FRYKT FOR RESISTENS: Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre. Foto: Mattis Sandblad

Høyre-topp: − Frykter antibiotikaresistens mer enn covid-19

Coronapandemien er en «mild bris» sammenlignet med antibiotikaresistens, mener Høyres helsepolitiske talsperson. Han vil ha statlige støtteordninger for å utvikle nye medisiner.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

– Nå snakker vi veldig mye om corona og vaksiner, og det er en sykdom vi alle er redde for. Men faktum er at før vi hadde antibiotika, var bakteriesykdommer en stor trussel mot folkehelsen.

Det sier Sveinung Stensland som er helsepolitisk talsperson i Høyre.

Han er bekymret for hvordan antibiotikaresistens vil påvirke folkehelsen i årene som kommer.

I 2019 anslo FN at det globalt dør minst 700.000 mennesker årlig som følge av bakterier som er resistente mot antibiotika eller av andre resistente mikrober – et tall de frykter kan stige til ti millioner årlig innen 2050.

– Jeg frykter antibiotikaresistens mer enn jeg frykter covid-19, sier Stensland.

I dag er Norge blant landene med lavest antibiotikaresistens i verden.

Mange kreftpasienter trenger antibiotika

Men også Norge vil stå overfor flere store utfordringer om vi ikke får kontroll på resistensen, ifølge Stensland.

Senest denne uken har nyfødtavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes blitt rammet av et utbrudd av den antibiotikaresistente MRSA-bakterien (gule stafylokokker).

Stensland trekker frem at vi uten virksom antibiotika blant annet vil få problemer med kreftbehandling, ikke kan gjennomføre transplantasjoner eller immunterapi, og at pasienter vil få komplikasjoner etter kirurgiske inngrep.

20 prosent av alle som behandles for kreft i Norge behøver antibiotika, ifølge Kreftforeningen.

«Hvis bruk av antibiotika ikke begrenses til dem som virkelig trenger det, vil antibiotikaresistens bli en av de største truslene mot mennesker med kreft og andre alvorlige sykdommer», skriver foreningen på sine hjemmesider.

Fakta om antibiotikaresistens Det første antibiotikum, penicillin, ble oppdaget av Alexander Fleming i 1928.

Ti år senere ble penicillin forsøkt fremstilt for behandling av infeksjoner.

Antibiotika representerer det største enkelte medisinske fremskritt i forrige århundre. Dødeligheten av infeksjonssykdommer sank drastisk.

Resistens innebærer at bakterier kan leve videre og formere seg selv om de utsettes for antibiotika.

Bakterier som er resistente mot to eller flere antibiotika, kalles multiresistente.

Antibiotikaresistente bakterier vil ofte etablere seg i den normale bakteriefloraen, for eksempel i tarmen. Personene blir da bærere, som sjelden selv blir syke, men kan bidra til spredning.

Regjeringen utformet en strategi om å redusere forbruket til mennesker med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 2012-nivået.

I 2019 var reduksjonen på 22 % sammenlignet

med 2012. De foreløpige tallene for 2020 er vanskelige å tolke på grunn av coronapandemien – FHI mener det kan se ut til at nedgangen i totalforbruk har flatet ut over de siste par årene. Kilde: NTB, FHI og Regjeringen Vis mer

Forsker: – Kan minne om klimatrusselen

Professor i infeksjonsmedisin Nina Langeland er leder for det nyåpnede Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens (CAMRIA), som har tilknytning til blant annet Universitet i Bergen.

– Jeg er bekymret både for covid-19 og antibiotikaresistens, sier Langeland til VG.

Hun ønsker ikke bagatellisere coronapandemien ved å stille den opp mot farene ved resistente bakterier, sier hun.

Det som skiller de to, er at coronapandemien er en «veldig rask» epidemi som rammer mange på kort tid, mens antibiotikaresistensen er en langsomt utviklende trussel, ifølge forskeren.

Professor i infeksjonsmedisin, Nina Langeland. Foto: Svein Lunde

– Den kan på noen måter minne om klimatrusselen, sier hun.

Med det mener hun at farene den utgjør, ikke nødvendigvis er så synlige, og at vi da fort kan stille spørsmål ved om trusselen egentlig er her.

«Det er ikke så farlig, det er andre steder, her går det bra», sier hun om hvordan vi forholder oss til resistensen.

– Det er en hårfin balansegang mellom å skremme folk og fortelle om realitetene i en utvikling som også har begynt å komme til Norge, fortsetter hun.

Årsaken til at resistensen har brukt lengre tid på å nå Norge, kan ifølge Langeland blant annet tilskrives at vi bor spredt, har et godt helsevesen og godt smittevern.

