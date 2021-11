MINNES DEN DØDE: Roar, som i en periode fungerte som en slags fosterfar for mannen som ble skutt, ser på bildet av avdøde under i en minneseremoni på åstedet på Bislett tirsdag kveld. Et sted mellom 50 og 100 venner tente lys og la ned blomster.

«Fosterfaren» om Bislett-dreptes liv: − Det var en tragedie

Mannen som ble skutt og drept av politiet på Bislett tirsdag, hadde psykiske lidelser og rusproblemer. Men han gikk også to år på Teaterhøgskolen og hadde småroller på film og TV.

Venner av 33-åringen som VG har snakket med, beskriver ham som en som var snill og omsorgsfull, men som også var åpen om at han slet psykisk, og med rus.

VG har også truffet Roar, som beskriver seg selv som en slags fosterfar for 33-åringen.

Tirsdag kveld deltok han på en minnestund for avdøde sammen med et sted mellom 50 og 100 venner og kjente. De tente lys og la ned blomster og mintes 33-åringen.

Her var det ingen politi, men et kriseteam fra kommunen var til stede.

MED KNIV: Her sees siktede barbeint med en kniv i hånden på Bislett i Oslo tirsdag.

– En tragedie

– Han på en måte adopterte meg, det var ikke jeg som adopterte ham, sier Roar til VG, men legger til at det ikke var snakk om noen offisiell adopsjon.

Roar, som VG har valgt å bare bruke fornavnet på, forteller at han traff siktede første gang i 2004, da avdøde var rundt 16 år gammel. Mannen som tirsdag ble skutt og drept av politiet etter at han angrep dem med kniv på åpen gate ble gode kamerater med sønnene til Roar.

– Hva kan du fortelle om livet hans?

– Det var en tragedie. Han ble jo tatt med hit av en tante etter at faren var drept i Tsjetsjenia. Han var en runde på asylmottak før han kom til (byen han flyttet til red.anm.), vi traff ham ikke med en gang.

Roar forteller at 33-åringens bror etter hvert ble drept i Tsjetsjenia og at han tror moren flyttet til Kasakhstan etter dette.

Ifølge Folkeregisteret er siktede russisk, født i Groznyj i Tsjetsjenia.

Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, opplyste tirsdag ettermiddag at det har vært en pågående utlendingssak med tanke på utvising av siktede.

– Og ut ifra det vi er kjent med nå, skal man der ha konkludert med at han var fra Kasakhstan. Men som sagt, dette er ting vi skal ytterligere ettergå, sa hun.

Roar forteller at siktede begynte på videregående i hjembyen.

– Men det gikk jo ikke lett. Mot alle odds kom han inn på Teaterhøgskolen blant over tusen konkurrenter. Det var som å vinne i lotto. Han var jo veldig stolt av det, og det gikk jo bra i et par år.

GOD VENN: Roar forteller at hans to biologiske sønner ble gode venner med avdøde og at han ofte var som en del av familie. – Han på en måte adopterte meg, det var ikke jeg som adopterte ham, sier Roar til VG

I dommen fra 2020, etter knivangrepet på Ankerbrua i Oslo året før, heter det at 33-åringen klarte seg bra frem til rundt 2014/2015, og at han gikk to år på Teaterhøgskolen før utdannelsen ble avbrutt. Mannen har hatt en liten rolle i en kjent norsk TV-serie og også vært med i en utenlandsk produsert film.

– Vi trodde jo at det skulle gå bra, men han har tydeligvis hatt noen feil venner i Oslo, sier Roar som ikke hadde så mye kontakt med 33-åringen etter at han ble dømt til tvungent psykisk helsevern i 2019. Men sønnene besøkte avdøde både på Dikemark og i Oslo fengsel, forteller han.

Før knivangrepet på Ankerbrua ble avdøde ifølge dommen forsøkt behandlet for rusmisbruk gjennom flere år innen spesialisthelsetjenesten. Han har ifølge dommen også drevet med selvskading, og var flere ganger innlagt på et frivillig avrusningssenter.

– Tiltalte har også tidligere bedt om hjelp for sine lidelser, og har senere valgt å skrive seg ut eller slutte å møte opp til den hjelpen han ble tilbudt, heter det i dommen fra 2020 hvor det også fremgår at han i liten grad har møtt til polikliniske avtaler, til tross for at han stadig ga uttrykk for at han hadde et behandlingsbehov.

Psykiater Randi Rosenqvist er én av to sakkyndige som vurderte mannen i forbindelse med rettssaken i fjor. I sin vurdering kom de sakkyndige fram til at mannen hadde en schizofreni-lidelse og at han var psykotisk under knivangrepet på Ankerbrua.

Mannens advokat sier til NTB at han var på bedringens vei under rettssaken.

– Han var på bedringens vei og fungerte under rettssaken, sier advokat Andrea Wisløff.

Mannens venner, som VG har snakket med, er opptatte av å få frem at han ikke bare var en som slet, men også en sosial person med mange venner og kjente som hadde gjort mye forskjellig i livet sitt.

Det ble tirsdag kjent at siktede var på kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon, og han kom ifølge politiet ut mandag. Ifølge vennene var det ikke første gangen han var ute på permisjon. Når han var ute på permisjon hadde han meldeplikt hver dag, sier de.

33-åringen ble også dømt i 2018, den gangen for et aggressivt og uprovosert angrep i 2017 på en bygningsarbeider som arbeidet på en byggeplass. Siktede ble da idømt 90 timers samfunnsstraff.