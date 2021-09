SOL, SOL, SOL: Såttjernet i Nordmarka på en varm og fin høstdag i forrige uke.

Østlandet kan få varmerekord, grått i vest, søkkvått nordover

Østlandet vil bade i sol de nærmeste dagene med temperaturer opp mot 27 grader og setter kanskje ny varmerekord, mens trøndere og nordlendinger nærmest kommer til å regne bort.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Kontrastene er store.

– Morgendagen blir skikkelig varm med makstemperatur rundt 27 grader for både Viken og Oslo, Vestfold- og Telemark og Agder. Det blir rett opp under rekorden, om det ikke blir ny rekord, sier statsmeteorolog Pernille Borander til VG.

Gamle rekorder

Septemberrekorden i Oslo på 27,3 grader ble satt i 1880 mens den høyeste temperaturen som noen gang er målt denne måneden i Vestfold var 27,8 grader i 1990 og 1991. Telemark hadde 27,8 grader i september i 2002 og 2016 mens Agder kan skilte med 28,5 grader målt i september 1906 og Buskerud – nærmere bestemt Drammen – hadde rekordhøye 28,5 grader i september 1991.

Så spørs det da, om man tangerer gamle rekorder eller om de fortsatt står også når solen går ned onsdag.

– Er det naturlig at det det er så varmt i september?

– Man har fort litt varme perioder i september, det har skjedd før også. Men det er helt klart varmere enn det som er normalt for årstiden, sier Borander og legger til:

– Når man ser dette i et større perspektiv over de siste 30 årene er det kanskje dette vi kan forvente mer av – at vi i fremtiden tenker mer på september som en forlengelse av sommeren enn en høstmåned. Vi går mot et varmere klima.

Sjekk været her.

Årsaken til tirsdagens og onsdagens varmebølge er et høytrykk litt sør- sørøst for Norge som gir varmere luftmasser med lite skyer og mye sol.

Men «indian summer» er det ikke. For å kunne bruke denne merkelappen må det ha vært en ordentlig kjølig periode først. På Østlandet har det vært varmt og tørt lenge nå. Så tørt at det bidrar til at strømprisen stadig setter nye årsrekorder.

Men frem mot lørdag og søndag blir det gradvis kjøligere på Østlandet, selv om temperaturen fortsatt vil ligge rundt 20 grader.

– Den største forandringen på lenge er at det på Østlandet i helgen kommer litt regn. Det kan komme noen drypp på fredag men spesielt lørdag skal det regne. Det har nå vært noen kjempetørre uker og det er skogbrannfare østafjells, så det er virkelig på tide at naturen får litt regn, sier Pernille Borander.

Regn, regn og atter regn

De som derimot kommer til å få mer enn nok regn de nærmeste dagene, er alle som bor i Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal.

– Der det virkelig regner er nord for Stad i Trøndelag og Nordland. De får rett og slett en søkkvåt dag i dag, og i morgen er det Møre og Romsdal som må finne fram regnjakke og sydvest, sier statsmeteorologen.

VÅTT: Det regnet godt i Trondheim i april i år. Det skal det gjøre i dag også.

Trøndelag og Nordland kan vente seg 40–70 mm nedbør tirsdag på de våteste stedene som Helgeland og ytre strøk av Trøndelag.

– Møre og Romsdal får litt rundt de samme mengdene onsdag. Det vurderes i dag om blir så mye at vi må ut med farevarsel om mye regn, sier Borander.

I Troms og Finnmark blir det av og på med regn og stort sett grått.

Grått i Vest

Det blir det også på Vestlandet.

– I Vest ser det ikke så galt ut sør for Stad. Det blir litt grått og spredt regn. Gradvis blir det varmere og onsdag og torsdag vil man kunne få 20 grader i Rogaland og gamle Hordaland, men det blir ikke like varmt som på østlandet, sier Borander.

Bergen får noen drypp, men ikke store nedbørsmengder.