Vil ha oljeordning for legemiddelindustrien

Stensland i Høyre mener at det er på tide at staten tar sin del av regningen for å finansiere utviklingen av nye antibiotika.

Det er ifølge ham fordi risikoen for å tape penger på å utvikle nye antibiotika er stor – på grunn av at bakteriene så kjapt blir resistente.

– Vi mangler gode ordninger for å oppmuntre til forskning, utvikling og produksjon, sier Stensland.

Han mener at Norge for eksempel bør gjøre slik de har gjort i oljeindustrien med leterefusjonsordningen – der staten dekker leteutgiftene for oljeselskaper som ikke har overskudd, men trekker opptil 78 prosent skatt fra selskapene som går i pluss.

I den nye ordningen, skisserer Stensland opp muligheten for at legemiddelselskaper får dekket kostnader knyttet til utvikling av nye antibiotika, men at de også blir skattlagt høyt av et eventuelt overskudd.

RESISTENTE: Her ligger MRSA bakterier i laboratoriet på Veterinærinstituttet i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Vi må rett og slett tenke nytt. Og vi må ta litt av risikoen for at det skal utvikles flere legemidler, sier Stensland.

– Høyre har sittet i regjering i åtte år – hvorfor har ikke partiet sørget for disse statlige støtteordningen du etterlyser?

– Regjeringen har gjennomført mye angående antibiotikaresistens, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid og en offensiv politikk nasjonalt. Forbruket av antibiotika er redusert og det er viktig. Det jeg tar til orde for her, er en ny ordning – vi har mye å jobbe for også etter valget.

– Men hvorfor har ikke disse nye ordningene vært en del av arbeidet mot antibiotikaresistens i løpet av de åtte årene Høyre har sittet i regjering?

– Det jeg kommer med nå er noe jeg har jobbet med den siste tiden, dette har vært en stor diskusjon. Regjeringen har jobbet etter flere spor: nasjonalt å få ned bruken, internasjonalt for bedre samarbeid rundt AMR, nordisk for å etablere produksjon av antibiotika. Ordningen med «leterefusjon» eller andre økonomiske virkemidler tar jeg til orde for nå.

Forsker: – Ikke nok å utvikle ny antibiotika

Stensland får støtte av professor Langeland ved CAMRIA.

– Det er viktig med nye antibiotika, sier hun og legger til:

– Men der er ikke nok. Vi må også bruke det riktigere og ikke bruke det når det ikke har noe for seg.

Hun presiserer at det også er viktig å begrense spredningen av resistente bakterier på sykehus, der hun sier at det både er mange sårbare pasienter, men også høy antibiotikabruk.

– Da blir det biologiske presset veldig stort, sier hun.

Nådde ikke reduksjonsmål

I fjor fikk minst 16,4 prosent av den norske befolkningen utskrevet resept på antibiotika. Det var en nedgang fra 19,4 prosent i året før.

Men det er fremdeles ikke så lavt som Helsedirektoratet ønsker.

Direktoratet hadde som delmål å redusere bruken til at antallet utskrevne resepter, var under 250 per 1000 innbygger i 2020, men i fjor var antallet 281.

OVERVÅKER: Norsk overvåkningssenter for antibiotikaresistens hos mikrober ved Universitetssykehuset i Nord-Norge dyrker bakterieprøver i skåler. Foto: Terje Mortensen

– Usikker på legemiddelindustrien i Norge

Siden Norge ikke har kommet like langt som flere andre land når det gjelder antibiotikaresistens, kan vi også bruke flere av de eldre og såkalte smalspektrede antibiotika.

Ifølge Stensland i Høyre er vi ett av få land som fremdeles bruker denne typen antibiotika.

Han sier at vi også her står overfor en utfordring, fordi det norske markedet er for lite til at internasjonale legemiddelfirmaer vil bruke tid og penger på å få markedsføringstillatelse her.

Og det er nettopp derfor staten bør hjelpe til i form av incentivordninger for legemiddelselskaper som holder til i Norge, mener Høyre-politikeren.

Han viser også til viktigheten av bruk av bakteriofager (virus som dreper bakterier) i kampen mot farlige bakterier. Dette kan være Norges neste verktøy i kampen mot antibiotikaresistens, ifølge en rapport fra Kreftforeningen i april.

Langeland er derimot skeptisk til om det er store nok private miljøer i Norge til å kunne utvikle nye typer antibiotika.

– Jeg er usikker på om vi har en legemiddelindustri i Norge som kan utvikle nye antibiotika. Her ligger både Sverige og Danmark langt foran oss, med legemiddelindustri som kan utvikle medikamenter, sier hun.