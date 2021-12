ÅPNES: Helsemyndighetene anbefaler at barn og unge møter på skolen etter jul, på gult nivå.

Regjeringen trosser fagrådene for coronatiltak på videregående skole

Helsemyndighetene anbefaler at videregående skoler går over til gult nivå, men regjeringen fortsetter på rødt. Samtidig melder departementet om karanteneunntak for ansatte.

I sin vurdering fra mandag 27. desember skriver Helsedirektoratet at de støtter FHI sin anbefaling om at det nasjonale tiltaksnivået i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler opprettholdes på gult nivå. Helsedirektoratet anbefaler også at det nasjonale tiltaksnivået på videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult.

16. desember ble det nasjonale tiltaksnivået for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler satt til gult nivå. Samme dag ble tiltaksnivået for videregående skoler satt til rødt.

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene i barnehager og skoler. Dette betyr at barnehager, barneskoler og ungdomsskoler forblir på gult nivå. Videregående skoler fortsetter å ha tiltak på rødt nivå, skriver Helsedepartementet.

Dette til tross av at Helsedirektoratet i sin anbefaling mente at videregående skoler kunne åpnes på gult nivå etter jul.

I sitt underlagsmateriale sendt til Helsedepartementet skriver de følgende:

«Trafikklysmodellen er utarbeidet for at det skal være smittevernfaglig trygt for barn og unge og ansatte å være i skoler og barnehager, men som FHI påpeker vil særlig rødt nivå medføre digital undervisning særlig i de eldre klassene. Målet er at barn og unge skal ha størst mulig tilstedeværelse i barnehager og skoler samtidig som man unngår å smitte hverandre. I denne vurderingen legger Helsedirektoratet avgjørende vekt på at ifølge FHI blir barn og unge i svært begrenset grad alvorlig syke og at dette derfor taler for at smitteverntiltak i mindre grad bør rettes mot denne gruppen.»

Derfor går de ikke til gult nivå

Statsekretær, Halvard Hølleland (Ap), i Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til VG at de vil unngå å endre tiltaksnivå i ferien.

– Vi vil unngå å sette et nytt tiltaksnivå for barnehager og skoler midt i ferien. Det krever store ressurser å planlegge for gult nivå i videregående opplæring, og det kan i verste fall føre til at skolene ikke får åpnet første skoledag etter juleferien, skriver Hølleland.

Kunnskapsdepartementet sier de har fått tilbakemelding om at gult nivå ikke er tilstrekkelig på videregående skole.

- Vi er opptatt av å lytte til de som jobber i skolen. Den klare tilbakemeldingen vi har fått fra fylkeskommuner og videregående skoler er at gult nivå ikke fungerer i videregående opplæring. I videregående opplæring blandes elever på tvers i mange ulike fag og klasser i løpet av en skoledag, og gult nivå er dermed i realiteten ikke er et alternativ for oss å nå, skriver Hølleland.

Han opplyser til VG at det vil komme en ny vurdering av tiltaksnivå etter skolestart.

– Vi starter på samme tiltaksnivå som før ferien, men det er ingen tvil om at regjeringens ambisjon er å holde barnehager og skoler mest mulig åpne. Derfor kan det raskt komme endringer når skolene er i gang igjen etter juleferien.

– Veldig merkelig

Beslutningen får elevorganisasjonen (EO) til å reagere.

– Det er viktig at vi følger helsefaglige råd samtidig som vi skjermer barn og unge, og når dette er en uttalt strategi fra regjeringen, syns vi det er veldig merkelig at de ikke legger opp til at vi kan være så mye på skolen som mulig, sier EO-leder Edvard Botterli Udnes til NTB.

– Det skal ikke være lett å stenge ned skolene, og når man får råd om at vi kan åpne opp mer, bør man ivrig følge dem. Vi forventer at regjeringen endrer dette ved første anledning, sier Udnes.

Regjeringen opplyser om at dersom smittesituasjonen tilsier det, kan lokale helsemyndigheter heve tiltaksnivået. Dette må skje etter lokale smittevernmessige vurderinger.

Info Dette betyr gult nivå på barnehager: Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. Økt bruk av utetid anbefales. Den enkelte barnehage bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig. Fysisk kontakt: Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Organisering av kohorter: Avdelingen regnes som en kohort.

For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på en avdeling med barn i samme alder.

Faste ansatte per avdeling/ kohort.

Blanding av barn og ansatte på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig.

To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.

Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig, etter en helg.

Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).

Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene. Avstand: Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.

Foresatte må holde minst én meters avstand til ansatte og andre foresatte.

Ansatte må holde minst én meters avstand til ansatte i andre kohorter Begrens deling av mat og gjenstander: Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.

Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord bør vaskes av etter hver gruppe.

Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).

Leker og materiell bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort eller har ligget i 24 timer etter bruk.

Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving. For ansatte: Unngå håndhilsning og klemming.

Hold i utgangspunktet avstand (minst én meter) til kolleger utenom egen kohort i alle situasjoner.

Hold avstand til barn i andre kohorter.

Begrens fysiske møter og pauser der flere samles.

Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.

Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.

Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men gjøres når det er nødvendig.

Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage.

Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. De skal i utgangspunktet holde minst én meters avstand til andre ansatte så langt det lar seg gjøre. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

Info Dette betyr gult nivå på barneskoler: Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt. Definisjon av kohort: Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i barneskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. (Kilde: Helsedirektoratet). Vis mer

Info Dette betyr gult nivå på ungdomsskoler: Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold 3. Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig

Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt

Unngå trengsel og store samlinger Definisjon av kohort: Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

Info Dette betyr rødt nivå på videregående skoler: Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Ansatte kan veksle mellom klasser

Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler

Delvis digital undervisning (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

Ansatte får unntak fra smittekarantene

Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. Fra 1. januar innfører vi et eget unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Disse unntas fra smittekarantene i arbeidstiden fra første dag, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Selvtest før skolestart

Vurderingen er et svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet baserer vurderingen på «faglige underlag fra Folkehelseinstituttet (FHI) levert 20.12.21 og i dialog med FHI».

Helsedirektoratet mener gult nivå bør vurderes på nytt før uke tre.

De to fagetatene går også inn for omfattende testing av elever og lærere.

Folkehelseinstituttet foreslår at alle elever og ansatte tar en selvtest før skolestart, enten dagen før eller før oppmøte om morgenen samme dag.

Etter dette foreslås det jevnlig testing så snart det er tilgang på tester.

Helsedirektoratet og FHI ønsker også et fritak fra smittekarantene i arbeidstiden for lærere og barnehageansatte så lenge disse følger et strengt testregime.

Det er nå opp til regjeringen å bestemme hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp.