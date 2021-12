ANSTRENGENDE VINTER: Norske sykehus har håndtert en tøff bølge av delta-innleggelser hittil i vinter.

FHI trodde ikke på krise-tallene – så slo de til

I høst la FHI frem verstefallscenarioer for vinterbølgen, som de ikke trodde ville inntreffe. Det gjorde de.

– Ut fra en samlet vurdering mener vi det er sannsynlig at vi får en bølge gjennom vinteren, men ikke like stor som scenarioet med 60 innlagte hver dag. Men dette vet vi ikke, så vi må være forberedt også på en større bølge enn det vi regner med at vi vil kunne håndtere greit, sa Camilla Stoltenberg da FHI la frem scenarioer for vinterbølgen i oktober.

I rapporten hadde FHI regnet på flere måter vinterbølgen kunne utvikle seg, og de skissert et verste- og bestefallsscenario. Samtidig understreket Stoltenberg:

– Det betyr ikke at vi tror at det vil skje, mest sannsynlig vil ingen av scenarioene slå til. Enten fordi de er usannsynlige, eller fordi vi gjør noe for å hindre dem. De gir oss en fremstilling som gjør at vi kan planlegge, ha god beredskap og handle videre.

Siden da har innleggelsestallene fortsatt å krype oppover. Nå viser virkeligheten at de har fulgt verstefallsscenarioet – faktisk lå de en stund godt over. Det er bare de siste tre dagene at innleggelsene er lavere enn verstefalls-kurven.

Dette er utviklingen i innleggelser med delta-viruset. Omikron, som nå sprer seg i Norge, kommer i tillegg.

I desember dukket omikron opp i Norge. Det har fått store konsekvenser. Regjeringen innførte kraftige tiltak nasjonalt for å få oversikt og kontroll, som har blitt fulgt opp med enda strengere tiltak til over jul.

Men allerede en måned før omikron meldte sin ankomst, meldte flere sykehus om at de var under et alvorlig press. «På bristepunktet», beskrev en overlege ved intensivavdelingen på Ahus. Da anbefalte Helsedirektoratet strengere tiltak, men regjeringen fulgte ikke alle deres råd.

– Denne utviklingen i antall corona-innleggelser har vel ikke kommet overraskende på dere, hvis dere har fulgt den opp mot scenarioene dere tidligere har laget?

– Vår vurdering i oktober var at det kanskje var mest realistisk med en smitteutvikling som ikke var like alvorlig som i det mest alvorlige scenarioet. Vi følger opp scenarioene med ukentlige modelleringer som sier noe om utviklingen på kort tid, men det er ikke FHI som har ansvaret for å følge opp sykehuskapasitet, svarer FHI-avdelingsleder Line Vold.

Hun understreker at FHI gjør modellering for å vise scenarioer fremover gitt visse forutsetninger, og det er stor usikkerhet knyttet til disse – men at de er nyttige for å utforske hva som påvirker utviklingen videre, og hva man bør forberede seg på.

– En viktig grunn til at utviklingen har blitt annerledes enn det vi anså som mest sannsynlig, er knyttet til antagelser om varighet av vaksineffekten, og at den har avtatt raskere enn antatt – som påvirker det effektive R-tallet slik at den har blitt høyere enn vi trodde var den sannsynligste utviklingen, sier Vold.

Nå sier hun FHI har mer kunnskap om varighet av immunitet etter vaksine. Den har avtatt raskere enn de trodde når det gjelder immunitet mot å smitte videre, men vaksinene har fortsatt god effekt mot alvorlig sykdom.

– Det er som sagt alltid stor usikkerhet knyttet til scenarioene, og vi velger å illustrere et vidt spenn av mulige scenarioer. Særlig når det er stor usikkerhet knyttet til videre utvikling er dette nyttig, sier hun.

– Oftest regner vi det som mest sannsynlig at vi ikke vil se utviklingen som ligger i ytterkant av skisserte scenarioer. Det var også tilfelle for modelleringen som ble gjort rundt gjenåpningen.

FHI har nylig publisert nye scenarioer om konsekvensene omikron kan få fremover. Men der er det enda mer usikkerhet enn vanlig – det er for tidlig til å vite nok om omikrons smitteevne, og FHI vet heller ikke nok om hvordan dagens tiltak virker på omikron.

Der topper verstefallsscenarioet seg på opp mot 5000 innleggelser samtidig, mens det optimistiske ligger på mellom rundt 700. Innleggelsesrekorden til nå er 383.

OVERVÅKER: FHI følger med på og analyserer hvordan smitten utvikler seg.

VG har også spurt regjeringen om hva de var forberedt på:

– Det at det ikke har blitt slått hardere ned for å stoppe utviklingen i grafikken over tidligere (altså før omikron) – betyr det at dere mener sykehusene har kunnet håndtere den kurven som har vært i ferd med å slå til? Eller at dere ikke trodde utviklingen ville bli slik?

– Vi har vurdert situasjonen fortløpende, og regjeringen har mottatt situasjonsrapporter og råd fra etatene. Vi har innført og justert smitteverntiltakene med utgangspunkt i de rådene, skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt til VG.

Han sier regjeringen har hele tiden vurdert forholdsmessigheten mellom kapasitet og innføring av tiltak, og at det er viktig å se på kapasiteten i hele helsetjenesten, også kommunalt, i tillegg til kapasiteten til å løse andre oppgaver som TISK og vaksinering.

– Det har vært innleggelser på grunn av andre luftveisinfeksjoner – i tillegg til covid-19. Det har også vært høyt sykefravær blant ansatte. For helsetjenesten har alle disse faktorene også bidratt med tanke på kapasiteten, ikke kun covid-19. I strategien har vi slått fast at vi ikke ønsker en situasjon med et stort press på primærhelsetjenesten, mange innleggelser på sykehusene og smittespredning som påvirker samfunnet i stor grad. Vi har derfor gjort flere innstramminger og iverksatt kraftige smitteverntiltak basert på faglige råd.

På spørsmål om det kom overraskende på regjeringen at utviklingen ble så negativ som beskrevet i FHIs verstefallscenario, svarer han at regjeringen har planlagt for både de positive og negative scenarioene fordi utviklingen i pandemien hele veien har vært usikker.

– Vi må hele tiden være klare for at pandemien kan utvikle seg i en mer negativ retning. Vi har derfor en strategi som legger til rette for mulig oppjustering av smitteverntiltak ved behov. Sykehusene har fortløpende justert sin kapasitet avhengig av hvordan smittesituasjonen og innleggelsesfrekvensen har vært, spesielt med tanke på utsettelse av planlagte operasjoner og behandlinger.