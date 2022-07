SIKTET PÅ: Endre Krogsæter sier at han ble truet med automatvåpen natt til lørdag. Våpenet viste seg senere å være plombert.

Endre (55) ble truet med automatvåpen: − Rev våpenet ut av hendene på ham

Endre Krogsæter (55) ble siktet på med et automatvåpen natt til lørdag. En mann i slutten av tenårene ble avhørt lørdag, opplyser politiet.

Endre Krogsæter (55) fra Vatne i Ålesund hadde akkurat klaget på festbråk fra et naust i nærheten av campingvognen sin natt til lørdag.

Etter at han la seg hørte han en bil parkere utenfor campingvognen.

– Så hørte jeg et ladegrep på et våpen, sier Krogsæter til VG.

Han sier at han gikk ut for å se hva som skjedde.

– Der sto det en person med et automatvåpen. Han siktet i retning av meg og trykket på avtrekkeren. Da sa det klikk, sier han og fortsetter:

– Det var kanskje 3–4 personer i bilen. Han som siktet begynte så å prate med folkene i bilen. Da fikk jeg lurt meg inn på ham bakfra og rev våpenet ut av hendene på ham, sier han.

ÅSTEDET: Her er campingvognen Krogsæter bor i ved tettstedet Vatne i Ålesund kommune.

– Revet våpenet ut av hendene

– Det blei et lite adrenalinkick, men noen måtte ta grep, sier han til VG.

– Jeg handler ut fra at det var et reelt våpen. Jeg så våpenet og det så ut som et helt vanlig våpen. Med alt det som skjer rundt i Norge, så vet man aldri. Jeg måtte bare få våpenet vekk fra vedkommende, sier han.

Krogsæter sier at han ikke kjente den som siktet på ham. Han uttalte seg først til Sunnmørsposten og NRK.

Han sier at han tidligere har vært i militæret og derfor har peiling på våpen.

– Jeg tok våpenet fra ham og la det fra meg inne i campingvognen. Jeg sjekket det og fant ut at det var plombert, sier han.

Et plombert våpen kan ikke brukes til å skyte med.

– Observert med automatvåpen

Politiet rykket like før klokken to natt til lørdag ut til det de anså det som en mulig «PLIVO»-situasjon – pågående livstruende vold.

– Vi fikk melding om at det var en person observert med et automatvåpen, sier operasjonsleder Roar Fylling i politiet til VG.

Han opplyser at det skal være snakk om en plombert AK-47. Han sier at selve pågripelsen foregikk uten dramatikk.

– Når patruljen kom frem, så var egentlig situasjonen egentlig avklart. Vedkommende hadde ikke våpenet. Det var tatt fra ham, sier Fylling.

Da VG var i kontakt med politiet i 13-tiden var personen fremdeles i avhør.

– Det er en gutt i slutten av tenårene som hører til i det området han ble pågrepet sier Fylling.