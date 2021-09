KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fotografert på Youngstorget tidligere denne måneden.

Solberg om Ropstad: − Klokt å beklage

OSLO/ÅS (VG) Statsminister Erna Solberg sier det var klokt av KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad (36) å beklage at han har fått gratis bolig av Stortinget mens han har vært folkeregistrert på gutterommet i Vest-Agder.

Solberg sier også til VG at «det var ikke politisk klokt» av Ropstad å opptre slik at det kan stilles spørsmål ved om han oppfyller intensjonene bak ordningen som gir politikere gratis pendlerbolig.

VG møter statsministeren på valgkampturné, i et siste desperat forsøk på å snu valgvinden.

Søndag kveld fikk hennes regjeringspartner KrF, som slåss for å karre seg over sperregrensen på fire prosent, en dårlig nyhet i fanget:

Aftenposten kunne avsløre at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har tjent godt på ikke å melde flytting fra barndomshjemmet på Sørlandet før i fjor. Da hadde han bodd mer enn ti år i Oslo på Stortingets regning.

Ropstad var etablert i Oslo med kone og to barn, men på papiret bodde han fremdeles hjemme hos mor og far på Sørlandet.

Mandag formiddag beklaget han dette overfor statskanalen:

– Jeg er lei meg for denne saken. Vi som politikere forvalter innbyggernes tillit og da skal vi gjøre ting på en skikkelig måte. Så jeg har forståelse for at folk reagerer på dette, sier Ropstad til NRK.

REFSER: Erna Solberg refser sin statsråd Kjell Ingolf Ropstad, og mener han har opptrådt politisk uklokt.

NRK skriver at Ropstad ikke har ikke brutt noen regler ved å være folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene. Finansdepartementet har slått fast at representanter som er folkeregistrert hos sine foreldre, kan få pendlerfordelene.

Tobarnsfaren Ropstad har fått pendlerbolig av Stortinget selv om han har eid en tomannsbolig i Lillestrøm kommune utenfor Oslo. Det fordi han fortsatt var folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet. Lillestrøm-boligen har han også leid ut, påpekte Aftenposten søndag.

På spørsmål fra NRK om hvorfor familien har bodd i stortingsbolig når de hadde et hus i Lillestrøm, svarer Ropstad:

– Jeg hadde et håp og et mål om å flytte ut dit og bo vegg i vegg med søsteren min og familien. Sånn ble det ikke. Da vi kom til konklusjonen så solgte vi boligen, sier Ropstad til NRK.

Ropstad meldte flytting hjemmefra i november i fjor.

Regelverket åpner for at alle som er folkeregistrert mer enn 40 kilometer unna Oslo kan få gratis bolig.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i et intervju med NRK mandag at det kan være kritikkverdig at KrF-lederen har fått bolig av Stortinget ved å være registrert hos foreldrene.

– Jeg forstår at det han har gjort, har vært innenfor regelverket som Stortinget har. Men samtidig mener jeg vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for, sa Solberg.

Avsløringen kommer på et kritisk tidspunkt for KrF, som sliter med å karre seg over sperregrensen på målingene.

-Klok vurdering

Statsminister Erna Solberg sier det var klokt av Ropstad å stå frem og si at han er lei seg for saken.

– Det var en klok vurdering. Han tar til etterretning at en del er skuffet. Det han gjorde var innenfor regelverket. Det er mulig å ha bolig et sted og familien i Oslo, på grunn av små barn; man må kunne leve normale liv som politikere. Men vi som politikere bør ikke operere slik at folk opplever at ordninger blir brukt på en måte som ikke var tiltenkt.

– Du sa i politisk kvarter på NRK mandag morgen at det er viktig å følge intensjonen i regelverket. Mener du at han ikke har fulgt intensjonen?

– Det er viktig å si at intensjonen er at du som politiker kan bo i valgdistriktet ditt, men har du et «gutterom» og samtidig disponerer bolig i nærheten av Stortinget, så vil enkelte reagere på det.

– Det var ikke politisk klokt?

– Nei, det var ikke politisk klokt. Men jeg tror alle som eksempelvis bor i Oslo må tenke på at stortingspolitikere kommer fra et sted og at vi har ordninger som gjør at de kan bo sammen med familien sin, sier Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere Ropstads boligstøtte.

– Mener du at Ropstad har brutt intensjonen ved regelverket?

– I denne saken synes jeg Erna Solberg har sagt det treffende. Jeg har ikke noe å legge til utover det, sier Støre til VG.

– Bør det få noen konsekvenser?

– Jeg har ikke noe å legge til utover det hun, som er hans sjef, sa. Jeg går ut fra at de håndterer det internt.

– Hvorfor det?

– Nei, det er det jeg har å si.

Aftenposten skriver at gratis bolig, hjemreiser og null skatt på fordelen av fri bolig ikke er det eneste Ropstad har oppnådd. KrF-lederen opplyser til avisen at han i løpet av fem år tjente 488.600 kroner før skatt på utleie av boligen han hadde i Lillestrøm. Han presiserer at han har hatt utgifter på boligen og betalt skatt av leien.

Ifølge skattelistene for 2019 hadde Ropstad en inntekt på 1.468.383 kroner og null i formue.