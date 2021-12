VAKSINE. I Asker og Bærum kommune i Viken har de drop-in-timer i romjulen.

Her har de satt årets siste vaksinedose: − Fortjener juleferie

I Alver og Nes kommune har de tatt juleferie, men flere steder i Norge fortsetter de vaksineringen hele romjulen.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Mandag denne uken startet Forsvarets første vaksineteam sitt arbeid med å bistå Fredrikstad kommune med å sette vaksiner, og flere kommuner har bedt om bistand fra Forsvaret for å klare å vaksinere befolkningen.

Men i Alver kommune har de tatt juleferie. Det er flere grunner til at kommunen setter vaksineringen på pause. De fortsetter med vaksineringen 3. januar.

– For det første ligger vi godt an til å nå tidsintervallet som regjeringen har satt. For det andre har vi et begrenset antall armer å stikke, fordi vi må ha nok tid mellom dose to og dose tre før vi kan sette flere vaksiner, sier ordfører Sara Hamre Sekkingstad.

Hun mener at de ansatte også fortjener fri i romjulen.

– Mange ansatte som har bidratt til å organisere vaksineringen og sette dosene har stått på lenge, og de skal stå på etter jul også. Nå fortjener de juleferie, sier ordføreren.

JULEFERIE: Sara Hamre Sekkingstad, ordfører i Alver.

– Mye ledige timer

Fylkesberedskapssjef i Vestland, Haavard Stensvand, sier til VG at det har vært en utfordring å få tak i nok armer å stikke i noen kommuner, blant annet i Bergen har det vært mye ledige timer.

– Det er ulike grunner til at det er ledige timer. Jeg har hørt at folk er redd for å få bivirkninger av vaksinen nå når det er jul, sier Stensvand.

Flere kommuner i Vestland kom ikke i gang med det store vaksinasjonstrykket før i august, på grunn av færre vaksiner. Derfor sliter de med å komme i mål med tidsintervallet.

– De vil slite med å komme i mål. Det er ikke nok armer å stikke, sier fylkesberedskapssjefen.

Nes kommune i Viken hadde siste dag med timebestilling samt drop-in-timer for skole- og barnehageansatte tirsdag 21.12.

De har lagt ut ekstra mange vaksinedoser før jul, slik at de forventer å oppfylle nasjonale myndigheters forventning om å tilby alle over 45 år og prioriterte grupper dose tre, innen midten av januar.

– Vi har så å si brukt opp de vaksinedosene vi hadde tilgjengelig. Resten vil bli benyttet første uken i januar, sier ordfører Grete Sjøli til VG.

Kommunen får neste vaksineleveranse etter jul.

– Ikke mangel på doser

I Bærum kommune i Viken tilbyr de drop-in vaksinasjon for dose 1 og 2 fra mandag 27. til torsdag 29. desember. Torsdag 30. desember tilbyr de drop-in timer for dose 3.

– Vi har ikke mangel på doser, og håper vi får fylt opp timene våre. Grunnen til at vi har drop-in er for å gjøre det enklere for folk å møte opp. Vi vil være mest mulig tilgjengelig siden det er romjul, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang til VG.

I Asker kommune i Viken har de også drop-in-timer i romjulen. De opplever at flere uvaksinerte møter opp nå enn tidligere.

– Jeg håper på stort oppmøte i romjulen. Det var en periode der ikke alle møtte opp til timene sine, men nå møter flere opp, sier kommunedirektør Lars Bjerke til VG.

De har også vanlig timebestilling, og tilbyr vaksinering på dagtid og kveldstid. Flere av de største hyttekommunene har også satt opp drop in-vaksinasjon i romjulen.