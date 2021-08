Bilbrann i Oppljostunnelen - personbil sto i full fyr

Tykk røyk veltet ut fra Oppljostunnelen på riksvei 15 mellom Stryn og Skjåk kommune da en bil sto i full fyr tirsdag formiddag.

Rundt klokken 14.50 melder brannvesenet på Twitter at brannen er slukket.

Fem personer kom seg ut av personbilen som brant inne i tunnelen. De fem passasjerene som var i kjøretøyet er våkne og bevisste, melder politiet. De blir nå tilsett av helsevesen på stedet.







Ved 15.15-tiden melder brannvesenet at tunnelen er sjekket og klarert, og at det ikke er gjort funn av personer.

Det var like før klokken 13.30 at 110 Vest meldte om at en bilbrann i Oppljostunnelen. Like etter klokken 14 bekreftet brannvesenet at en personbil var i full brann mellom én og to kilometer inn tunnelen på Strynefjellet.

Så langt er ingen meldt savnet eller skadet som følge av brannen.

Både et helikopter som var utstyrt med ekstra oksygen til røykdykkerne og en luftambulanse ble sendt til tunnelen.

Vaktkommandør Helge Lund i 110 Vest fortalte til VG like før klokken 14.30 at brannvesenet var på plass på stedet der bilen brenner, og har klarert tunnelen fra vestsiden.

– Nå snur vi all brannventilasjon mot vest for å sjekke og klarere den motsatte siden av tunnelen – både om det er biler og folk der, fortalte han da.

Jan Mohammed Babrakzai var på stedet og fortalte til VG i 14-tiden at VG at det kom mye røyk ut av tunnelen.

– En person stoppet meg og sa at jeg ikke kunne kjøre videre fordi det brenner i en bil, sa han.

Oppljostunnelen ligger langs riksvei 15 og går på Strynefjellet mellom Langevatnet i Skjåk og Grasdalen i Stryn. Den er omtrent 4,5 kilometer lang.

Operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt forteller til VG at det var folk på stedet som meldte fra om brannen.

Omkjøring for kjøretøy lettere enn 3,5 tonn er via fylkesvei 258.