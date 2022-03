PÅ FLUKT: Millioner av mennesker er på flukt i og utenfor Ukrainas grenser etter Russlands invasjon. I en gymsal på en videregående skole i den polske byen Przemysl har flere fått midlertidig tak over hodet.

Så mange flyktninger kan din kommune ta imot

Det anslås at 30.000 flyktninger fra Ukraina kan komme til Norge. Nå jobber man med å finne ut hvor de skal bo.

Over tre millioner mennesker har blitt drevet på flukt fra Ukraina etter Russlands invasjon av landet for tre uker siden.

Hvor mange av dem som kommer til Norge vet man ikke, men Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30.000 av dem kommer fra Ukraina.

I utgangspunktet hadde Integrerings- og mangfolds­direktoratet (IMDi) anmodet norske kommuner om å bosette til sammen 5500 flyktninger i 2022, men det var før krigen i Ukraina brøt ut.

Fredag vil IMDi sende ut nye anmodningsbrev til kommunene om å bosette flere.

Den 4. mars ba IMDi kommunene se hvor mange flyktninger de kan integrere og bosette.

298 kommuner besvarte forespørselen innen fristen torsdag forrige uke, og melder at de kan bosette om lag 22.000 flyktninger til sammen.

Den kommunen i landet som har meldt om at de kan ta imot flest flyktninger per 100.000 innbyggere er Utsira kommune på Jæren. Det tilsvarer 156 per 100.000.

Utsira er landets minste kommune når det gjelder innbyggertall, med under 200 faste bosatte per 2021.

– Tanken er at det kan være en trygghet at de er flere, og at de kan ha støtte i hverandre. Det krever også det samme apparatet å ta imot en håndfull som det å ta imot 30, sier ordfører i Utsira Marte Eide Klovning (Felleslista for Utsira)

Hun forteller at de også har sett på kapasiteten på helsetjenesten og skolevesenet og annen nødvendig infrastruktur i kommunen.

– Det vil vise seg om vi får så mange som 30, IMDi har ikke anmodet de minste kommunene om å ta imot enda, men vi er klare, sier Klovning.

Sjekk hvor mange flyktninger din kommune har sagt de kan bosette så langt:

– Vi stiller opp

Blant kommunene som har meldt at de ikke har kapasitet, er Gjemnes på Nordmøre.

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) er krystallklar på at det ikke skyldes mangel på hjerterom. Det er faktisk helt i tråd med IMDis anbefaling for hvor mange flyktninger kommunen på rundt 4000 innbyggere skal ta imot.

– Vi har ingen kapasitet i dag. Ved den siste tildelingen av flyktninger så ble det bestemt at kommuner under 5000 innbyggere ikke skulle ta imot, men vi har kartlagt ledig husrom dersom behovet dukker opp, sier ordfører Sjømæling.

TILFLUKT: Folk søkte sikkerhet i et bomberom i Mariupol i Ukraina søndag.

Ordføreren forteller at de fortsatt har tilbud om voksenopplæring, men at den kommunale flyktningkonsulenten ble faset ut for kort tid siden.

– Vi stiller opp hvis vi får en forespørsel fra IMDi, understreker han.

Sjømæling sier videre at de allerede har fått henvendelser fra innbyggere i kommunen som tilbyr tolketjenester og ledige boliger.

– Det varmer, og det er gledelig å se. Dette er en fortvilende situasjon som folk flest synes nok går over all normal forstand. Det er ikke så langt unna oss, og det er ikke så lenge siden vi var i krig selv.

Trondheim kommune med sine 210.000 innbyggere meldte om en kapasitet på 300 flyktninger til IMDi. Det er en økning på 160 flyktninger fra IMDis opprinnelige anmodning for året, og tilsvarer 1.4 flyktninger per 100.000.

– Vi er veldig klare for å bygge opp enda mer kapasitet. Hvis det kommer mange flyktninger er vi absolutt innstilt på å ta flere, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune.

Hun forteller at økningen til 300 flyktninger er den første, og at de er forberedt på at tallet kan måtte gå opp både hos kommuneadministrasjonen og hos politikerne i byen.

Dehli peker på at de har klart å ta imot det dobbelte tidligere, men at det besto av en litt annen befolkningssammensetning og de må tilpasse tjenestene etter behovene de fra Ukraina kommer med.

– Vi har et apparat stående for en del av dem vi allerede hadde planlagt å ta imot. Vi må øke kapasiteten og det vil ta litt tid – men dette skal vi klare, sier hun.

Hun forteller også at de har sett et stort engasjement fra frivilligheten og foreningene i Trondheim, som nok en gang stiller seg klare.

– Det er stor vilje til å bidra. Det er helt enestående når man tenker på at mange av de organisasjonene også har bidratt med mye under pandemien. Jeg tror alle kjenner på det når man ser disse fryktelige krigssituasjonene, og nå er det enda nærmere vår egen bakgård. Det mobiliserer medfølelse og vilje til å bidra fra mange hold.

TRYGGHET: En kvinne og sønnen hennes hviler på en madrass på en togstasjon i Bucuresti i Romania etter å ha flyktet fra Ukraina.

Slik blir de bosatt

Endelig antall flyktninger en kommune tar imot må politisk behandles i kommunene, og den faktiske kapasiteten avhenger også av tilgjengelige boliger, opplyser IMDi.

Kommunene melder om at disse faktorene vil påvirke hvor raskt kommunene kan bosette flyktninger, skriver direktoratet.

Mange av flyktningene som har kommet til Norge allerede har fått tilhold på mottakssentre, men det er også en del som nå bor i private hjem, enten hos frivillige eller hos slektninger.

Kommuner som har ukrainske flyktninger boende i private hjem, kan få tilskudd fra UDI fram til flyktningene blir bosatt av IMDi. Det annonserte regjeringen onsdag.

Det betyr at folk som har flyktet fra Ukraina til Norge og som bor i privat regi, kan motta ytelser til livsopphold og andre kommunale tjenester.

Når flyktninger skal bosettes endelig forsøker IMDi å ta hensyn til slekt eller familie som allerede er bosatt i en norsk kommune, særlige oppfølgingsbehov, utdannings- og karriereplaner, og eventuelt andre behov, opplyser de på sine sider.