HJEMME ELLER KONTORET?: NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er flott at folk går på jobben, men at mulighet for fleksibilitet og åpning for hjemmekontor blir en del av fremtiden.

NHO-sjefen: − Hjemmekontor har kommet for å bli

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at et flertall av bedriftene som har tilbudt hjemmekontor, vil fortsette med det. Men at det vanlige vil være å vende tilbake på jobb.

Publisert: Nå nettopp

NHO har undersøkt bruken av hjemmekontor blant sine medlemsbedrifter.

Tallene overrasker Almlid noe, fordi prosentandelen som vil videreføre tilbudet med hjemmekontor, er noe høyere enn de forventet.

Her er hovedtall fra undersøkelsen:

59 prosent av bedriftene sier de har hatt ansatte på hjemmekontor under coronaen.

Av dem svarer 29 prosent at de ikke vil ha tilbud om hjemmekontor for ansatte etter corona.

45 prosent svarer at de vil tilby hjemmekontor inntil et par dager i uken, 10 prosent svarer mer enn dette. (De resterende vet ikke).

– Har kommet for å bli

1286 bedrifter har svart på undersøkelsen mellom 7. og 12. juli.

– Vi kan vel sammenfatte at hjemmekontor har kommet for å bli, men at hovedbildet blir at folk kommer tilbake til bedriften sin etter pandemien er over, sier Almlid.

Han sier det betyr et mye mer fleksibelt arbeidsliv fremover.

– Pandemien har forandret arbeidslivet vårt, i hvert fall de som kan jobbe hjemmefra; med henvisning til at 41 prosent av bedriftene deres, som organiserer bedrifter i storparten av norsk arbeidsliv, ikke har tilbudt hjemmekontor.

– Det er mange bedrifter der ute som ikke kan tilby det; eksempelvis snekkere og andre håndverksyrker og serviceyrker.

– Få høre hva du tror om fremtiden?

– For de som kan tilby hjemmekontor, har pandemien lært oss at det er fullt mulig og at det i mange tilfeller gir både bedriften og den enkelte ansatte nye muligheter.

– Tillit og fleksibilitet er nøkkelord

Han sier han tenker spesielt på fleksibiliteten:

Blant annet når det gjelder å tilpasse den fysiske tiden på jobb ut ifra pendling og logistikk på hjemmebane.

– Mange opplever at det å kunne tilpasse seg det, ved at de kan jobbe hjemmefra deler av dagen, er positivt.

– Er dere redd for at omfattende bruk av hjemmekontor kan bli utnyttet og at effektiviteten går ned?

– Nei, vi ser positivt på at bedriftene og de ansatte finner løsninger som begge opplever som den beste. Tillit og fleksibilitet er et nøkkelord og jeg er overbevist om at vi kommer til å finne gode løsninger.

Han sier de ønsker et nært samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene om dette fremover, og at det trengs mer forskning og utredning før man lager for bastante regler på arbeidsplassene rundt omkring i Norge.

KANTINE-GLEDE: Ole Erik Almlid sier det gir stor glede å kunne møte andre i kantinen igjen.

– Hvis hjemmekontor blir permanent fremover, kan det bli et tema i det neste lønnsoppgjøret: Sikre at arbeidstagere får dekke kontorutgifter og eksempelvis strøm og andre kostnader?

– Jeg ser ikke bort fra at det kan bli et tema, men vi får se fremover.

Glede over å møtes i kantinen

– Med færre på jobben, kan arbeidsgiverne tjene på det på lang sikt, ved at de over tid kan redusere antall kontorer og kvadratmeter?

– Jeg tror at hverdagen blir at folk kommer tilbake på kontoret og er der mesteparten av tiden, men med mulighet for hjemmekontor en til to dager i uken, for dem som vil det og som det passer for.

– Hva gjør dere i NHO?

– Vi har over flere år vært fleksible når det gjelder arbeidstid og hjemmekontor. Også hos oss er hverdagen å møte på jobb, men med stor fleksibilitet.

– Hva tenker du selv?

– Jeg synes det er flott at folk er tilbake på kontorene sine. Jeg trives med det.

Han legger til:

– For ikke å snakke om å kunne møtes i kantinen igjen!