Innfører hurtigtesting blant studenter etter fadder-smitte

I helgen ble 100 faddere ved NMBU satt i karantene etter at det ble påvist smitte. Nå innføres hurtigtesting i fadderuken.

Av Ivar Brandvol

Publisert:

Det bekrefter kommuneoverlege Ådne Dæhlin:

– Vi har hatt et møte med NMBU og blitt enige om at hurtigtesting er en god løsning. Da kan fadderuken gå som planlagt, med de smitteverntiltakene som allerede er på plass, sier Dæhlin.

Kommuneoverlege Ådne Dæhlin.

Han opplyser at ordningen gjør at eventuelle nærkontakter ikke trenger å gå i karantene, så lenge de hurtigtester seg på dag én, tre og fem.

– Vi har ennå ikke fått resultatene fra testene gjort i helgen. Uansett mener vi at hurtigtester er et godt tiltak til å håndtere dette, sier Dæhlin.

– Har endret noe

Fadder-general Maren Helene Sævold (24) er koordinator for 450 faddere ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU. De skal ta seg av om lag 1500 nye studenter denne uken.

– Vi har kastet oss rundt og innført digitale tilbud til de nye studentene som plutselig mistet fadderne sine. Vi håper de 100 fadderne i karantene skal være tilbake i tjeneste i løpet av kort tid, sier Sævold.

Det var søndag at nettstedet Khrono meldte at alle fadderne ved Fakultet for realfag og teknologi var satt i karantene og måtte testes, etter at en av fadderne ble bekreftet smittet lørdag:

– En av våre faddere ved Fakultet for realfag og teknologi kontaktet oss lørdag og fortalte om påvist koronasmitte. Den det gjelder har utelukkende vært sammen med andre faddere fra samme fakultet, som alle nå er i karantene, sa sikkerhetssjef Bård Tollefsen til nettstedet.