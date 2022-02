NYE SPØRSMÅL: Kontrollkomiteen på Stortinget fredag.

Kontrollkomiteen enige: Krever nye Stoltenberg-svar

En samlet kontrollkomité på Stortinget vil sende nye spørsmål om ansettelsen av Jens Stoltenberg.

Fredag formiddag satt komiteen i et ekstraordinært møte.

Kontrollkomiteens leder Peter Frølich i Høyre og SV-leder Audun Lysbakken bekrefter at det vil bli stilt nye spørsmål.

Disse er ikke endelig formulert enda, men man tar sikte på at komiteen skal stille spørsmålene samlet.

Det betyr at alle partiene i komiteen stiller seg bak beslutningen om å komme med flere spørsmål.

DISKUTERER: Kontrollkomiteens medlemmer diskuterte fredag hvilke spørsmål de skal sende til regjeringen. Noen deltok digitalt.

Frølich sier til VG at de tar sikte på å formulere spørsmålene ferdig senere i dag. Møtet i kontrollkomiteen er ferdig, men en liten gruppe i komiteen sitter igjen for å finslipe på spørsmålene.

– Vi tar sikte på at en samlet komite sender spørsmål. Det mener vi vil gi den beste behandlingen av saken, sier Frølich.

Han sier at spørsmål knyttet til tidslinjen i ansettelsesprosessen og hvem som frontet Jens Stoltenbergs kandidatur vil være blant hovedsporene.

Han vil ikke si om de er nærmere en kontrollhøring nå.

Ikke fornøyde

Møtet kom i stand etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tirsdag denne uken svarte på 21 spørsmål som komiteen stilte etter den kontroversielle ansettelsen.

Allerede samme kveld varslet komiteleder Peter Frølich (H) at han ikke hadde blitt særlig mye klokere av svarene, og at det trolig ville komme oppfølgingsspørsmål.

– Det er fortsatt helt uklart hvem som lanserte Stoltenberg og pushet på for hans kandidatur, sa Frølich, som er leder av kontroll- og komitelederen, til VG tirsdag kveld.

Han var da også kritisk til habilitetsvurderingene som er gjort, både av Vedum og av Støre.

LEDER: Komiteleder Peter Frølich fra Høyre før møtet fredag morgen.

I de 21 spørsmålene komiteen opprinnelig stilte, ville man blant annet vite:

Hvordan beslutningen om å oppfordre Stoltenberg til å søke ble tatt

Hvem som spilte inn Stoltenbergs navn første gang

Hvordan arbeidet med utlysningsteksten foregikk

Om finansministeren hadde gitt føringer til embetsverket på prosessen

Hvordan Norges Banks uavhengighet var blitt vurdert opp mot Stoltenberg som søker

Advarte

Stoltenberg ble utnevnt som ny sentralbanksjef fredag 4. februar. På forhånd hadde det kommet klare advarsler mot å utnevne den nåværende Nato-sjefen, fra et flertall på Stortinget: Både Høyre, Frp, Venstre, SV, Rødt og MdG mente at det ville være uheldig for Norges Bansk uavhengighet at en tidligere statsminister og partileder, som i tillegg er nær venn med dagens statsminister, skulle lede sentralbanken.

Bare KrF ga på forhånd «grønt lys» til å ansette Stoltenberg.

Stortinget har imidlertid ingen formell rolle i ansettelsen av sentralbanksjef, den avgjørelsen er det opp til regjeringen å fatte.

Har stått samlet

Men Stortinget kan kontrollere om regjeringen har foretatt utnevnelsen i samsvar med lover og regler. Derfor har kontrollkomiteen stilt disse spørsmålene.

Det er vanlig praksis at kontrollkomiteen stiller spørsmål, og det betyr ikke at komiteen åpner en sak og har høringer. Foreløpig har komiteen stått samlet - fra Rødt til Frp - om å stille disse spørsmålene.

For at komiteen skal åpne en formell kontrollsak, må minst fire medlemmer stille seg bak dette kravet. Høyre har to medlemmer i komiteen, mens Frp og Venstre har en hver.