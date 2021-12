PARTNERE: Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein på et bilde som er gitt ut ut av retten i New York.

Jeffrey Epstein-saken: Dropper siktelse mot fengselsbetjenter

De to fengselsbetjentene var siktet for blant annet å forfalske offentlige dokumenter i etterkant av selvmordet til Jeffrey Epstein.

Publisert: Nå nettopp

Det var i august 2019 at Jeffrey Epstein (66), tiltalt for blant annet sexhandel, ble funnet død på cellen sin. Det ble senere fastslått at han døde av selvmord.

De to fengselsbetjentene som ble satt til å passe på Epstein, ble i etterkant av dødsfallet siktet for ikke å ha voktet ham slik de skulle og for å ha forfalsket logger for å dekke over misligholdet.

De skal i stedet ha surfet på internett og tatt en blund. De var gitt instrukser om å sjekke innom den tiltalte milliardæren hver halvtime.

De erkjente ikke straffskyld, men i mai inngikk de to en avtale om utsatt påtale mot en lovnad om å fullføre 100 timers samfunnstjeneste.

Nå er altså siktelsen frafalt, skriver ABC News.

Da Epstein døde, var han tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på flere dusin mindreårige jenter mellom 2002 og 2005. Ifølge tiltalen skal Epstein ha rekruttert et stort nettverk av mindreårige ofre, enkelte så unge som 14 år. Tiltalen mot ham ble frafalt etter dødsfallet.

Epsteins mangeårige partner Ghislaine Maxwell (60) ble denne uken funnet skyldig i overgrepsanklager. Hun var anklaget for å skaffe unge jenter til milliardæren.

60-åringen står også tiltalt for to punkter for falsk forklaring som vil bli prøvd separat.

Sammen med rettssakene til filmprodusenten Harvey Weinstein og sangeren R. Kelly, er Maxwells sak blant de høyest profilerte rettssakene som fant sted i kjølvannet av #MeToo-bevegelsen, som oppmuntret kvinner til å snakke ut om seksuelle overgrep fra kjente og mektige mennesker.