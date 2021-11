Kim Friele er død. Her er hun foredrag for Oslo-politiet på åpningsdagen for Prideuken i Oslo i 2019.

Homopioner Kim Friele er død, 86 år gammel

Kim Friele, som gjennom store deler av sitt liv kjempet for homofiles rettigheter, er død. Hun ble 86 år gammel.

Kim Friele døde fredelig mandag kveld.

Det opplyser hennes nærmeste pårørende, Else Hendel, til NTB. Hendel er grandniese til Wenche Lowzow, som var gift med Kim Friele fram til Lowzow gikk bort i 2016.

Wenche Lowzow ble kjent som den første stortingspolitikeren som sto frem som homofil, og var representant for Høyre i årene 1977 til 1985.

I 1993 inngikk hun partnerskap med Kim Friele, den første kvinnen i landet som sto frem som homofil.

– Det er umåtelig trist at Kim Friele, som er en av dem som har gjort mest for likestillinga i Norge, har gått bort, mener likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NTB

– Norge hadde ikke vært det Norge vi kjenner, uten Kim Friele, og jeg hadde ikke vært meg. Det er umåtelig trist at hun har gått bort. Hun er en av dem som har gjort mest for likestillinga i norge. For at lhbti-personer kan leve fritt. Hun tok kampen personlig, og det kostet, sier Trettebergstuen (Ap).

Karen-Christine Friele, bedre kjent som Kim Friele, ble født 27. mai 1935 i Bergen. Hun var gjennom store deler av sitt liv sentral i kampen for homofiles rettigheter, og hun bidro sterkt til at seksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert i 1972.

Kim Friele Norsk forfatter og aktivist født i Bergen i 1935. * Har skrevet flere fagbøker om de homofiles historie, en selvbiografi, samt en lang rekke avis- og tidsskriftartikler, foredrag og taler. * Har også deltatt i utallige radio- og fjernsynsprogrammer og gjort en banebrytende innsats i rådgivnings- og informasjonsarbeid hva gjelder de homofiles situasjon. * Fikk i 1978 Fritt Ords Pris for sitt bidrag til fremme av ytrings- og informasjonsfriheten. * Har også mottatt Homobevegelsens Ærespris, Humanistprisen, Likestilling- og diskrimineringsombudets «Equalitaprisen» og er æresmedlem av Arbeiderpartiet siden 2008. * Også ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, med en byste av seg avduket på Rådhusplassen i Oslo i 2005. * Siden 1977 kjæreste med Wenche Lowzow, og de inngikk registrert partnerskap i 1993, som et av de første parene i Norge. Vis mer

Statsråden sier videre at alle nyter godt av at Friele aldri ga seg.

– Hun gikk foran på et tidspunkt hvor det var kriminelt å være skeiv, og har med sin personlighet, sin innsats og sin dedikasjon utrettelig kjempet for likestilling, og endret det norske samfunnet, sier hun.

– Friele vil for alltid være symbolet på at endring er mulig, en av årsakene til at folk som meg kan leve i frihet, og et forbilde for oss alle. For meg var hun også en personlig venn, legger hun til.

På Prideukens åpningsdag i 2019 var Friele hovedforedragsholder på politihuset i Oslo, hvor politiansatte, politistudenter og inviterte gjester var samlet. Den gangen sa hun blant annet:

– Jeg pleier å si at homofili handlet om tre S-er. Det var synd, det var sykdom og det var straff, sa Frielse den gangen, som gjennom mange år hadde arbeidet for skeives rettigheter.

I 2019 var det 60 år siden hun sto frem. På den tiden ble homofili omtalt som en smittsom sykdom, og kirken sa at det var «en fare av verdensdimensjoner», forteller hun.

– Den uttalelsen trakk de ikke tilbake før sent på 70-tallet. Da sa de at de aksepterte synderen, men ikke synden. Det var veldig mange som virkelig tok seg nær av det, og syntes det var grusomt.