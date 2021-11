Vinden løyer: − Roligere nå

Voldsomme vindkast har ført til trær i veibanen og stengte veier i flere fylker. Flere personer og biler har vært innesperret på Ringerike fredag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SISTE: Klokken 20:44 opplyser Vestre Viken at de har fem ekstra biler ute med mannskap i de berørte områdene Numedal, Hallingdal og Ringerike. Dermed er det 14 ambulanser på veien og bilene er satt ut der hvor det er en eller annen form for dekning. Der det ikke er dekning er bilene ute å kjører.

På Twitter har Vegtrafikksentralen utover dagen meldt om trær i veibanen som har ført til flere stengte veier både i Telemark, Viken og Innlandet.







POST: Utenfor McDonalds på Flå står en ambulanse i beredskap.

Brannvesenet i Ringerike meldte i 17.30-tiden at flere var innesperret.

– Vi mottar voldsomt mange meldinger på innesperrede biler og personer. Til dere som sitter i biler og venter på hjelp: vi er på vei!

Ved 20.30-tiden forteller Hæg at det er lenge siden noen har ringt inn, men at de fremdeles har folk ute.

Ryddet vei

– Det er litt roligere nå. Vi jobber oss gjennom E16 fra Ringerike og nordover, og Nes og sydover.

Det er mye trefall, men ingen skadde, sier vaktleder Anders Hæg i Sør-Øst 110-sentral.

Ringerike brann- og redningstjeneste opplyser at de har fått beskjed om trær som har falt på E16, FV243 og FV245. Det kan fortsatt være utfordringer på andre veier.

– Det blir bemannet på brannstasjonen på Nes i natt hvis man ønsker kontakt med Helse/Politi/Brann, skriver de på Twitter.

En VG-tipser sier at de selv måtte rydde vegen for trær mellom Sperillen camping og Begna.

– Vi snudde før den første sperringen, men så møtte vi på flere trær på veien. Vi klarte å fjerne dem selv ved hjelp av en god gjeng, sier Vibeke til VG.

Har du tips eller bilder? Kontakt våre journalister.

Taket blåste av

Vinden i Tinn kommune i Telemark har vært så sterk at deler taket på idrettshallen Atråhallen ved Atrå barne- og ungdomsskole blåste av.

Olav Lien (14) hadde friminutt da han filmet at taket ble tatt av vinden.

– Vi hadde friminutt og satt og spilte Risk. Da kom det noen elever og sa at taket på hallen var på vei av. Vi løp bort i vinduet og da så vi at det ble tatt av vinden, sier Lien til VG.

Rektor Kjersti Folkvang Volland ved Atrå barne- og ungdomsskole er glad for at ingen ble skadet.

Ber hytteeiere tenke seg om

Brannvesenet har mottatt flere meldinger om tak som har blåst av fredag.

– Vi har fått tre-fire forskjellige meldinger om at tak har blåst av, sier vaktleder i Sør Øst 110, Glenn Espen Kustner.

Flere bygder har også vært uten strøm fredag og slitt med mobilnettet.

forrige

fullskjerm neste TATT AV VINDEN: Her har et tre falt over en dobbeltmast i Nesbyen. 1 av 2 Foto: Hallingdal Kraftnett AS

Kustner har en klar oppfordring til de som har tenkt seg på hytta denne helgen:

– Jeg vil oppfordre de som har tenkt seg på hytta spørre seg om de egentlig bør reise i dag, sier han.

Årsaken er de store trafikkproblemene på mange veier som følge av uværet. Han er også redd for at uværet skal føre til problemer.

Har truffet bil og kraftlinje

Innsatsleder og brannsjef John Bjella i Hallingdal Brann og redning, forteller VG om flere trær som har falt over riksvei 7 i Flå.

– Vi har vært ute på et oppdrag der en del trær hadde blåst ned på veien ved Lindelia i Flå. Et tre hadde truffet panseret på en bil. Men jeg er ikke kjent med om det medførte personskader, sier Bjella til VG.

Bergensbanen stengt

Fredag formiddag ble Bergensbanen stengt mellom Ål og Hønefoss på grunn av strømproblemer og trær over sporet.

En tipser VG har vært i kontakt med sitter på et tog som står fast på Ål stasjon ved 16.30-tiden:

– Vi er et fullt morgentog som har stått på Ål stasjon i nesten fire timer. Nå begynner det å bli mørkt og kaldt her, forteller tipseren, som anslår at toget har vært uten strøm i et par timer.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i VY bekrefter at toget står strømløst og forstår tipserens frustrasjon.

– Det er spesielt toget som står på Ål vi er bekymret for, fordi det er en strømløs strekning. Det betyr at vi heller ikke har strøm til varme, sier han til VG.

Han kan ikke si noe om når de eventuelt finner en løsning, som for eksempel å kjøre folk videre med annen transport.

– Jeg forstår tipserens frustrasjon. Uten strøm har vi heller ikke høyttaleranlegg. Da tar det tid å gå gjennom toget for å informere for våre folk. Vi skulle gjerne kjørt tog, men på grunn av strømstansen lar det seg ikke gjøre, sier han.

Bergens Tidende melder at det jobbes med å rette feilen. Det er sterke vindkast på stedet, noe som trolig har ført til at trær har veltet over sporet.

– Det er en kontaktledningsmast, som forsyner togene med strøm, som er ødelagt. Den må byttes ut. Samtidig må det fjernes trær og foretas en rutinemessig kontroll av anlegget i området, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane NOR.

Det kommer en oppdatering om situasjonen klokken 20 fredag, ifølge Bane NOR.