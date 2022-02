Kontrollkomiteen enige: Stiller 20 nye Stoltenberg-spørsmål

1. Jens Stoltenberg ble nevnt som kandidat i offentligheten allerede i august 2021. Når og av hvem ble Stoltenbergs kandidatur første gang drøftet eller diskutert i Finansdepartementets ledelse, blant ekspedisjonssjefene og finansråd?

2. Hvilken informasjon mottok finansministeren om prosessen rundt rekruttering av sentralbanksjef i uke 42?

3. Ble aktuelle kandidater nevnt for finansministeren? I så fall hvilke?

4. Når ble Stoltenbergs kandidatur første gang drøftet mellom politisk ledelse og embetsverket?

5. Gjennom media er det fremkommet at oljefondsjef Nicolai Tangen diskuterte kandidaturet til Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg i et møte med Finansdepartementet og rekrutteringsbyrået BackerSkeie 25. oktober 2021. Om dette medfører riktighet: Hvilke eventuelle innspill til kvalifikasjonskrav og kandidater kom Tangen med, og hvilke eventuelle føringer for utlysningsteksten ble lagt på dette møtet?

6. På side 2 i finansministerens svar skriver han at «departementet gjennomførte samtaler med et 20-talls-personer, blant annet med ... før det vises til en rekke eksempler. Ble det gjennomført samtaler med andre enn de som er opplistet, i så fall hvem?

7. Gjorde politisk ledelse endringer i stillingsannonsen før endelig vedtakelse av denne 10. november 2021? I så fall: Hvilke endringer?

8. Kan finansministeren bekrefte at Jens Stoltenbergs navn var spilt inn til departementet og BackerSkeie før rekrutteringsbyrået laget forslag til utlysningstekst til departementet? Komiteen ber om å få oversendt rekrutteringsbyråets opprinnelige forslag til utlysningstekst.

9. Sentralbanksjef Øystein Olsen foreslo å endre annonseteksten fra "god forståelse for de sentrale økonomiske sidene ved kapitalforvaltning" til "god innsikt i sentrale sider ved kapitalforvaltning". Endringen fra «god forståelse for» til «god innsikt i» kapitalforvaltning kan forstås som en kvalitativ skjerpelse av kompetansekravet på dette området, i tråd med Statens pensjonsfond utlands økte betydning i Norges Bank. De fleste andre innspill ble ivaretatt, men ikke dette. Hvorfor ble dette forslaget avvist av departementet?

10. I svarbrevet fra statsråden nevnes det at tre personer ble intervjuet uken etter at utlysningen skjedde. Hvem bestemte at disse tre skulle intervjues før søknadsfristen var utløpt, og hva var begrunnelsen for dette?

11. Hvor mange kandidater ble innkalt til intervju etter at søknadsfristen var utløpt?

12. I sitt svar til komiteen sier finansministeren at alle kandidater ble reelt vurdert. Samtidig sier han at departementet kun kalte inn to søkere til intervju, og at disse begge hadde blitt bedt: om å søke på forhånd. Hva var grunnlaget for å ikke kalle inn søkere som ikke hadde blitt oppfordret til å søke, inn til intervju, om disse altså ble reelt vurdert? Komiteen ber også om datoer for intervjuer, samt datoer for innhenting av referanser.

13. I svaret til komiteen viser statsråden til at BackerSkeie kun gjennomførte grundige intervjuer med to kandidater. Hva er årsaken til at Finansdepartementet ikke valgte å intervjue en tredje kandidat?

14. Hvordan vurderte departementet dette opp mot bransjepraksis?

15. Var Jens Stoltenberg en av kandidatene som ble spilt inn i en eller flere av kravspesifikasjonssamtalene? Kan det i så fall opplyses om hvem som spilte inn Stoltenberg i denne runden?

16. Ble noen som søkte på stillingen på noe tidspunkt oppfordret til å trekke sin søknad? I så fall, av hvem og på hvilket grunnlag?

17. I vedlegg til brev av 20. desember 2021 fra Finansdepartementet til Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet drøftes hvilke interesser et politisk parti kan tenkes å ha i rentefastsettelsen. Det konkluderes med at det skal mye til at rentenivået kan påvirke et partis oppslutning og at det er vanskelig å tenke seg at politiske partier skal uttrykke klare oppfatninger om styringsrenten. Mener finansministeren at det er dekning for denne vurderingen?

18. I vedlegg til Finansdepartementets brev av 20. desember 2021 til Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet drøftes Jens Stoltenbergs rolleforståelse. Det fremgår blant annet: "Det er imidlertid over syv år siden han sist hadde roller eller verv i Arbeiderpartiet. I disse årene har han ikke deltatt i norsk politikk, men vært generalsekretær i NATO." Har departementet konkret vurdert om Stoltenberg har deltatt i norsk politikk, selv om han ikke har hatt roller eller verv i Arbeiderpartiet i denne perioden?

19. Ble det under intervjuprosessen spurt om eller avklart hvilken rolle Jens Stoltenberg har hatt i Arbeiderpartiet og norsk politikk siden han ble generalsekretær i NATO?

I tillegg stiller de dette spørsmålet til Hadia Tajik:

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til åremålsbeskikkelsen av generalsekretær Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. Komiteen viser til at det er kjent at arbeids- og inkluderingsministeren deltok i utnevnelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Hvilken vurdering gjorde statsråden av sin egen habilitet, og hvilken beskrivelse av relasjonen mellom Stoltenberg og statsråden lå til grunn for vurderingen?

Komiteen ber også om å få opplyst tidspunkt for samtaler mellom arbeids- og inkluderingsministeren og Jens Stoltenberg etter at hans kandidatur ble kjent, der sentralbankkandidaturet ev, ble diskutert.