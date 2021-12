NY BØLGE: Omikron kan legge et alvorlig press på helsevesenet – men det er for tidlig å si hvor stort. Bildet er fra coronakohorten på Ullevål sykehus i desember 2021.

Dette kan avgjøre om vi får strengere tiltak

I FHIs verstefallscenario for omikron er opp mot 5000 personer innlagt på sykehus samtidig i slutten av januar – mens i det beste, er det rundt 130. Her kan du selv sjekke hva som påvirker regnestykket.

– Scenarioene fra FHI illustrerer det potensielle alvoret i situasjonen fremover i tid. Vi må fortløpende vurdere å justere tiltakene for å hindre at situasjonen utvikler seg i en retning som kan overbelaste helsetjenesten, og dessuten forberede helsetjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten på de alvorlige scenarioene, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

FHI har regnet på flere ulike scenarioer for hvordan omikron kan spre seg i Norge, og hvilke konsekvenser det kan få. De understreker at det er stor usikkerhet knyttet til dem, og at dette ikke er prognoser. Det gjør også helsedirektøren.

Men blir det som i verstefallsscenarioene, kan vi stå overfor en stor bølge av infeksjoner med et overveldet helsevesen som resultat, selv med dagens tiltak. Da vil det være nødvendig med enda mer inngripende tiltak for å få kontroll, ifølge FHIs rapport.

Dette påvirker – sjekk kalkulatoren

Utregningene FHI har gjort har flere usikkerheter. Den største er at de ikke vet nok om omikrons smitteevne. Derfor har de tatt utgangspunkt i et beste- og verstefallsscenario for hvor raskt varianten sprer seg, med en doblingstid på henholdsvis 4 og 2,4 dager.

FHI vet heller ikke nok om hvordan dagens tiltak virker på omikron, selv om de tror de kan ha hatt effekt mot delta.

Også når det kommer til vaksineeffekten, er FHI usikre. Vaksinene ser ut til å virke dårligere mot smittespredning for omikron, selv om de ser ut til å virke godt mot alvorlig sykdom.

Med kalkulatoren under kan du sjekke selv hvordan de ulike tingene påvirker regnestykket, og hvor mange smittede og innlagte det kan bli i beste- og verstefallsscenarioene:

Info Fakta om tallene Tallene i kalkulatoren over er modellerte smittetall i FHIs scenarioer over omikron-bølgen, ikke faktiske smittetall. Kalkulatoren er basert på FHIs langsiktige omikron-modellering fra 22. desember 2021. Anslagene er ikke en prognose for smitteutviklingen i Norge, men brukes for å undersøke mulige forløp av epidemien under en rekke usikre antagelser. Modellen simulerer epidemien fra 27. september 2021 og til 30. juni 2022, uten å ta høyde for eventuelle endringer i tiltak eller atferd. VG viser resultater fra og med 1. desember. Dette gjør at totaltallene kan avvike fra annen omtale av modellen. FHI ser på utviklingen av omikron fra et utgangspunkt med 100 positive tilfeller den 24. november, og regner på hvordan smitten kan spre seg videre under en rekke forutsetninger. Blant de andre forutsetningene i modellen, har FHI lagt inn at omikron har samme risiko for sykehusinnleggelser som delta, men det kan være at omikron gir mildere sykdom. Samtidig tror FHI at vaksinene fortsatt beskytter mot alvorlig sykdom, men ikke at de beskytter bedre enn før. Ved å velge bedre vaksineeffekt i modellen, vil man kunne se et scenario der befolkningen er bedre beskyttet mot alvorlig sykdom med omikron enn med delta. Vis mer

Det som kan ha mest å si for hvordan smitten kan utvikle seg – og om det vil bli nødvendig å sette inn strengere tiltak, er altså hvor raskt omikron smitter.

Booster-vaksineringen kan også få mye å si, men ikke nok alene: Det er avhengig av at smittespredningen ikke går for raskt i de kommende ukene, slik at man rekker å sette nok boosterdoser før mange blir smittet, ifølge FHIs rapport.

I kalkulatoren over har du mulighet til å velge flere forutsetninger som FHI har regnet på, men som de ikke mener er veldig sannsynlig. Klikker du for eksempel på alle de mest pessimistiske valgene – med rask smittespredning, mindre vaksinering, dårligere effekt av tiltak og dårligere vaksineeffekt mot både smitte og alvorlig sykdom, vil du se en topp på over 7000 innlagte i slutten av januar.

Velger du derimot alle de beste alternativene, er toppen bare like over 300 innlagte.

I hovedscenarioene FHI omtaler som det pessimistiske og optimistiske når de snakker om hvordan de vurderer risikoen, har de valgt noen antagelser: At tiltakene fører til 40 prosent kontaktreduksjon, at vaksinene beskytter 20 prosent mindre mot smitte men like godt som før mot alvorlig sykdom, og at vaksineoppslutningen er som i dag når det gjelder dose én og to, mens folk gradvis får dose tre.

Det er her forskjellen i omikrons smitteevne gir et resultat som i beste fall viser en topp på opp mot 700 innlagte samtidig i mai, og i verste fall en topp allerede i slutten av januar med opp mot 5000 innlagte samtidig.

– Kan påvirke utviklingen

I verstefallsscenarioene går bølgen så raskt at det kan bli opp mot 1000 nye innleggelser daglig på toppen.

Det ville ikke være håndterbart for helsevesenet, ifølge helsedirektøren:

– Innenfor dagens rammer, tror vi ikke det er mulig å gi et tilfredsstillende helsetjenestetilbud til befolkningen dersom 1000 nye pasienter innlegges med covid daglig i sykehusene. I en slik situasjon vil samtidig sykefraværet være høyt, og tilgangen på personellressurser tilsvarende lavere, sier Guldvog, men legger til:

– Scenarioene til FHI er nettopp scenarioer, og ikke prognoser. Gjennom de tiltakene vi iverksetter de neste ukene kan vi påvirke utviklingen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, her på en av regjeringens corona-pressekonferanser.

En sammenligning av simuleringer ut fra dagens situasjon peker mot at den nåværende doblingstiden ligger et sted mellom de to ulike scenarioene, ifølge FHI.

Guldvog sier helsemyndighetene nå jobber sammen med kommunene, statsforvalterne og spesialisthelsetjenesten for å være godt forberedt på en forverret situasjon i med utgangspunkt i scenarioene.

– Vi undersøker både hvilke frivillige samarbeidsløsninger som er mulig å iverksette lokalt og nasjonalt, og dessuten aktiviserer vi rutiner og planer for å kunne ta i bruk fullmaktshjemler i helseberedskapsloven og smittevernloven for å sikre nødvendig tilgang på ressurser, hvis vi kommer i en slik situasjon, sier han.