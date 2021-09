TESTSTASJON: Folk står i kø for å teste seg på Adamstuen i Oslo. Ventetiden var tirsdag på 1 time og 45 minutter.

Fortsatt høye smittetall: 1550 nye coronatilfeller i Norge

Torsdag ble det registrert 1550 nye smittetilfeller i Norge.

Av Håkon Kvam Lyngstad

De nye tallene for torsdag utgjør 165 flere tilfeller enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 1385. Det er også 135 flere enn torsdag forrige uke.

Smittetallene i Norge har vært høye den siste uken. Tirsdag ble det satt ny smitterekord med 1785 registrerte tilfeller.

Samtidig er 58,7 prosent av befolkningen nå fullvaksinerte, og 71 prosent har fått minst én dose av vaksinen. Den største økningen i smitte skjer også blant lavere aldersgrupper.

Dette gjør at det nå er lavere risiko for at de smittede blir alvorlig syke, og må legges inn på sykehus. Andelen av alvorlige forløp blant de coronasmittede nå, ventes derfor å være lavere enn i tidligere bølger av pandemien.

Den nasjonale smittetrenden er ifølge VGs beregning stigende, og 101 kommuner har nå stigende smittetrend.

Torsdag var det 89 personer innlagt på sykehus – seks flere enn på onsdag. 25 får intensivbehandling og 13 er på respirator.

Andelen positive tester var sist uke den høyeste siden starten av pandemien: 4,7 prosent av de 184.169 testene som ble gjennomført i uke 34 var positive, ifølge VGs oversikt.

Utsatt gjenåpning

De høye smittetallene den siste tiden, gjorde at statsminister Erna Solberg torsdag varslet at trinn fire av gjenåpningsplanen blir utsatt nok en gang.

– Vi feilberegnet, sa statsministeren om smitteøkningen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Nå er planen å hoppe over trinn fire, og å etter trinn tre i stedet gå rett over til det som kalles «en normal hverdag med økt beredskap».

Helseminister Bent Høie sa torsdag kveld til VG at Regjeringen kunne ha åpnet opp allerede nå, men at de holdt igjen for sikkerhets skyld.

– Vi holder litt ekstra igjen, nettopp med tanke på den gruppen som i disse ukene gjenstår til å bli fullvaksinert. Og det gir større trygghet i samfunnet vårt, sier Høie.

STATSRÅD: Helseminister Bent Høie.

Anbefalingen fra FHI var at den videre gjenåpningen kan utsettes til 90 prosent av de over 18 år har fått andre dose av vaksinen, hvis man ønsket trygghet mot en økning i smittetrykket.

Ifølge FHI kan Norge nå målet om å gi 90 prosent av alle over 18 år andre dose allerede i slutten av neste uke, eller i begynnelsen av uken etter – om det settes like mange vaksinedoser disse ukene som forrige uke.

Vil vaksinere ungdommer

Under pressekonferansen torsdag, erklærte statsminister Solberg også at Regjeringen nå vil tilby alle mellom 12 og 15 år vaksine – men i første omgang kun én dose.

– Situasjonen nå er uforutsigbar, og mange barn er igjen for mye borte fra skolen. Det var ikke sånn vi skulle ha det nå, sier statsminister Erna Solberg under torsdagens pressekonferanse.

Smitteøkningen den siste uken er tydelig høyest blant de mellom 13 og 19 år. Smitten i denne aldersgruppen økte med 174 prosent forrige uke.