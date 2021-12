24/7: Fredrik Jørgensen fyrer døgnet rundt i klebersteinsovnen som står i hallen. Peisovenen står for 80 prosent av oppvarmingen og sluker nesten to sekker ved i løpet av et døgn.

Fredrik (42) i Vingrom: − Strøm er ikke luksus

VINGROM (VG) Fredag jekket regjeringen strømstøtten et knepp opp. Men er det nok? Vi jaktet svaret i en vanlig, norsk enebolig.

Av Stella Bugge og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Nordmenn kommer til å sette det grønne skiftet i halsen hvis høye strømpriser blir den nye normalen, mener familiefaren Fredrik Jørgensen (42). Han bor med familien i Vingrom, syv minutters kjøretur unna Lillehammer.

– Det er et spill for galleriet, det de har vedtatt. Strømstøtten gjør særdeles liten forskjell for dem som har det tungt, sier Jørgensen.

Han og samboeren skal nok klare strømregningene, dem er det ikke synd på, mener han. Selv om vinterens rekordhøye strømpriser gjør et kraftig innhogg også i deres bankkonto.

– Hvorfor 70 øre?

E24s regnestykke viser at endringene i strømstøtten kan øke rabatten fra 20 til 23 prosent, gitt en strømpris på 1,50 kroner kilowattimen i desember. Støtten blir nemlig 55 prosent av den andelen av prisen som er over 70 øre kilowattimen.

– Hvorfor 70 øre? Strømprisen har da ikke ligget på det i nyere tid. Forsøker de å normalisere høye strømpriser, at vi skal måtte punge ut for det vi har hatt som et historisk gode i det norske samfunnet? spør Jørgensen retorisk.

Han føler sterkt med dem som har det vanskelig fra før, hvor en strømregning på fem, seks eller kanskje syv tusen kroner kan velte hele økonomien.

– Det er hjerteskjærende og trist å høre om folk som hutrer i hjemmet sitt, sier Jørgensen og tenker på dem som kanskje også har fått permitteringsvarsel nå før jul. Og som om ikke det var nok fra før: Torsdag annonserte Norges Bank at de jekker opp styringsrenten for andre gang i år, dermed blir boliglånet dyrere og matprisene øker også.

– Galskap

Selv har både Jørgensen og samboeren trygge jobber, og de har en utleieleilighet i den 300 kvadratmeter store boligen.

– Vi er priviligerte. Vi klarer oss. Men det er galskap å slippe markedskreftene løs på en basisvare som strøm. Strøm er ikke luksus, man må ha strøm, sier 42-åringen.

I november fikk familien, som også omfatter tre barn, en strømregning på 5700 kroner, inkludert nettleie selv om de hadde spart strøm over en lav sko og holdt ovnen rødglødene. Vedfyringen kostet dem 2000 kroner denne måneden.

– Da er vi oppe i 7700 kroner, oppsummerer Jørgensen lakonisk.

I november 2020 betalte de 2100 kroner for strømmen, men da var prisene veldig lave. I november for to år siden lå den rett under 4000, men i år har Jørgensen knepet inn på alt han kan slik at forbruket er 500 kWh lavere.

I stuen er de fleste vinduene dekket med lysegrå plissegardiner for å hindre kulderas fra vinduene. Jørgensen har sjekket hva det vil koste å bytte ut vinduene. 350.000 kroner takk! Dermed ble det prosjektet lagt på is.

OVER SNITTET: Med et hus fra 1952 som ble renovert og påbygget i 1978 og etterisolert på 1980-tallet har Fredrik Jørgensen, samboer og tre barn et årsforbruk på rundt 36 000 kWh. Gjennomsnittet for en enebolig er nesten 26 000 kWh, ifølge SSB.

Klebersteinsovnen, som han kjøpte brukt, kostet 40.000 kroner inkludert montering. En luft til vann varmepumpe sørger for varme på kjøkkenet og god temperatur på varmtvannet. Sparedusj har de også.

– Lagt om der vi kan

Familien har i år brukt ganske mye penger på å bytte ut de to bensinbilene med elbiler. Og 25.000 kroner i en lader som skulle lade dem raskt. Men med den nye nettleiemodellen hadde de måttet sette den på «treg» lading for at de ikke skulle skvette opp et nytt trappetrinn på tariffen.

– Vi har gjort en innsats og lagt om der vi kan, sier Jørgensen som er over gjennomsnittet interessert i strøm.

Men den nye nettleiemodellen, som skulle innføres 1. januar, får han ikke tak på.

KULDERAS: De lysegrå plissegardinene holdes ofte nede for å hindre kulderas fra de eldre vinduene som det vil koste 350 000 kroner å skifte.

– Jeg synes den er veldig vanskelig å forholde seg til. De fleste lader jo allerede elbilen om natten når strømprisen er lavere. Skal du nå måtte følge med på strømprisene hele døgnet og justere alt til enhver tid? Det høres ut som en deltidsjobb, mener Jørgensen.

Etter sterke protester fra både miljø- og næringslivsorganisasjoner samt politikere fra Frp og Rødt, ble den nye nettleiemodellen fredag utsatt av regjeringen og SV.

Hensikten er å redusere forbrukstoppene slik at man slipper kostbar utbygging av elektrisitetsnettet. Med den nye modellen skulle prisene være lavere etter klokken 22 og i helgene, men samtidig advarer nettselskapene mot å vaske klær og kjøre oppvaskmaskinen om natten på grunn av brannfare.

– De setter folk i en umulig situasjon. Anbefalingene er ikke verdt papiret de er skrevet på. Vi har et økøprogram på oppvaskmaskinen som tar fire timer. Setter vi den på klokken 22 er den ferdig 02, sier Jørgensen og lar setningen henge i luften.

– Og skal hele helgen gå med til å vaske klær?

Han har også synspunkter på de utskjelte strømkablene til utlandet.

– Disse har indirekte ført til et avtalebrudd med den norske befolkning. Vi har alltid hørt at i Norge er det rimelig og evig fornybar energi, og det er noe vi har vært stolte av. Arvesølvet. Jeg tror mange føler at det narrativet er knust og at det til slutt bare handler om profitt, sier Jørgensen.

– Mistet litt kontroll

Han mener at vi nå nærmer oss et punkt hvor også middelklassen må stramme inn betraktelig.

VARMEPUMPE: Familien har luft til vann varmepumpe. En «enorm investering,» sier Fredrik Jørgensen som nylig måtte ut med 140 000 for å erstatte en utedel og styringsenhet etter at lynet slo ned selv om forsikringsselskapet tok størstedelen av regningen.

– En stor del av kjøpekraften går nå gå til staten og ikke verdiskapende bedrifter. Det er ganske alvorlig, sier Jørgensen som mener det vil være galematias om norsk aluminiumsindustri går på dunken fordi høye strømpriser gjør den ulønnsom.

– Det er da bedre at aluminiumet blir laget med ren norsk kraft enn at industrien flytter til lavkostland? Aluminium trenger man uansett.

Jørgen understreker at han er helt enig i - og at det er nødvendig - at verden foretar et grønt skifte.

– Men vi har mistet litt kontroll på hastigheten. Jeg tror det som skjer nå kan få uheldige konsekvenser for limet i samfunnet. Det kan komme til et punkt hvor folk føler at de ikke har mer å tape.