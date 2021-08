KRAFTIG RØYK: Det velter røyk ut av tunnelåpningen. Foto: VG-tipser

Bilbrann i Oppljostunnelen - full fyr i personbil

Tykk røyk velter ut fra Oppljostunnelen på riksvei 15 mellom Stryn og Skjåk kommune.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er full fyr i en personbil mellom 1 og 2 kilometer inn tunnelen. Røykdykkere fra brannvesenet jobber nå med å klarere den.

– Nå jobbes det med å komme seg gjennom tunnelen og få oversikt over situasjonen inne i tunnelen. Deler av tunnelen er klarert, men ikke hele, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt.







Så langt er ingen meldt savnet eller skadet som følge av brannen.

– Vi har lite opplysninger nå, vi har anmodet om bistand fra Hovedredningssentralen og de har sendt et helikopter som er utstyrt med ekstra oksygen for røykdykkerne, dersom det skulle være behov for det.

En luftambulanse er også på plass ved tunnelen, legger Loftesnes til.

Rundt klokken 13.40 fortalte vaktkommandør Helge Lund i 110 Vest at brannvesenet både fra Stryn og mannskaper fra Innlandet var på vei til stedet.

Operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt forteller til VG at det var folk på stedet som meldte fra om brannen.

Jan Mohammed Babrakzai er på stedet og forteller til VG at det kommer mye røyk ut av tunnelen.

– En person stoppet meg og sa at jeg ikke kunne kjøre videre fordi det brenner i en bil, sier han.

Oppljostunnelen er en tunnel på riksvei 15 i Skjåk kommune i Innlandet og Stryn kommune i Vestland. Den er omtrent 4,5 kilometer lang.

Trafikkoperatør Kristian Fauskan forteller at sensorene i tunnelen registrerer karbonmonoksid-verdier over normalen.