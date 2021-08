STATSMINISTERKANDIDAT: Trygve Slagsvold Vedum og spinndoktor Lars Vangen var innom Arendalsuka dagene før VGs første sjokkmåling. Torsdag forrige uke fikk Sp 11,3 prosents oppslutning på målingen.

Ekspertene om Vedums mageplask: Derfor flykter velgerne

Trygve Slagsvold Vedum har fått sin andre bunnmåling hos VG på to uker. Valgeksperter forklarer fallet med klimafokus i valgkampen og misnøye med Sp-lederen som statsministerkandidat.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På VGs måling torsdag ble Senterpartiet målt til 11,9 prosents oppslutning. Det er en betydelig nedgang fra VGs junimåling hvor de hadde støtte fra 18,2 prosent av velgerne.

VG har snakket med flere valgeksperter som prøver å forklare årsaken.

Professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, Jan Helge Lesjø, peker på klimafokus i valgkampen og partiets samarbeidsstrategi som årsaker til fallet.

Han tror heller ikke lanseringen av Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat var et særlig kløktig valg.

– Når de lanserer ham som kandidat blir han dømt som en statsmann, og ikke som en protestmann, sier han.

VALGKAMP: Trygve Slagsvold Vedum møtte Vegard Bangsund og Anne Lise Eriksen i Vardø.

Havnet på defensiven

Lesjø tror Senterpartiets nedgang delvis handler om at den politiske dagsordenen under valgkampen har dreid vekk fra partiets kjernesaker.

– Senterpartiet har tidligere mobilisert stort på å fronte en tydelig distriktspolitikk gjennom motstand til de store offentlige reformene under den nåværende regjeringen. Særlig klimasaken har fått mye oppmerksomhet i det siste og der har Sp havnet på defensiven, sier Lesjø.

– Spenningsmomentet nå er om de greier å løfte seg inn mot valgdagen. De har fortsatt muligheter for å gjøre et bra valg, sier Lesjø.

Skal de få til det må de moderere kritikken mot sine samarbeidspartnere og snakke om klima, mener han.

– De kan ikke skifte inntrykk totalt, for det vil føre til at de mister tillit. Jeg tror de vil tone ned noe av motstanden mot Arbeiderpartiet og SV. Og så må de finne en bedre balanse i miljøprofilen. De må være mer offensive med å få frem hva de ønsker av aktive miljøtiltak, sier Lesjø.

fullskjerm neste STIPENDIAT VED UIB: Marta Eidheim. 1 av 3 Foto: Privat

Lavere lojalitet

Jusprofessor, valgekspert og Høyremedlem Johan Giertsen i nettstedet pollofpolls.no, har dykket ned i bakgrunnstallene.

Han sier at lojaliteten blant egne velgere, altså dem som stemte på Senterpartiet i 2017, har stupt siden nyttår.

– Ved årsskiftet var det 85 prosent av Sps egne velgere som sa de ville stemt på Sp på nytt. Nå ved siste måling var det rundt 65. Det er en femtedel, sier han.

Nedgangen fordeler seg jevnt utover landet, sier han.

Nettstedets tallknuser, Gabriel Steinsbekk, sier at en del Sp-velgere sitter på gjerdet, mens en del går tilbake til Frp, Høyre og Arbeiderpartiet.

– En god del som stemte Sp i 2017 sier at de ikke har tenkt å stemme på Sp igjen. De henter også færre velgere fra Ap, Høyre og Frp enn de har gjort før, sier Steinsbekk.

For et par måneder siden tok Sp mange tidligere Ap-velgere. Nå er velgerflyten mellom de to partiene mye jevnere.

Steinsbekk er ansatt lokalt for SV i Bergen.

MØTTE HYDROSJEFEN: Trygve Slagsvold Vedum møtte Hydro-sjef Hilde Aasheim på Hydro Husnes for å snakke om kraftkrevende industri forrige uke. Han sier at utslippene ville gått opp om produksjonen blir flyttet til konkurrenter i Kina.

Peker på klima

Førsteamanuensis Jørgen Bølstad ved Universitet i Oslo peker på FNs klimarapport som en av sakene som kan ha snudd vinden mot Sp.

– De har jo gått gradvis tilbake siden nyttår, da de var helt på topp. De har hatt en ekstra tilbakegang de siste to ukene. Det er ikke utenkelig at et økt klimafokus etter FN-rapporten har hatt en effekt, sier Bølstad.

Han sier at de ikke har noe sakseierskap på det å føre en offensiv klimapolitikk.

Stipendiat Marta Eidheim ved Universitetet i Bergen sier at valgkampen har handlet mye om klima og utjevning av sosiale forskjeller

– Det er ikke de sakene Sp har sakseierskap på, sier hun.

Eidheim nevner at Senterpartiets medvind de siste årene i stor grad skyldes at fortellingen om at sentrale myndigheter ikke lyttet til folk i distriktene sto sterkere.

Hun tror også at oppmerksomheten rundt hvordan regjeringskonstellasjonen blir etter valget har tatt fokuset vekk fra sakene til Senterpartiet.