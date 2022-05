Det blir fuktig i store deler av landet de kommende dagene og i helgen. Temperaturene synker også noen grader, mens i Nord-Norge er det omvendt, der blir det mildere. Foto: Annika Byrde / NTB

Godværet tar en pause – nå kommer regnet

Det blir en del nedbør i dagene fremover, selv om temperaturene holder seg ganske høye. Det gjelder for stort sett hele landet, også i Nord-Norge.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det flotte 17. mai-været som bredte seg ut over Sør-Norge, viser seg å være nettopp det – 17. mai-vær. For nå kommer det nedbør over hele landet.

På grunnlovsdagen ble det meldt om 22,3 grader på Vossevangen, mens i Bergen ble det målt 22,0 grader. I Tromsø derimot, var temperaturen nede i hele 1,9 grader.

Nord-Norge kan imidlertid glede seg litt i dagene fremover, i alle fall når det gjelder temperaturen, for den kommer til å stige til det som er litt mer normalt for årstiden. Litt mer sol loves også.

Mildere temperaturer nord i landet

– Det kommer en del nedbør og regnbyger inn mot helgen. Det starter i Helgeland og beveger seg inn i Troms fredag og natt til lørdag. Deretter går det hovedsakelig over til oppholdsvær med milde temperaturer, sier vakthavende meteorolog Tone Kristin Thaule i Meteorologisk institutt til NTB.

Temperaturene i Nord-Norge stiger også jevnt og trutt, og i Tromsø kan man fort komme opp i 10–12 varmegrader i løpet av helgen.

Mer nedbør, noe kaldere i sør

Utviklingen lenger sør i landet vil være mye av det samme, med en god del nedbør inn mot helgen og i helgen, mens temperaturene faller noe, men ikke dramatisk.

– Det kommer litt nedbør også på Vestlandet, samt i Møre og Romsdal og Trøndelag. Det blir en del bygevær lokalt, men ikke mer enn mellom fem og ti millimeter. Sør-Norge sør for Bergen og Røros får nok litt mer nedbør gjennom helgen, sier Thaule.

Temperaturene synker noe, men ikke dramatisk, og kan lokalt ligge på mellom 15 og 17 grader på Østlandet og ned mot 13 grader på Vestlandet. Sistnevnte får jevnt og trutt med nedbør gjennom helgen, mens det på Sørlandet og Østlandet kommer mest i begynnelsen.