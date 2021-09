KRITISK: Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen – her under en tidligere coronainfo-sending fra Bodø kommune sammen med ordfører Ida Pinnerød

Mener ikke TISK-systemet fungerer lenger: − Varslet katastrofe

I Bodø har de aldri droppet karantene helt for skoleelevene. Det har de heller ikke planer om å gjøre.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Voksenbefolkningen som stort sett er vaksinert skylder faktisk barna noe bedre enn dette her. Regimet som ble lagt opp til med hurtigtesting og null karantene har jo ført til de tilstandene vi ser i mange byer sørpå, og vi ser tilløp til det også her i Nordland, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø til VG.

Den siste tiden har smitten eksplodert – og flere kommuner sliter under presset med å følge opp TISK-arbeidet. Flere har droppet det nye systemet der elever skal kunne teste seg i stedet for å gå i karantene, og går til gult nivå i skolene. Andre, som Oslo, har innført massetesting med hurtigtester.

I Bodø har de aldri droppet karantene helt. De har tatt PCR-test på dag tre, og elevene har vært i en kort karantene til negativt svar foreligger.

Hagen sier de heller ikke har planer å gjøre noe annet, før noen kan komme med et overbevisende argument om det er bedre.

– Vi gir jo ingen lettelser til barna hvis de lettelsene innebærer at de blir smittet ned. Jeg enig i at man skal slutte å sette hele skoleklasser i karantene over lang tid, som til dels ble gjort ganske friskt for et år siden. Men jeg synes det blir for radikalt sånn som opplegget har vært fra sentralt hold nå.

– Abdiserer fra TISK

Sammenfallet mellom den fjerde smittebølgen og innføring av grønt nivå for skolene har fått både Utdanningsforbundet og Fagforbundet til å reagere kraftig på vegne av lærere og elever. Assisterende bydelsoverlege Anders Danielsen Lie i Nordre Aker i Oslo, mener myndighetene i realiteten har sluppet pandemien løs og at man ikke samtidig kan late som om man har kontroll.

Hagen er enig:

– Dette er mer eller mindre en varslet katastrofe. Barna har tålt en masse tiltak og en stor byrde nettopp for å beskytte de sårbare voksne. Og når det er en fullvaksineringsgrad i den voksne befolkningen, så skal vi bare la pandemien få fritt løp i den uvaksinerte barnebefolkningen? Skal de ha en smittebyrde og en sykdomsbyrde som er uforholdsmessig?

Han sier smittesporing og tilpasset bruk av karantene er viktige verktøy i pandemien.

– Samtidig er PCR-testene langt bedre enn hurtigtestene, særlig ved at ikke-symptomatisk smitte kan oppdages tidlig. I tillegg til at hurtigtestene er mindre nøyaktige, blir det voldsomt arbeidskrevende for kommunen, med opplegget som er at man skal ta én test øyeblikkelig, og en etter tre og fem dager.

Hagen viser i stedet til det som har blitt gjort i med PCR-massetesting Tyskland, der flere barn – for eksempel en skoleklasse – jevnlig tester seg med hver sin pinne i munnen, som puttes i samme glass. Da vil man vite om det er smitte i den gruppen.

– I Tyskland brukes den såkalte Lolli-Pool-PCR-Testen nå rutinemessig for mange tusen barn i barnehager og skoler, blant annet i millionbyen Köln. Erfaringene er meget gode. Man oppdager smitte som ellers ville gått «under radaren». Da har man en veldig nøyaktig testmetode som er egnet til massetesting, som er lite kostnadskrevende og lite arbeidskrevende, både for de som skal ta testen og for laben, sier han.

– Da skjønner jeg ikke hvordan man kan la en uvaksinert barnebefolkning i dette landet blir utsatt for det opplegget som kjøres her nå.

ANNEN TEST: Bildet viser skolebarn i Travagliato i Italia som testes med såkalte «lollipop»-prøver, som de putter i munnen.

Massetesting med mer nøyaktige PCR-prøver, og tilpasset bruk av karantene hvis det er smitte i en klasse, ville gjort at man enklere kunne åpne opp samfunnet uten en for stor smittebelastning for barn og unge, mener Hagen.

Han mener det ville vært mulig å få på plass et system for rutinemessig bruk av dette i Norge.

– Det virker på meg som om man abdiserer fra TISK. Det er jo bare testing og isolasjon som står igjen, man gir nesten opp smittesporing og avvikler mye av karantenen. Så man har i hvert fall fått bort et par bokstaver i TISK uten at jeg egentlig kan se at det er godt argumentert for det.

Han sier det er for enkelt å anta at barn stort sett får lite symptomer, og derfor kan smittes.

– Man har ikke god nok kunnskap om eventuelle følgetilstander hos barn. Og det er åpenbart at når mange barn får covid-19, så blir det også flere som får alvorlig sykdomsforløp, sier han.

Helsedirektoratet: Hurtigtest har fordeler

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier de har stor forståelse for den vanskelige situasjonen mange kommuner befinner seg i.

– Fra Helsedirektoratets side har vi sagt tydelig fra til kommunene gjennom hele sommeren at TISK-kapasiteten fortsatt vil være viktig og vi har hatt regelmessige møter med aktørene som styrer TISK på lokalt og nasjonalt nivå. Så langt har vi blant annet sendt ut 10 millioner hurtigtester, inkludert 2 millioner selvtester til bruk blant elevene i skolene, sier han.

Han sier at både PCR-pooling, tradisjonell PCR og hurtigtester kan benyttes av kommunene.

– Fordelen med hurtigtester er raskt svar og muligheten for at man kan teste seg selv. Da får man testet langt flere, og vil fange opp flere smittede, enn ved tradisjonell PCR-testing.

– Det er fortsatt viktig at kommunene benytter trafikklysmodellen i tillegg til testing, der det er nødvendig. Selv om andre forhold også veier tungt i vurderingen av smitteverntiltak rettet mot barn, er det fortsatt viktig å holde smittepresset nede i barnehager og skoler, ikke minst fordi mange av de eldste elevene snart vil kunne tilbys vaksine.

Nakstad viser til FHI når det gjelder det smittevernfaglige. FHI svarer at de ikke har noe å legge til, og viser til at oppdraget om test for karantene-systemet er svart ut i fellesskap med Helsedirektoratet