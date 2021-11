REAGERER: Torgeir Knag Fylkesnes i SV er sterkt imot at stortingsrepresentantene skal tjene over en million kroner.

SV ut mot foreslått millionlønn på Stortinget

Stortinget foreslår en lønnsøkning som for første gang vil gi representantene over én million i lønn. SV vil heller gå i motsatt retning.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Coronapandemien bidro til at stortingsrepresentantene i fjor ikke fikk lønnsøkning. Det skal de etter planen kompenseres for nå.

I år foreslår nemlig Stortingets godtgjøringsutvalg å øke lønnene deres med 2,7 prosent, samt å legge inn en økning på 1,7 prosent for fjoråret.

Det vil medføre at stortingsrepresentantene for første gang havner over en million kroner i årslønn.

– Vi mener at det er veldig viktig at ikke stortingsgodtgjørelsen er for høy, at den ikke beveger seg inn i de gruppene i landet som har de høyeste inntektene. Det mener vi er et galt signal, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

Ønsker lønnstak

SV foreslår å regelfeste at lønnen aldri skal opp på et nivå hvor representantene er blant de ti prosent høyest lønnede i Norge. Det innebærer i år et tak på 868.000 kroner.

– Jeg tror ikke at folk ønsker at stortingsrepresentantene skal være blant de ti prosent høyest lønnede i landet. Vi er valgt av folket, men skal også være en del av folket, mener Fylkesnes.

Lønnen er i dag på 987.997 kroner. I henhold til forslaget fra utvalget vil lønnen justeres opp til 1.032.838 kroner – en økning på cirka 45.000 kroner.

– SV har i mange år ment at lønnsøkningen til stortingsrepresentantene må styres mye strengere. De har hatt en høyere lønnsvekst enn andre grupper i samfunnet, sier nestlederen.

SV ønsker også å avvikle godtgjøringsutvalget. Partiet vil heller at stortingsrepresentantenes lønn justeres årlig med tilsvarende det en arbeidstager med gjennomsnittslønn fikk foregående år.

– Påvirker ikke

Fylkesnes anser det ikke som relevant at stortingsrepresentantenes lønn skal være konkurransedyktig med privat sektor.

– Jeg har to argumenter imot det. Det ene er at min erfaring ikke er at folk engasjerer seg i partipolitikken og blir med i lokallag, står på stand, lager vafler, er i kommunestyrer og melder seg til demokratisk arbeid på grunn av lønn. Sånn bør det heller aldri bli, sier Fylkesnes.

– Det andre er at hvis det resonnementet skal holde stikk, må godtgjørelsen være skyhøy, sånn at de aller rikeste ikke skal tape på å være stortingsrepresentant. Det skjønner alle blir helt absurd. Jeg tror ikke dette påvirker hvem som velger å påta seg verv.

Utvalget foreslår også å øke statsministerens lønn med samme prosentsats, opp til 1.814.454 kroner, samt regjeringsmedlemmenes lønn opp til 1.474.056 kroner.

Forslaget skal nå til behandling i presidentskapet.

Hvis forslaget vedtas, vil stortingsrepresentantenes lønn ha gått opp cirka 282.000 kroner på ti år (siden mai 2011).