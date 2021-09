KRITISERER HELSEMYNDIGHETENE: – Vi ble presset til å stå i en TISK-situasjon som alle forstår er helt håpløs. Det er lite støtte å få fra sentralt hold når man må fatte beslutningen om gult nivå, sier kommuneoverlege Ole Bodenvald Lohmann i Åmot kommune til VG.

Kommuneoverlege kritisk: − Følte meg svært alene

Kommuneoverleger i områder med høye smittetall sier de føler seg presset til å opprettholde grønt nivå i skolene. – Valgfriheten er ikke reell.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Det sier kommuneoverlege Ole Bodenvald Lohmann i Åmot kommune i Innlandet i et telefonintervju med VG.

Han har selv gått imot den nasjonale føringen og innførte gult nivå i skolene 27. august etter et smitteutbrudd han vurderte som ute av kontroll.

– Jeg opplevde massivt press fra FHI og Statsforvalteren om å fortsette grønt nivå både i skolen og på høgskolen i Rena, selv om vi hadde et stort utbrudd blant studenter og smitte i både barnehage, 6. klasse og 10. klasse, forteller kommuneoverlegen.

– Hva legger du i «massivt press»?

– De gjentok regjeringens beslutning i alle telefonsamtalene. De er selvfølgelig Statens forlengede arm og bundet av lojaliteten. Beskjeden var at det var gitt klare føringer som ikke skulle endres, svarer Lohmann.

– Jeg valgte til slutt å overkjøre nasjonale myndigheter og sette gult nivå, men følte meg svært alene da jeg fattet beslutningen. Oppbakkingen fra myndighetene i en situasjon der vi gjentatte ganger hadde forklart at vi hadde sprengt testkapasitet var ikke-eksisterende.

90 timers arbeidsuke

Åmot kommune har bare 4500 innbyggere, men det reelle folketallet er mye høyere, påpeker han. Mange av studentene på høgskolen i Rena er folkeregistrerte andre steder. Det samme gjelder de om lag 2500 ansatte i Forsvaret – som ofte ukependler til jobb.

– Vi ligger nå etter egne beregninger på 1200 smittede per 100 000 innbyggere siste uken. Det ser ikke slik ut i oversikten i VGs Coronaspesial, men det skyldes at størsteparten av de smittede står oppført med annen folkeregisteradresse, forklarer Lohmann.

Han forteller om 90 timers arbeidsuker i smittesituasjonen kommunen nå står i. I tillegg til å innføre gult nivå, har Åmot innført påbud om munnbind i det offentlige rom, samt skjenkestopp og begrensning i private samlinger til maks 10 personer pluss fullvaksinerte.

Da smitten i kommunen økte dramatisk etter to fester med 60 og 150 deltagere, ble det ifølge kommuneoverlegen umulig å fortsette etter TISK-systemet med smittesporing og testing ut av karantene.

– Vi var i ferd med å miste kontrollen. Vi har flere smittede som har 500 nærkontakter. Mange er nye studenter som ikke engang vet navnet på dem de har vært sammen med fordi alle er nye på stedet.

– Tøff situasjon å stå i

Ifølge Lohmann endret sentrale myndigheter tonen da han og kommunedirektøren fattet beslutningen om å endre til gult nivå.

– Da vi tok kontakt med Statsforvalteren fredag morgen og sa at vi gikk imot deres ønske, fikk vi god hjelp til å få forskrifter på plass. Men det skjedde først da vi sa at vi innfører gult nivå uansett hva dere sier. På veien dit føler man seg veldig alene.

– Hvordan påvirket situasjonen deg psykisk?

– Det er tøft å stå i en situasjon der du blir stående helt alene og faglig føler at du ikke har noe valg, samtidig som du ikke vet hva som er rett og får beskjed fra sentralt hold om å holde samfunnet åpent.

Han understreker at hans vurdering ble støttet av både ordfører og kommunedirektør, men er klokkeklar på én ting:

– Hadde jeg ikke hatt gode kolleger som har motivert meg til å sette ned foten, så hadde jeg ikke gjort det. Det er ikke enkelt å si at man vet bedre enn Statsforvalter og FHI.

Etter innføring av gult nivå har smittesituasjonen i Åmot roet seg.

