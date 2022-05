SØKNAD SENDT: Det var den svenske Nato-ambassadøren Axel Wernhoff som formelt leverte Sveriges Nato-søknad til Jens Stoltenberg onsdag morgen.

Stortinget kan vedta Nato-utvidelse på bare én dag

Stortinget legger nå til rette for å vedta Nato-medlemskap for Sverige og Finland i ekspressfart. Det kan skje allerede samme dag som regjeringen sender medlemskapsavtalen til Stortinget.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Partiene på Stortinget er enige om at vi skal sørge for raskest mulig behandling når saken kommer til Stortinget, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG.

Torsdag snakket han med lederne for partigruppene i Stortinget for å planlegge en lynrask ratifisering av Nato-utvidelsen.

Rødt er det eneste partiet som har meldt at de vil stemme imot svensk og finsk medlemskap i Nato. Det andre nei-til-Nato partiet, SV har bekreftet at de vil støtte forslaget.

– Forslaget fra Rødt er dypt usolidarisk med våre nærmeste naboer, i en situasjon der de opplever at deres trygghet er truet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB torsdag.

Opp til Tyrkia

Etter at Sverige og Finland leverte sine søknader til Jens Stoltenberg onsdag morgen, er det nå er det opp til Tyrkia, som siden onsdag blokkerer videre behandling av søknadene.

Dermed er det uklart om Nato-landenes regjeringer klarer å bli enige om utvidelsen så raskt som Nato-hovedkvarteret i Brussel har lagt opp til.

Den interne ambisjonen var å skrive en medlemskaps-protokoll innen et par uker etter at søknadene var levert. Men den planen står i stor fare for å sprekke nå, etter at Tyrkias protest kom helt overraskende også på Nato-toppene i Brussel.

Mens noen forsinker, ønsker andre å fremskynde medlems-opptaket maksimalt:

SETTER HØY FART: Stortingspresident Masud Gharahkani bekrefter at Stortinget - om de vil - kan vedta ta inn Sverige inn i Nato, samme dag som saken kommer fra regjeringen.

Vil være først

Norge «konkurrerer» med Danmark og flere andre land i Nord-Europa, som gjerne vil være aller først med å formelt ønske Sverige og Finland velkommen som Nato-medlemmer.

Tidligere har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sagt at regjeringen også vil behandle Nato-utvidelsen raskt.

– Og da mener jeg raskt. Om tidsplanen vi ser nå holder, kan det skje før Stortinget tar ferie, sa han til VG 12.mai.

Et utkast til proposisjon skal allerede være utarbeidet av embetsverket i Utenriksdepartementet og på Statsministerens kontor, får VG opplyst. Det vil være et veldig kort dokument hvor Kongen i Statsråd anbefaler at Stortinget gir samtykke til Nato-utvidelsen.

Samme dag

Stortingspresident Masud Gharahkani bekrefter overfor VG at Stortingets forretningsorden gjør det praktisk mulig å gjøre vedtaket samme dag som saken kommer til Stortinget fra regjeringen.

– Ja, det er mulig, sier stortingspresidenten.

Men det forutsetter at saken ikke skal til komitebehandling. Saken kan tas opp til behandling straks den kommer til Stortinget, hvis ikke presidenten eller en femtedel av de representantene som er til stede, motsetter seg dette.

– Norge og de nordiske landene bør være de første til å ratifisere medlemskap i Nato for Finland og Sverige, sier Trond Helleland, nestleder i Høyres stortingsgruppe.

Ved forrige Nato-utvidelse i 2019, gikk det mer enn to måneder fra regjeringen fremmet forslaget om å godkjenne Nord-Makedonia som medlem, og fram til Stortinget gjorde det formelle vedtaket.