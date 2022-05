TRAGISK: Fem personer ble drept i løpet av kort tid i Kongsberg den 13. oktober i fjor.

Naboene om dramaet i Hyttegata: − Det var helt jævlig

Naboer sprang til for å hjelpe da de hørte skrik på gaten, og kom ansikt til ansikt med drapsmannen.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

– Det var helt jævlig. Det var det, sier en mann tidlig i 20-årene om hva han opplevde den kvelden, 13. oktober i fjor.

Onsdag forklarte tre av naboene fra Hyttegata seg i rettssal 2 i Hokksund tingrett. Noen meter unna, i den samme salen satt Espen Andersen Bråthen (38), som er tiltalt for å ha drept fem av naboene deres.

Mens gjerningsmannen tidligere på dagen hadde forklart seg detaljert om hvert drap, var det tidvis vanskelig for vitnene å gå tilbake til denne dagen.

Matthias Anger forteller fra vitneboksen at han og samboeren lagde middag da de hørte skrik fra gaten. Samboeren sto nærmest vinduet, og forklarte i retten at han så en mann stikke en kvinne som lå på bakken.

På sokkelesten springer Anger og samboeren ut, og møter flere andre som også har agert på skriket.

– Jeg hørte et voldsomt skrik. Det mest voldsomme jeg noen gang har hørt, forklarer den andre naboen.

Naboen forteller fra vitneboksen at han tenker først at det er snakk om partnervold.

– Vi løper bort for å få stoppet det her, for du ser at hun ligger på bakken og har krøket seg sammen.

De roper for å distrahere Bråthen fra kvinnen. Alle de tre naboene som har vitnet onsdag forteller at Bråthen holder ting i hendene og oppfører seg truende. En av dem beskriver det som at «det var åpenbart han ikke ville de skulle hjelpe henne».

Bråthen kaster en kniv i retning av naboene som har kommet til, og de springer for å ikke bli truffet av kniven.

Drapsmannen forsvinner inn og ut av mørket i portrommet inn til Hanne Englund, som han kort tid før hadde drept.

Prøvde å hjelpe

– Da går vi bort til hun som ligger på bakken og prøver å få kontakt med henne, så la vi henne i sideleie, og noen ringte politiet, og jeg satt der og prøvde å si til henne at hjelp er på vei, at det kommer til å gå bra, men jeg fikk ikke noe kontakt, men jeg så hun levde fortsatt, forteller den unge mannen.

Samboeren til Anger har sprunget hjem for og kommer til med hansker og kompresser som han har hentet.

Han er ikke sikker på om Bråthen står rett bak døren, men lar ikke det stoppe ham fra å hjelpe Meyer.

– Hvorfor tok du sjansen på det? Spør bistandsadvokaten hans.

– Det var et menneske i nød. Det var ikke ambulanse, det var ikke politi til stede, jeg er helsepersonell og forpliktet til å hjelpe, sier han og bryter sammen i vitneboksen.

– Jeg prøvde i hvert fall, legger han til.

Etter at ambulansepersonell har tatt over behandlingen av Meyer, går samboeren mot boligen til Hanne Englund. Han får beskjed om at de ikke trenger hans hjelp, så han går hjemover igjen.

Der ser han at døren inn til hun som bor under, Gun Marith Madsen, står åpen.

– Hun pleier å lufte når hun lager mat, men stort sett med døra på gløtt. Det er sjeldent hun brenner noe og må lufte så mye, sjeldent hun har døra så åpen, forteller han.

Han går inn, og roper etter henne. Han forklarer at han ikke får noe svar, og beveger seg innover i leiligheten, hvor han finner henne død. Kort tid senere kommer politiet.

I retten forteller han at tapet av Madsen har vært enormt, og at savnet etter naboen har vært stort.

MINNESMERKE: I Hyttegata har innbyggerne hengt opp en skive med fem figurer på, på et tre over en benk i gaten.

Takket på vegne av de pårørende

Alle tre forklarer at de har blitt påvirket av det de opplevde den kvelden. Ingenting er helt som det var før. De beskriver en ny frykt for folkemengder, eller mistillit til fremmede. At de har tilegnet seg nye vaner for å føle seg trygge.

De forteller også om dårlig samvittighet, for at de ikke fikk gjort mer.

Bistandsadvokat Knut Fure representerer Andrea Meyer og Hanne Englund, og deres etterlatte.

Fra vitneboksen forteller samboeren til Anger at han holdt Meyer og snakket til henne da hun lå på bakken, og at han tror hun forsøkte å si noe.

Fure spør om kanskje Meyer oppfattet at det var en person til stede som ville henne vel.

– Jeg mener at hun opplevde det som betryggende. Det håper jeg, svarer samboeren.

– Da vil jeg på vegne av de pårørende takke deg for det motet du utviste den dagen, sier Fure.