opp til 50 prosent når strømprisen oversteg 70 øre per kilowattime. Noen uker senere økte de støtten slik at staten i januar og februar tar 80 prosent av regningen for den prisen som overstiger 70 øre per kilowattime.

– Fåtallet klandrer regjeringen til Støre for at strømprisene er som de er. Samtidig ser vi også at dette ikke på noen måte er noen hvilepute for regjeringen ettersom kun 1 av 4 opplever at regjeringen har håndtert krisen på en god måte, forteller seniorrådgiver i Respons Analyse, Marius Flaget.

Respons Analyse har også spurt om man synes regjeringen har gjort nok for å redusere strømprisene.

Et rungende flertall har altså svart at tiltakene ikke er tilstrekkelige.

Meland mener at regjeringen selv sikkert føler de har gjort mye.

– Men det hjelper bare et stykke på vei. For nå har mange fått strømregningen. Og den viste seg likevel å være kjempehøy for en god del av oss.

– Når folk må bruke så mye penger på strøm, som er noe man må ha i dette kalde og mørke landet, så er det ikke rart de blir sure. Og opposisjonen og aktivister med mange ulike agendaer vet å spille på denne misnøyen, forteller Meland.

En økende bekymring

Flere har fått rekordhøye strømregninger i posten de siste ukene, og mange sliter med å betale de store summene.

7 av 10 svarer at de nå er litt, ganske eller svært bekymret over økte levekostnader på Respons Analyse sin måling. Det er særlig en aldersgruppe som skiller seg ut.

– Yngre er mest bekymret og sliter mest med å betale regningene sine, sier Flaget.

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim er overrasket over at så mange er bekymret.

– Jeg tror folk er litt sjokkert over at en så sentral del av husholdningsøkonomien kan øke så enormt.

Selv om strømprisene er på et høyt nivå, mener han likevel at de aller fleste ikke trenger å gå rundt å bekymre seg.

– De fleste har både en buffer og oppsparte midler, og kan takle dette helt fint. Jeg ser på undersøkelser at folk er mer pessimistiske og bekymret enn de har grunn til å være.

Kvadsheim tror den økte bekymringen kan bunne i en følelse av maktesløshet.

– Man er vant med at kostnader kan stige stille og gradvis over tid. Det er voldsomt hvis du tenker på desemberøkningen.

Det er hovedsakelig Sør-Norge som har vært preget av strømkrisen. Det er derfor naturlig at det er flere som er bekymret for økt levekostnader sør i landet, enn lenger nord.

Vil påvirke hva folk stemmer

Strømkrisen har vært gjenstand for demonstrasjoner og debatt i ukevis. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at strømprisene vil påvirke hva folk kommer til å stemme?

– Strømkrisen har blitt så dominerende, og preger folks personlige økonomi. Det er en krise som har en sterk effekt på folks politiske preferanser, mener Bergh.

Over en tredjedel svarer at strømprisene vil påvirke hva de vil stemme ved neste stortingsvalg.

– Strøm kan bli et viktig valg-tema. 38 prosent tror strømpriser vil påvirke stemmegiving ved neste valg. Dette er riktignok lenge til, men viser viktigheten av handling, sier Flaget.

Det er ikke så vanlig at folks personlige økonomi spiller en så stor rolle for hva folk stemmer i Norge, forteller Bergh.

– «Lommebokstemmegivning» blir sett på som viktig i andre land, men den har vi ikke sett så mye til i Norge. Men med strømkrisen ser man at det har en konkret politisk effekt. Hadde man hatt et valg i dag, er jeg ikke i tvil om at det hadde hatt en effekt for hva folk stemte, slår Bergh fast.