Pilot-sjef: Villig til å slå SAS konkurs

SAS sier en pilotstreik kan knuse selskapet økonomisk. Slik ledelsen holder på nå, kan SAS ha mistet livets rett, svarer en fagforeningsleder.

– Vi er trykket opp i et hjørne med ryggen mot veggen og har ingen andre muligheter nå, sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, til VG.

Klokset taler på vegne av SAS-pilotene som i disse dager mekler på overtid etter å ha mislyktes i å komme til enighet med SAS-ledelsen om lønnsforhandlingene tirsdag.

Blir ikke partene enige innen fristen ved midnatt fredag, er det fare for at nesten 900 SAS-piloter i Skandinavia tas ut i streik, inkludert 400 norske.

Info Disse tas ut hvis det blir SAS-streik Norske SAS-flygeres forening (NSF) har varslet at de tar ut alle sine 254 piloter i streik fra dag én.

SAS Norge Flygerforening (SNF) tar ut alle sine 148 piloter. Til sammen tas dermed alle deres 402 piloter, kapteiner og styrmenn ut i streik. I Danmark jobber det ca. 250 piloter for SAS Scandinavia.

I Sverige er det snakk om 240 piloter. Totalt vil da nær 900 piloter ansatt i SAS Scandinavia tas ut i streik. I tillegg har flymekanikere i SAS organisert under Dansk Metal varslet en sympatistreik. De vil gå ut i streik 5. juli hvis det blir pilotstreik. Vis mer

Setter ferieplaner i fare: – Smerter oss

Konsekvensen kan bli at SAS kansellerer fly i fleng i helgen.

– Det er mange tusen der ute som får kansellert reisen sin allerede nå. Det vil bli forsterket hvis dere ender i en konflikt. Hva sier du til dem?

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det aller, aller siste vi ønsker, det er at det blir en streik. Nå er vi inne i sommerferien, og den første ordentlige sommerferien på tre år, sier Klokset.

– Som SAS-piloter legger vi yrkesstoltheten vår i å få folk trygt og godt frem dit de skal. Dette er det helt motsatte, og det smerter oss veldig. Det ville vi aldri gjort hvis vi hadde hatt et annet valg.

MEKLER: Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, utelukker ikke at meklingsfristen kan bli utsatt – nok en gang.

Villig til å slå SAS konkurs

SAS-konsernsjef Anko van der Werff har sagt en så omfattende streik som pilotene truer med, vil bli «helt ødeleggende for SAS».

– Det er ganske sterke anklager å måtte svare for?

– Ja, det er det. Men for oss er dette samtidig en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidstagere i Norden, sier Klokset.

– Er det prinsippet så viktig at dere kan være villig til å la selskapet gå konkurs?

– Ja, utvilsomt. Hvis selskapet ikke klarer å forholde seg til den skandinaviske modellen, mener vi at det er en aktør som ikke har livets rett, sier Klokset.

– Og ser jeg isolert på interessen til mine medlemmer, så har vi kommet dit at deres jobbsikkerhet ikke lenger er knyttet til SAS som selskap. SAS-ledelsen er en trussel mot deres jobbsikkerhet.

Dette krangler de om

I stedet for å hente inn 450 piloter som ble oppsagt under pandemien, har SAS ansatt piloter i to nye datterselskaper: SAS Link og SAS Connect.

Disse har dårligere betingelser enn pilotene i SAS, ifølge Flygerforbundet, fordi selskapene ikke er bundet av de samme tariffavtalene som SAS.

– Vi mener at det er et skamløst brudd på den skandinaviske modellen. Det er det vi står opp for. Og det er det som gjør at vi er villig til å betale dyrt, sier Klokset.

SAS-pilotene mener selskapet har et ansvar for å hente tilbake pilotene, noe SAS avviser. SAS-pilotene har stevnet selskapet for arbeidsretten.

Samtidig har SAS lenge hatt økonomiske problemer, og i februar kom de med en plan for å kutte kostnader – som heter SAS Forward.

Ledelsen skal gjennom dette kutte kostnader med 7,5 milliarder kroner i årlige kostnader til 2026.

– Ett kort på hånden

Klokset sier pilotene har strukket seg langt for å komme SAS-ledelsen i møte:

– Vi har tilbudt SAS-ledelsen pilotavtalen til Norwegian, men det sa SAS nei til, fordi det er for dyrt.

– Vi får ingenting fra den andre siden. Da står vi bare igjen med det kortet vi sitter med nå, tarifforhandlingen og en mulig konflikt.

– Kan et kompromiss være at ansatte hos dere får komme inn i disse selskapene?

– Vi har hele tiden sagt at det handler ikke om de oppsagte skal få én jobb, det handler om at de skal få jobben sin tilbake.

– En ting er en avtale med dårligere vilkår, en annen ting er når du bytter selskap, og mister alt – all ansiennitet, du starter helt på bunnen igjen.

SAS: Ønsker ikke forhandle i mediene

VG har forelagt kritikken fra Klokset til SAS-ledelsen. I en e-post skriver pressesjef Tonje Sund:

«SAS har vært en naturlig del av den skandinaviske infrastrukturen i 76 år, og det ønsker vi fortsatt å være. Målet med SAS Forward er å skape et lønnsomt og bærekraftig Skandinavisk flyselskap for fremtiden. Skandinavisk-baserte ansatte i SAS har alltid hatt og skal selvsagt fortsatt ha skandinaviske betingelser og vilkår. Nå er vi midt i en viktig mekling og ønsker ikke å forhandle i mediene, av respekt for den prosessen.»

