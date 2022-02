HELSETOPPER: Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg

Vil fjerne skjenkestopp og teste mindre

FHI vil fjerne skjenkestopp klokken 23, men beholde meteren. De anbefaler også at det skal testes langt mindre.

Regjeringen skal klokken 19 tirsdag avsløre hvilke endringer det blir i coronatiltakene. Og de har varslet «ganske store» lettelser.

I de siste faglige rådene til regjeringen kommer Folkehelseinstituttet (FHI) med en rekke faglige råd til regjeringen.

Fortsatt anbefaling om å holde 1 meter avstand.

Drift forenkles i de fleste sektorer, men krav om smittevernfaglig forsvarlig drift opprettholdes.

Ingen antallsbegrensninger i private hjem.

Fjerne kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager.

Trafikklysmodellen kan brukes på grønt nivå i en overgangsperiode.

Overgang til symptombasert testing. Mer fleksibel bruk av hjemmekontor.

Forslag til alternative lettelser på offentlige og private arrangement.

Ingen skjenkestopp.

Organisert fritidsaktivitet kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper.

Som kommentar til listen over anbefalinger fra FHI, skriver Helsedirektoratet at de har noen presiseringer.

«Det gjelder kommunenes mulighet å bestemme tiltaksnivå, forskjeller mellom kapasitetsutnyttelsen ved innendørs og utendørs offentlige arrangementer og likebehandling mellom treningssentrene og idretten ved utførelsen av aktiviteter med høy intensitet», skriver de.

Vil bare teste de med symptomer

Den siste tiden har test-regimet ført til flere problemer: Massiv pågang av PCR-testing fikk sykehuslabene til å knele, og førte til at regjeringen endret på hvem som skal ta bekreftende PCR-prøve etter positiv hurtigtest. Nå er det bare ikke-ferdigvaksinerte som registreres i de daglige smittetallene.

Samtidig har det vært lagt opp til massivt hurtigtesting - noe som har ført til mangel i flere kommuner.

I det faglige grunnlaget anbefaler FHI at personer uten symptomer skal testes «betydelig mindre» fremover.

Barn i grunnskolealder eller yngre, som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære bør kun testes ved symptomer, selv om det er smitte i husstanden, mener de.

Helsedirektoratet støtter FHI i at det er mest hensiktsmessig å droppe testing av øvrige nærkontakter uten symptomer, og drive jevnlig testing. Dette vurderes ikke lenger å ha betydelig effekt grunnet de høye smittetallene i samfunnet, skriver de.

De påpeker også at tiltaksbyrden for barn og unge ved hyppig testing må tas med i en helhetsvurdering.

Uenige om lokale tiltak

I det faglige grunnlaget kommer det også frem at FHI anbefaler at det ikke lenger skal være mulig å heve tiltaksnivået i kommunene basert på lokale vurderinger.

Der er Helsedirektoratet uenige: De viser til at kommunene fortsatt vil ha mulighet til å fatte vedtak etter smittevernloven § 4-1 for skoler og barnehager, hvis de vurderer at vilkårene for dette er oppfylt.

Helsedirektoratet påpeker også at FHI anbefaler bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom der man ikke kan holde 1 meter avstand, men nevner ikke munnbind i anbefalingene om arrangementer. Helsedirektoratet skriver at de mener det bør være en sammenheng mellom anbefalingene av munnbind i det offentlige rom og på offentlige arrangementer.

Når det gjelder hvor stor kapasitetsutnyttelse på arrangementer, skriver de: «Helsedirektoratet anbefaler at det gjøres en forskjell i utnyttelsesgraden ved innendørs og utendørs arrangementer. Inntil 75 prosent eller 100 prosent kapasitet utendørs kan være en relevant».