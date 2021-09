PRESSEKONFERANSE: F.v. politimester Karl Henrik Sjursen, politiinspektør Gro Rossehaug og taktisk etterforskningsleder Ståle Finsal fra Kripos etter pågripelsen av Birgittes Tengs fetter i 1997.

De bidro til å få fetteren dømt: Dette sier de nå

Sentrale aktører i Birgitte Tengs-saken på 1990-tallet er ordknappe rundt hva de tenker om den nye siktelsen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har tenkt og håpet på en løsning så folk kunne få fred, sier Gro Rossehaug til VG. Hun var påtaleansvarlig i Tengs-saken fra den dagen Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995.

Fetteren til den 17 år gamle jenta ble i 1997 dømt for drapet i herredsretten. Året etter ble han frifunnet i ankesaken, men dømt til å betale erstatning til Birgttes foreldre.

At en annen mann nylig ble siktet for det uoppklarte drapet på Karmøy, kom brått på Rossehaug. Mannen nekter straffskyld i saken.

– Det er overraskende for meg som for alle andre. Jeg håper bare nå at det som skjer, blir riktig for alle parter, slik at denne saken blir lukket, sier Rossehaug – som ikke har hatt noe med Tengs-saken å gjøre på over 20 år.

– Hva tenker du om at dere kan ha tatt feil?

– Jeg håper virkelig at man får et klart svar. Det er mitt inderlige ønske at det blir et klart svar, sier hun og fortsetter:

– Generelt er det en tung bør å bære for alle pårørende, fetteren og systemet. Det er klart at om en har gjort feil og en person har blitt domfelt på feil grunnlag, så er det en tung bør og ikke bra.

TIDLIGERE RIKSADVOKAT: Tor-Aksel Busch like etter at han ble utnevnt som riksadvokat, i august 1997. Han hadde stillingen fra 1. september 1997 og ut oktober 2019. Tiltalen mot Birgitte Tengs fetter kom i oktober 1997.

Busch: Håper på avklaring

Tor-Aksel Busch, som var riksadvokat da tiltalen mot Birgitte Tengs fetter ble tatt ut, sier følgende i en uttalelse til VG:

– Som pensjonist og uten kjennskap til den siste utvikling utover det som fremgår i media er det meget begrenset hva jeg kan kommentere i den nåværende situasjon. Det vil være meget viktig og til stor lettelse om man nå kan få endelig klarhet i hva som skjedde i disse to tragiske drapssakene, og jeg håper politiets etterforskning kan gi den nødvendige avklaring. Når vi i sin tid opprettet Cold-casegruppen var det nettopp med tanke på uoppklarte, krevende saker.

På spørsmål om hvorvidt han ønsker å beklage overfor fetteren, svarer han slik:

– Basert på medias opplysninger synes situasjonen fortsatt uavklart. Har man gjennom ny etterforskning funnet fram til en person som har begått drapet på Birgitte Tengs er det selvsagt all grunn til å beklage overfor fetteren.

FENGSEL: Aktor Harald L. Grønlien (t.v.) og forsvarerne Arvid Sjødin og Gunnar Ø. Helgevold under en pause i rettssaken mot Birgitte Tengs sin fetter i tingretten.

«Her er det ingen tekniske bevis»

– Det er egentlig ingenting som har endret seg. Jeg startet min prosedyre med at «her er det ingen tekniske bevis», sier førstestatsadvokat i Rogaland Harald L. Grønlien til VG.

Han var aktor i saken i 1997 og ba da om at fetteren ble dømt til 14 års fengsel.

«To sakkyndige mener tilståelsen er falsk, og ingen av hårene på Birgitte stammer fra tiltalte», prosederte han videre.

Så fulgte han opp med følgende retoriske spørsmål: «Finnes det rimelig tvil som kan frikjenne Birgittes fetter?». Han svarte selv et høyt og tydelig «nei», som beskrevet i boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?» av Bjørn Olav Jahr.

– Det er vanskelig å sitte så mange år etterpå og vurdere den saken. Det er en spesiell sak. Å begynne å nyansere det videre vil være feil. Særlig i lys av at saken fortsatt pågår.

– Dersom den nå siktede skulle vise seg å være skyldig, hvordan vil du karakterisere rettsprosessen mot Birgitte Tengs’ fetter?

– Det går inn på en vurdering som det ikke er riktig av meg å komme med nå. Det er 25 år siden. Vi vet enda ikke hvordan ting går. Det har vært en domfellelse og en frifinnelse og en domfellelse. Og det får vi holde oss fast til, men ikke noe utover det, sier Grønlien.

Han presiserer at siste domfellelse var en sivilrettslig avgjørelse – da fetteren ble dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre. I slike saker er krav til bevis mindre enn i straffeprosessen.

POLITIPSYKIATER: Den svenske politipsykiateren Ulf Åsgård (t.v.) sitt vitneprov gikk på at Birgittes fetter kunne være gjerningsmannen. I midten psykiatrisk sakkyndig Berthold Grünfeld i samtale med daværende statsadvokat Harald Grønlien.

Svensk politipsykiater

På telefon med VG avviser den tidligere svenske politipsykiateren Ulf Åsgård å diskutere saken. Hans vitnemål gikk i tingretten på at fetteren kunne være gjerningsmannen.

– Jeg har både sett på TV og lest i avisen om utviklingen i saken, men jeg har ingen anledning til å gå inn i dette med deg nå, sier Åsgård.

– Hva tenker du om at fetteren ble dømt i denne saken?

– Ingenting, avslutter Åsgård.

Karl-Henrik Sjursen, som er tidligere politimester i Haugesund politidistrikt, sier til NRK at han har ventet og håpet på at utviklingen i DNA-analyser skulle kunne bidra med noe nytt i Tengs-saken.

– Intet vil være mer gledelig enn det, av hensyn til de involverte familiene, og Karmøy-samfunnet for øvrig. Samtidig har jeg hele tiden følt det som svært trist at politiet ikke tidligere, tross store anstrengelser, lykkes i å kunne oppklare saken, og beklager det, sier han til kanalen lørdag.

INGEN KOMMENTAR: Politiinspektør Unni Byberg Malmin vil ikke kommentere om fetteren har fått noen unnskyldning fra politiet.

På fredagens pressekonferanse i Stavanger ble politiinspektør Unni Byberg Malmin spurt av VG om politiet har beklaget overfor Birgitte Tengs sin fetter.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt. Vi har vært i kontakt med fetteren og hans advokat tidligere i dag og orientert om utviklingen i saken, men vi ønsker ikke å gå nærmere inn på det nå.

Faren til fetteren sier til TV2 lørdag kveld at saken i hans øyne ikke er over før erstatningsdommen mot sønnen er opphevet:

– Dette er en dom som aldri skulle eksistert og som vi har måttet leve med i nærmere 25 år, sier han til kanalen.

VG har i tillegg forsøkt å komme i kontakt med daværende etterforskningsleder Ståle Asle Finsal. Han har ikke svart på VGs henvendelser fredag og lørdag.