– Vi hadde åtte nye smittede mandag, fire onsdag og to smittede så langt onsdag. Så det ser ut som om det går rett vei.

– Et valgkamptriks

Også Bjørnafjorden kommune i Vestland forteller om motstand. Bare to dager etter en grønn skolestart valgte de å innføre gult nivå frem til 5. september. I tillegg har de innført de gamle karantenereglene frem til 12. september.

– Vi ble sittende alene for oss selv uten støtte. Inntrykket vårt var at «noen» tok en politisk beslutning om grønt nivå for å se bra ut før valget uten at det var smittefaglig klokt. Vi spøkte med at det var et valgkamptriks, sier assisterende kommuneoverlege Jonas Nordvik Dale til VG.

– Tidspunktet for å innføre grønt nivå var påfallende. Grønt nivå gjorde arbeidet mye vanskeligere for oss. Det er som om myndighetene ikke har forståelse for at noen faktisk må gjennomføre den omfattende testjobben og at den tar tid, fortsetter han.

SATTE GULT NIVÅ: Jonas Nordvik Dale, assisterende kommuneoverlege i Bjørnafjorden.

Såkalte «hurtigtester» er i realiteten ikke hurtigtester for kommunehelsetjenesten, påpeker Nordvik Dale, og viser til at det eneste «hurtige» ved testene er at man får kjapt svar.

– Ved PCR-test må vi bare ta prøven, klistre på en labrekvisisjon og sende den til sykehuset. Da er jobben vår ferdig. Med hurtigtesten må vi teste, blande sammen et kjemitest, putte pinnen oppi, vente et kvarter, lese svaret – og deretter er vi pålagt å legge svaret inn i de sentrale registrene som sykehuslaboratoriet gjør ellers. Totalt tar det minst 20 minutter per test, sier Nordvik Dale.

Etterlyser tidligere informasjon

Han etterlyser også tidligere informasjon om nye regler. Som det nå er opplever han at media oppdaterer legene først. Ofte ringer pasienter med spørsmål før kommuneoverlegene har fått orientering, hevder han.

– Vi ønsker beskjed fra våre fagkanaler med begrunnelse og forklaringer. Vi har alltid ligget på etterskudd. Når du har en enorm arbeidsmengde, mange hundre timer overtid og alltid er på etterskudd, er det tøft å stå i situasjonen.

– Opplevde du det som vanskelig å sette gult nivå?

– Egentlig ikke. Reglene som kom funket ikke for vår kommune. Skulle vi gjort det sentrale myndigheter sa, ville vi mistet kontrollen, mener Nordvik Dale.

– Som lege vil du gjerne gi gode helsetjenester til kommunen, men føler at du ikke alltid har sentrale myndigheter i ryggen. Vi føler oss alene. Vi må ordne opp selv.

FHI: – Grønt nivå er det førende

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet er forelagt kritikken om press. I en e-post til VG skriver hun at FHI «har forstått at vi kan ha blitt oppfattet slik av enkelte innledningsvis», og at FHI har presisert reglene i et brev som gikk ut til kommunene 27. august.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

– Vi har foreslått et nytt regime for å bidra til en normalisert hverdag for barna i skolen, men det er opp til den enkelte kommune å selv velge det tiltaksnivået som er best for den situasjonen de er i – både med hensyn til smittesituasjon og kapasitet til testing, skriver Vold til VG.

– Vi er i tett dialog med en rekke kommuneleger. Den lokale risikovurderingen og forståelsen av situasjonen er alltid viktig, det er kommunene selv som best kjenner forholdene hos seg. Vi støtter kommunelegene og vil også fremover bestrebe oss på å gi råd som er tilpasset deres smittesituasjon og kapasitet for testing.

Nakstad: – Oppfordret til å bruke trafikklysmodellen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet svarer følgende på kritikken:

– Kommunene er lokal smittevernmyndighet og har blitt oppfordret av nasjonale myndigheter til å bruke trafikklysmodellen når det er nødvendig. Noen steder kan det for eksempel være nødvendig å gå til gult nivå for å få kontroll på smittesituasjonen i skoler, skriver Nakstad i en SMS til VG.

– I disse situasjonene rådgir ofte FHI kommuneoverlegene. Vi regner med at kommunene treffer fornuftige beslutninger og bruker de verktøyene som de har til rådighet når smittespredningen er stor i kommunen.