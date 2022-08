STREIKER: Streikevakter ved Østersund ungdomskole i Lillestrøm tidligere denne uken.

Tar ut enda flere lærere i streik

Allerede før de 1423 lærerne Utdanningsforbundet for to dager siden sa kommer til å bli tatt ut i streik fra mandag har startet å streike, varsler de at ytterligere 431 lærere vil bli tatt ut.

Det fjerde streikeuttaket blir dermed igangsatt fra onsdag i neste uke.

– Vi ønsker momentum. Vi trenger å øke presset mot arbeidsgiver, for å få dem til å komme tilbake til forhandlingsbordet. Målet vårt er å få avsluttet streiken så raskt som mulig. Først og fremst for elevene sin del. Derfor har vi valgt denne strategien, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, til VG om hvorfor de trapper opp streiken allerede før forrige varsel er blitt en realitet.

Handal synes det er vanskelig å svare på om denne strategien vil bringe KS, altså arbeidsgiversiden, tilbake til forhandlingsbordet.

– Foreløpig har KS vist liten vilje til å komme tilbake.

Dersom ingenting skjer før onsdag 31. august vil 3155 lærere i Utdanningsforbundet være i streik fra da av.

I tillegg har Skolenes landsforbund 31 medlemmer i streik allerede, og har allerede varslet at ytterligere 13 tas ut fra mandag av.

I det nye uttaket til Utdanningsforbundet er det skoler fra Bergen, Indre Østfold og Lillestrøm kommune, samt fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland som blir tatt ut. Til sammen utgjør det 431 lærere på 22 ungdoms- og videregående skoler.

LEDER: Steffen Handal i Utdanningsforbundet under en appell han holdt på en streikemarkering på Lillestrøm denne uke.

Utelukker ikke barneskoler og barnehager

Heller ikke nå blir lærere i barneskolen og barnehagene tatt ut i streik. Handal forklarer at det skjer ut i fra en helhetsvurdering, som blant annet handler om at de ønsker å skjerme de yngste elevene. Fagforeningslederen kan likevel ikke love at det ikke kan komme til å skje senere.

– Jeg vil ikke utelukke noe som helst, sier han.

Om det er det som eventuelt må til for å få KS på banen ønsker han ikke å svare på.

– Jeg vil ikke spekulere i hvordan motparten tenker. Det har jeg gitt opp for lenge siden. Vi gjør det vi kan for å komme oss i forhandlingsposisjon igjen. Våre medlemmers ønsker er først og fremst å komme tilbake til elevene i klasserommet, sier Handal, og fortsetter:

– Men vi må ha to tanker i hodet samtidig: Vi må sikre lønn på linje med alle andre, og samtidig sikre at vi klarer å rekruttere og beholde lærere for fremtiden.

Info Derfor streiker lærerne Bakgrunnen for streiken er at Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund er i konflikt med kommunesektorens organisasjon KS om lønnsbetingelsene.

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Organisasjonene mener at lønnsveksten ikke har vært tilstrekkelig, og at det gjør det vanskelig å rekruttere nye og kvalifiserte ansatte til læreryrket. Utdanningsforbundet peker også på at lønnen er viktig for å beholde dagens lærere.

Lærerlønningene bestemmes gjennom forhandlinger mellom KS og fagforeningene, og KS mener de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater for å gi lærerne et lønnsløft.

Lærerstreiken startet i vår, da de ble brudd i forhandlingene med KS.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet, den klart største lærerorganisasjonen med 185.000 medlemmer, sa nei til å anbefale løsningen fra Riksmekleren og arbeidsgiver KS.

Rammen for tilbudet var en lønnsøkning på 3,84 prosent, men den reelle økningen varierer ut ifra ansiennitet og utdanning, der nyutdannede får mest og lærere med lengre ansiennitet og utdanning får mindre.

Oslo kommune er et eget tariffområde, her ble det enighet med KS. Vis mer

– Stort ansvar

KS har foreløpig ikke hatt anledning til å svare VG på spørsmål om fredagens streikevarsel, men KS-arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø sa følgende i en pressemelding etter opptrappingsvarselet som kom for to dager sider:

– Utdanningsforbundets opptrapping av streiken vil gjøre skolestarten vanskelig for enda flere elever. Det er et stort ansvar å ta etter at barn og unge har hatt en tøff skolehverdag i to år under pandemien.

– Streik er et legitimt virkemiddel i et lønnsoppgjør. Men når Utdanningsforbundet velger å bruke det, må de også ta det fulle ansvaret for konsekvensene det får for elevene, fortsatte han.

Info Har undersøkt rekrutteringen Respons analyse har på en oppdrag av Utdanningsforbundet gjennomført en undersøkelse blant skoleledere i grunnskoler og videregående skoler i KS-området, blant annet for å kartlegge hvor lett eller vanskelig det er å rekruttere kvalifiserte lærere til skolen. 620 skoler har svart. 36 prosent svarte at det har vært svært eller nokså vanskelig å skaffe kvalifiserte lærere for det kommende skoleåret.

42 prosent svarte at det har vært nokså eller svært lett.

På spørsmålet om lønn ved ansettelse utover garantilønn/minstelønn blir brukt som virkemiddel ved din skole for å sikre lærere med godkjent lærerutdanning, svarte 12 prosent ja, 83 prosent nei.

Det er en tydelig forskjell mellom grunnskolene og de videregående skolene på dette spørsmålet. 33 prosent av lederne på videregående svarer at de bruker lønn som incentiv, mens ni prosent av grunnskolelederne svarer det samme. Vis mer

Lærerkrise

I en pressemelding fredag ber Utdanningsforbundets leder om at lokale og nasjonale politikere kommer på banen.

– De skal selvsagt ikke blande seg inn i et lønnsoppgjør, men de bør komme på banen og fortelle hva slags ambisjoner de har for skolen – og ikke minst hvem de mener skal stå i landets klasserom og hva slags utdanning de skal ha, sier Handal, som påpeker at nesten hver femte lærer som underviser i skolen mangler lærerutdanning.

Forbundet mener politikerne snakker i store ord i valgkamper, men at når det kommer til stykket bli skolene nedprioritert. Det har ifølge Handal ført til en lærerkrise, hvor det mangler 16.400 lærere i norske skoler.

– Det er et skrikende behov for flere lærerutdannede lærere på mange skoler. Det er på høy tid at politikerne engasjerer seg og forteller hvordan de konkret vil satse på skolen og elevene, sier Handal.