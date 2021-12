BARN OG UNGES FØRSTELINJE: Skolehelsetjenesten er en av de viktigste tjenestene for å oppdage om barn ikke har det bra, og at det er viktig at dette fortsatt er tilgjengelig, mener forskere.

Forskere om hjemmeskole: − Bekymret for de sårbare barna

En studie viser at rundt 1 av 4 norske ungdommer har opplevd vold eller overgrep under pandemien. Forskerne bak mener en ny runde med hjemmeskole vil gå ut over de mest sårbare barna.

Byrådet i Oslo snur og innfører digital skole i hele Oslo kommune. Det samme gjør kommuner som Bergen, Asker og Bærum.

Dette er til tross for at FHI tror stenging av skoler vil ha liten effekt på å få ned smitten - og at tiltaksbyrden ved å stenge skoler er større enn gevinsten.

– Det ligger i regjeringens strategi at man skal beskytte barn og unge, og vi vet at tiltaksbyrden ved å stenge skoler er stor. Og så vet vi at effekten med å bruke trafikklysmodellen er stor, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, til VG.

– Dere har påpekt at å være mer hjemme kan være fint for barn fra trygge omgivelser, men ikke for andre. Kan du utbrodere litt om hvorfor?

– Det er klart at for sårbare barn og unge er utfordringen spesielt stor når man ikke har det hjelpeapparatet og det apparatet som er på skolen. Så vet vi at det er utfordring i forhold til elever, hvis man skal ha hjemmeundervisning, for en del elever som bor trangt og kanskje har mindre gode forutsetninger for å kunne lære digitalt.

Flere opplevde vold og overgrep

I januar 2021 skrev VG om at barn og unge opplevde vold og overgrep under fjorårets nedstenging. Samtidig opplevde mange at skolehelsetjenesten og psykisk helsevern ble redusert eller forsvant, viste en forskningsrapporter fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Forskerne Gertrud Sofie Hafstad og Else-Marie Augusti, som står bak rapporten, er kritiske til at flere skoler nå velger å innføre digital undervisning igjen. Etter deres erfaringer er stengte skoler uheldig for barn, spesielt for de som har utfordringer på hjemmebane.

– Vår forskning viser at omtrent 1 av 4 ungdommer har opplevd vold eller overgrep under pandemien. Vi ser også en tendens til økning i seksuelle overgrep, sammenlignet med tidligere, sier de.

Oslo kommune opplyser i en pressemelding at barn i sårbare livssituasjoner vil få et fysisk skoletilbud dagene inn mot jul. Hafstad er imidlertid bekymret for at enkelte vil falle igjennom.

– De barna vi er bekymret for er de som har skolen som sin trygge arena, og jeg tror det kan være litt tilfeldig hvem som får et tilbud om å få være på skolen. Det er ikke alltid skolen vet om elevenes hjemmesituasjon. Tilbudet er i utgangspunktet veldig bra, men jeg frykter det vil være lite systematikk i hvem som får dette tilbudet, sier hun til VG.

Ifølge Hafstad ser de at ungdom som sliter lever i familier med vanskelige kår, også har større risiko for å bli utsatt for vold eller overgrep. Tidligere forskning fra NKVTS viser at sjansen er 3 til 4 ganger så stor for å oppleve vold i hjemmet dersom familien har økonomiske problemer eller foreldrene som strever med psykososiale utfordringer.

– Den største bekymringen er for de minste barna. De minste er mer avhengige av at voksne rundt seg tar vare på dem, og de er mindre i stand til å gi beskjed. Men vi er også bekymret for ungdommene. Disse har hatt de mest langvarige restriksjonene så langt, med hjemmeskole og stadige avlysninger av aktiviteter og arrangementer. Ungdommene har et naturlig

behov for å være sammen med andre enn familien. Ikke alle takler hjemmeskole like bra, sier Hafstad.

– Barn og unges førstelinje

Internasjonal forskning har vist at inngripende tiltak øker symptomene på psykiske helseplager hos barn og unge. Når flere familier får økt belastning knyttet til jobb, økonomi og økt omsorgsbyrde, vil barn og unge i sårbare livssituasjoner trolig ha et enda større behov for en instans som er der spesielt for dem, mener forskerne.

Hafstad og Augusti mener skolehelsetjenesten er en av de viktigste tjenestene for å oppdage om barn ikke har det bra, og at det er viktig at dette fortsatt er tilgjengelig.

– Under nedstengingen i mars 2020 sa kun 1 av 3 at de hadde fått informasjon om hvordan de kunne komme i kontakt med skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er barn og unges førstelinje. Det er her de kan gå hvis de trenger noen å snakke med. Dette må være tilgjengelig, også når skolene er stengt.

Hafstad og Augusti mener tiltak for å styrke tjenester rettet mot barn og unge bør prioriteres. Det samme gjelder tiltak som bidrar til at ungdom opprettholder normal aktivitet på skolen og i fritiden.

– Selv om barn og unge er tilpasningsdyktige, og kan finne andre arenaer for sosial omgang og kontakt, må vi være på vakt for konsekvensene av den gjentatte slitasjen nedstenginger kan føre med seg.