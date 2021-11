Kraftig vind skaper problemer : − Det er ganske heftig

Voldsomme vindkast har ført til trær i veibanen og stengte veier i flere fylker utover formiddagen. I Tinn kommune i Telemark tok vinden deler av taket på idrettshallen.

På Twitter har Vegtrafikksentralen utover dagen meldt om trær i veibanen som har ført til flere stengte veier både i Telemark, Viken og Innlandet.

Vinden i Tinn kommune i Telemark har vært så sterk at deler taket på idrettshallen Atråhallen ved Atrå barne- og ungdomsskole blåste av.







Olav Lien (14) hadde friminutt da han filmet at taket ble tatt av vinden.

– Vi hadde friminutt og satt og spilte Risk. Da kom det noen elever og sa at taket på hallen var på vei av. Vi løp bort i vinduet og da så vi at det ble tatt av vinden, sier Lien til VG.

Rektor Kjersti Folkvang Volland ved Atrå barne- og ungdomsskole er glad for at ingen ble skadet.

– Det er forferdelig at sånt skjer, men materielle skader kan man heldigvis fikse opp i, sier Volland.

– Ganske heftig

– Det er ganske heftig. Per nå har vi ikke full oversikt, men vi har mye brannvesen ute, sier Glenn Espen Kustner, vaktleder i Sør Øst 110.

Han forteller om en uoversiktlig situasjon flere steder i fylkene som følge av uværet. Han trekker frem Sigdal, Rauland, Nes og Hallingdal.

Mange steder har vinden ført til trær i veibanen, og brannvesenet har mottatt flere meldinger om tak som har blåst av.

– Vi har fått tre-fire forskjellige meldinger om at tak har blåst av, forteller han.

TATT AV VINDEN: Her har et tre falt over en dobbelmast i Nesbyen.

– Foreløpig har det vært størst problemer i de indre områdene av fylket. Vi er bekymret for at det skal komme til mer befolkede områder utover ettermiddagen.

Kommunedirektør Anne Tove Sandal Teigenes i Tinn kommune sier at kommuneledelsen sitter i kriseledelsesmøte på grunn av vinden.

Det er også en mengde trefall i kommunen.

Skolene er blitt bedt om å holde barna innendørs og om å hente barna på skolen etter endt skoledag.

UVÆR: Bilder fra Riksvei7 ved Haugestøl ved 15-tiden fredag.

Ber hytteeiere tenke seg om

Kustner har en klar oppfordring til de som har tenkt seg på hytta denne helgen:

– Jeg vil oppfordre de som har tenkt seg på hytta spørre seg om de egentlig bør reise i dag, sier han.

Årsaken er de store trafikkproblemene på mange veier som følge av uværet. Han er også redd for at uværet skal føre til problemer.

Det er ikke bare de små veiene i fylkene det kan oppstå problemer: Vegtrafikksentralen melder om stiv kuling på E134 over Haukelifjell på Twitter.

Har truffet bil og kraftlinje

Innsatsleder og brannsjef John Bjella i Hallingdal Brann og redning, forteller VG om flere trær som har falt over riksvei 7 i Flå.

– Vi har vært ute på et oppdrag der en del trær hadde blåst ned på veien ved Lindelia i Flå. Et tre hadde truffet panseret på en bil. Men jeg er ikke kjent med om det medførte personskader, sier Bjella til VG.

– Akkurat nå fikk jeg melding om at trær har falt over en kraftlinje i Hemsedal, rapporterer Bjella videre.

Avisen Hallingdølen skriver at flere bygder er uten strøm. Også Avisa Valdres rapporterer om strømbrudd. Sør-Aurdal Energi (SAE) skriver dette på Twitter:

«SAE ber alle holde seg unna trær som ligger på linjer. Linjer kan være strømførende selv om de ligger nede på bakken. Ring 91179028 ved rapportering om feil. Feilretting pågår flere plasser som følge av trepåfall på linjenettet».

Bergensbanen stengt

Fredag formiddag ble Bergensbanen stengt mellom Ål og Hønefoss på grunn av strømproblemer og trær over sporet.

En tipser VG har vært i kontakt med sitter på et tog som står fast på Ål stasjon ved 16.30-tiden:

– Vi er et fullt morgentog som har stått på Ål stasjon i fire timer. Nå begynner det å bli mørkt og kaldt her, forteller tipseren, som anslår at toget har vært uten strøm i et par timer.

Bergens Tidende melder at det jobbes med å rette feilen. Det er sterke vindkast på stedet, noe som trolig har ført til at trær har veltet over sporet.

– Det er en kontaktledningsmast, som forsyner togene med strøm, som er ødelagt. Den må byttes ut. Samtidig må det fjernes trær og foretas en rutinemessig kontroll av anlegget i området, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane NOR.

Det kommer en oppdatering om situasjonen klokken 20 fredag, ifølge Bane NOR.