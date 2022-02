RAMMES AV SYKEFRAVÆR: Mens andre fylker har vinterferie denne uken, er skolene i Innlandet, som Glommasvingen skole i Sør-Odal, fortsatt åpen. Men mange er rammet av stort fravær.

Skyhøyt sykefravær rammer fortsatt skoler og barnehager

Svært høyt sykefravær og smitte fører fortsatt til trøbbel med driften i skoler og barnehager. Glommasvingen skole på Skarnes sendte hjem hele mellomtrinnet i dag tirsdag.

«Skolen har for tiden et enormt fravær som gir bemanningsutfordringer og det er vanskelig å gjennomføre forsvarlig drift. Vi blir derfor dessverre nødt til å ha digital hjemmeundervisning for 5.- 7. trinn i morgen tirsdag 22. februar,» skrev ass. rektor Pria Nyeng i en melding til elever og foresatte mandag.

Det var lokalavisen Glåmdalen som først skrev om fraværs-trøbbelet på den store skolen med 900 elever i Sør-Odal kommune i Innlandet.

– Bemanningssituasjonen er slik at vi ikke tenker det er pedagogisk forsvarlig å ha elevene på skolen, skriver Nyeng i en sms til VG.

Første ukerapport etter lettelsene

Samtidig melder landets statsforvaltere om at en rekke skoler og barnehager i deres fylker fortsatt er rammet av smitten.

Utviklingen er ikke uventet. Ukerapportene er de første som kommer etter at skoler og barnehager i praksis gikk bort fra de fleste nasjonale smitteverntiltak, og fra påbudet om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Statsforvalteren i Agder skriver:

«Agder er på nasjonal smittetopp og det får store konsekvenser for fraværet.

Når elever er syke, så holdes de stort sett hjemme. Det er nok en konsekvens av læring under pandemien. Når ansatte blir syke så fører det til bemanningsutfordringer. Størst er problemet når det på morgenen varsles om stort fravær og det ikke er mulig å skaffe vikarer på kort varsel.»

STATSFORVALTER: Tidligere KrF-statsråd og KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland er Statsforvalter i Oslo og Viken.

I ukerapportene fra statsforvalterne om situasjonen i skoler og barnehager, går det frem at noen skoler «står virkelig i spagat mellom lovverk og det som praktisk lar seg gjøre» når det gjelder omgruppering av barna.

Statsforvalteren i Rogaland melder at mens det tidligere var lettere å begrense smitten på grunn av inndeling av elevene i kohorter, spres nå smitten fort til hele skolen.

Skyhøyt fravær flere steder

I landets største statsforvalter-område, Oslo og Viken, er det fortsatt store utfordringer innen bemanning.

For barnehage melder 61 prosent av kommunene i Oslo/Viken om mye fravær blant ansatte og ca. 16 prosent melder om en kritisk bemanningssituasjon.

På skolesiden er det ca. 71 prosent av kommunene som har mye fravær og cirka 9 prosent melder her om en kritisk situasjon, ifølge statsforvalteren for nærmere to millioner innbyggere.

Noen kommuner her melder om skyhøyt fravær på ikke mindre enn mellom 40 og 50 prosent av de ansatte i barnehager og skole.

FØRSTE KLASSE: Undervisning i en førsteklasse på Honningsvåg skole i Finnmark tidligere i vinter. Lærer Wenche Dahl peker og forklarer.

I Troms og Finnmark melder statsforvalteren der om at noen kommuner slår sammen elevgrupper for å få det til å gå rundt. Noen sier det er vanskelig å klare å følge opp kontinuitetsplaner på grunn av stort fravær, mens andre sier de følger godt opp planene.

Mørketall i Vestland

I Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) melder statsforvalteren at det fortsatt er trøbbel med å bemanne barnehager og skoler noen steder:

«Statsforvaltaren har fått melding om at nokre barnehager har stengt enkeltavdelingar grunna smitte hos dei tilsette, men vi trur ikkje at vi får alle

meldingane om dette, og at det er mørketal her. Statsforvaltaren har også fått

melding om at det ved nokre skular vart gjennomført heimeskule eit par dagar førre veke på grunn av bemanningsproblem.»

Stabiliserer seg

De statlige helsemyndighetene melder at antallet sykmeldte generelt nå har stabilisert seg på et høyt nivå. Folkehelseinstituttet (FHI) mener det kan bety at vi har nådd toppen i sykefraværet i denne bølgen.

Det var 55.700 nye personer som sykmeldte seg forrige uke, ifølge NAV.

Tallet ligger stabilt også for antallet coronasykemeldte, som er om lag halvparten.

– Det at de ser at tallet på sykmeldte ikke fortsetter å stige er veldig interessant og i tråd med utviklingen i smittetallene vi ser nasjonalt sett, sier fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, til NTB.

Han viser likevel til rapporter om at det fortsatt er et skyhøyt sykefravær flere steder.

Smittetrenden viser at det i Oslo og Viken har stabilisert seg og nå er nedadgående trend, mens alle andre fylker har en stigende smittetrend.

