STRØM AV PENGER: Jonas Gahr Støre lovet bort milliarder av kroner i strømstøtte fra Stortingets talerstol onsdag formiddag.

Opplysninger til VG: Planlegger milliard-rabatt på neste strømregning

Regjeringen jobber nå med en modell hvor alle strømkunder kan få et betydelig avslag på neste strømregning.

Publisert: Nå nettopp

Det får VG opplyst.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har onsdag lovet milliard-støtte for å dempe husholdningenes strømpris-sjokk.

Hvordan regjeringen vil innrette denne lettelsen, kan bli presentert offentlig allerede torsdag, ifølge en sentralt plassert kilde.

Det som diskuteres nå er å gi støtten direkte over strømregningen som husholdningene mottar fra sine strømleverandører, får VG opplyst.

Det er trolig også den mest treffsikre og minst byråkratiske måten å gi forbrukerne strøm-støtte på:

Hvert enkelt strømselskap kan da trekke fra et beløp av neste strømregning, og så få dette beløpet refundert fra statskassen senere.

Men kilder i regjeringssystemet presiserer at regjeringen ikke har landet i denne saken, og at andre løsninger også er til vurdering.

Legger inn milliarder

Statsminister Jonas Gahr Støre ga noen hint i Stortinget onsdag formiddag, da han deltok i spontanspørretimen:

– Disse pengene bør kunne være ute rett over nyttår, vi er i sluttfasen med å utarbeide denne ordningen, sa Støre.

– Vi skal ha en bred løsning. I løpet av timer eller en dag eller to, så er den ordningen på plass, la han til.

Statsministeren slo fast at det vil komme milliardbeløp, og at totalsummen noenlunde vil være den samme som statens merinntekter som følge av høye strømpriser.

– Ordningen bør treffe alle som er strømkunder i dag, fordi alle er berørt, la han til.

Dette er strøm-løftene

Fra før har regjeringen lagt inn penger i to ordninger for å skjerme grupper med svak økonomi for strømsjokk:

Regjeringen har lovet ekstra utbetaling av bostøtte til mottagerne også i desember, og har gitt kommunene penger for å kunne utbetale mer i sosialstøtte til grupper som faller utenom bostøtten.

Regjeringen vil også gi 3000 kroner i lån til studenter som kan dokumentere strømutgifter. Av dette vil 1200 kroner bli omgjort til stipend.

Foreslo kontantoverføring

Kraftbransjen har allerede lansert ideer som ikke er helt ulike den modellen som regjeringen nå trolig vil gå for:

– VI har spilt inn til regjeringen en form for kontantoverføring til strømkundene, i tillegg til det som nå er kjent om bostøtte og sosialhjelp, sier Knut Kroepelien, toppsjef i NHO-foreningen Energi Norge, til VG.

– Så har vi pekt på at støtten bør vektes ut fra omfanget av forbruket, ut fra antall medlemmer i husholdningen, og hvor i Norge man bor. Vi er opptatt av at det skal skje raskt, og at det må være administrativt enkelt.

– Kan det skje i form av en rabatt på strømregningen, som staten gir via strømleverandørene?

– Vi har ikke diskutert nærmere hvordan disse overføringene kan skje. Men vi er innstilt på å bidra på en rask og god måte der vi kan, sier Kroepelien.

Han sier at et viktig hensyn regjeringen bør ta, er at regningene fortsatt må reflektere situasjonen i markedet og stimulere til strømsparing. Og at støtten ikke må legge til rette for overforbruk av strøm.

Rettferdig?

Høyre-nestleder Tina Bru spurte i spørretimen i Stortinget om det var rettferdig at det bare brukes noen få hundre millioner på tiltak, når staten tjener milliarder på at folks strømregninger har skutt i været.

– Nei, det er ikke rettferdig. Nå er det en ekstraordinær situasjon, som vi ikke har hatt på 25 år. Derfor vil det være en kraftfull satsing som vil handle om flere milliarder kroner. Vi er nesten i mål på det det handler om å legge inn en kompensasjon når man har høye strømutgifter. Det er et tiltak som skal gå direkte på folks strømregning, sier Støre.

Lønnsstøtte

Parallelt jobber regjeringen med en annen pakke:

Lønnsstøtte for å motvirke den permitteringsbølgen som vil kunne treffe Norge, som følge av de nye coronatiltakene fra regjeringen, som blant annet kan ramme utelivet kraftig.

LO og alle parter i arbeidslivet har lagt kraftig press på Støre og regjeringen, for å få på plass en lønnskompensasjon for de som nå rammes av de nye tiltakene.

Mange bedrifter vurderer i disse dager hvor mange de må permittere og en lønnskompensasjonsordning vil kunne hindre at mange permitterer.

Dette er også en topprioritert sak for regjeringen, men først strøm, så lønnsstøtte.