Henlegger TikTok-råkjøring Politiet sier de vet hvilken bil som ble brukt, men sier de ikke kan bevise hvem som kjørte. Nå henlegges saken. Ivar Brandvol Av Publisert 09. september, kl. 13:03

Videoen dukket opp i vinter, men er fra november 2020. Tre personer ble siktet, men alle nektet for at de kjørte.

Henlegger TikTok-råkjøring i 288 km/t

Videoen som dukket opp på TikTok og Snapchat viste ifølge politiet at det ble kjørt i 288 km/t i Soknedalstunnelen i Trøndelag. Nå er saken henlagt mot alle de tre unge mennene i 20-årene som var siktet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Ifølge politiet er det ikke omstridt hvilken bil som ble brukt, men etterforskningen har ikke avdekket hvem som var fører av bilen.

I helgen omtalte VG fenomenet med unge bilførere som deler egen råkjøring på TikTik og Snapchat. Politiet er bekymret og advarer mot at trenden er økende. I en av de mest alvorlige sakene, der en video viste fart på 288 km/t i Soknedalstunnelen, er saken nå altså henlagt.

Alle de tre siktede nektet straffeskyld i saken. Forsvarer Arve Røli har foreløpig vært utilgjengelig for kommentar.

FORT: Videoen viser speedometeret opp i 288 km/t.

– Sikre på hvilken bil som ble brukt

Politiadvokat Line Kvarsnes Jullumstrø opplyser at saken nå avsluttes fra deres side.

– Saken er henlagt på bevisets stilling. Vi kan ikke føre bevis på hvem som var fører i bilen på tidspunktet da kjøringen fant sted. Vi er sikre på hvilken bil som ble brukt og vi er også rimelig sikre på at farten er som på videoen, men vi kan altså ikke føre bevis for hvem som førte bilen, sier Kvarsnes Jullumstrø.

Hun understreker at politiet ser alvorlig på saken og har etterforsket saken bredt. Den aktuelle bilen og flere mobiltelefoner ble beslaglagt og undersøkt.

– Hvorvidt utfallet kunne blitt annerledes dersom politiet hadde fått informasjonen tidligere, tettere opp mot hendelsen er vanskelig å si. Men at det er en fordel at vi kommer raskt i gang med etterforskningen slik at vesentlig informasjon ikke går tapt, sier Kvarsnes Jullumstrø.

FORSVARER: Advokat Arve Røli.

Arve Røli er forsvarer for en av de siktede, han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

I forrige uke uttalte han dette:

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen.