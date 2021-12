REAGERER PÅ MANGLENDE STØTTEORDNING: Utviklingsdirektør Morten Usterud (t.v.) og administrerende direktør Karl-Henning Svendsen og i utelivsselskapet NoHo.

Utelivsaktør: Frykter at over 400 ansatte må permitteres

YOUNGSTORGET (VG) En hardt presset utelivsbransje er skuffet over manglende kompensasjonsordninger fra regjeringen. En av Oslos største utelivsaktører sier de vil miste opp mot 80 prosent av omsetningen med de nye tiltakene.

Ute er det mørkt og kaldt. Inne i varmen i lokalene til Youngs på hjørnet av Youngstorget i Oslo, er det likevel langt mellom de fulle bordene.

Det er tirsdag kveld og duket for bingo – ikke mange kvartaler unna skal regjeringen samtidig legge frem nye tiltak og støtteordninger.

Bingogeneralen, iført en gullfarget og glitrende jakke, minner de få fremmøtte om smitteverntiltaket som gjelder her: Alle må bruke munnbind når de ikke sitter ved bordene.

I et eget rom innerst i lokalet sitter administrerende direktør Karl-Henning Svendsen og utviklingsdirektør Morten Usterud i NoHo – selskapet som eier Youngs og flere andre kjente utesteder som Kulturhuset, Elsker og Oslo Camping i hovedstaden.

Under regjeringens pressekonferanse følger de spent med.

De rister på hodet og smiler oppgitt idet de innser at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke legger frem en lønnsstøtteordning.

– Å holde folk i arbeid uten inntekt blir veldig vanskelig. Jeg er usikker på hvordan det skal gå, innrømmer Svendsen.

Opp mot 450 kan bli permittert

Selskapet har 650 ansatte, og nå frykter de at over halvparten må permitteres. For omsetningen har allerede gått kraftig ned siden den forrige tiltakspakken til regjeringen.

Denne helgen mistet de opp mot halvparten av omsetningen, sammenlignet med helgen før, ifølge de to direktørene.

Og nå anslår de at omsetningen vil gå ytterligere ned – mellom 70 og 80 prosent, sammenlignet med vanlige tider.

– Hvor mange er det mulig dere må permittere?

– Det er vanskelig å si, men slik det er nå, vil det være godt over halvparten ... Så et sted mellom 350 og 450 mennesker. Det tror vi nok vil skje, sier Svendsen.

De mener at finansminister Vedum ikke er i kontakt med virkeligheten i bransjen.

– Nå skal vi ned i omsetning, masse for noen av stedene våre, og så tror finansministeren at vi gjennom hans kompensasjonsordning skal kunne være så robuste at vi kan holde folk i jobb, uten at det kommer et eneste ord om hvordan det skal foregå. Det er helt idiotisk, sier Usterud.

Ifølge de to vil kompensasjonsordningen som er lagt frem av regjeringen, bare dekke husleie- og strømutgiftene som selskapet har.

– Vi må se på hvert enkelt sted og rett og slett på hva vi må stenge. For med dette fallet i omsetning, har vi ikke økonomi til å bære lønninger uten hjelp, sier Svendsen.

– Faen for noe tull

I forkant av regjeringens pressekonferanse var ett av hovedkravene fra både LO, NHO og Virke en lønnsstøtteordning. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tirsdag kveld bekreftet overfor NTB at regjeringen onsdag vil gå i dialog for å se på en slik ordning.

Men dette ble altså ikke lagt frem under kveldens pressekonferanse, noe finansminister Vedum ble presset på av fremmøtte journalister.

Svaret hans om at regjeringen mener at kompensasjonsordningen vil treffe godt, falt heller ikke i god jord hos de to utelivseierne.

– Faen for noe tull, altså, utbryter de i kor, da Vedum svarer på hvorfor regjeringen ikke innfører lønnsstøtte.

Men det er ikke bare de neste ukene de er bekymret for.

Lønnsstøtten ville også ha hjulpet dem å komme seg på beina igjen etter tiltaksrunden eller -rundene som nå kommer, mener de.

– Det som skjer nå, er kritisk for hele bransjen med tanke på kompetanse, sier utviklingsdirektør Usterud.

Han påpeker at de allerede har hatt to runder med permitteringer, og at det trolig nå kommer en tredje runde for mange ansatte.

– Vi brukte hele høsten på å finne nok folk. Hele bransjen har vært underbemannet. Det er ikke lenger en fristende bransje å være i, sier Usterud og legger til:

– Det kommer til å bli tøft for restaurant-, utelivs- og serveringsbransjen å ha ansatte når vi en gang skal åpne igjen. Det blir en kamp om å få fatt i folk som kan og vil være i denne jobben.

Næringslivet krever lønnsstøtte

Tall fra BankAxept og Vipps viste mandag at barer over hele Norge samlet sett hadde hele 30 prosent lavere omsetning og 33 prosent nedgang i antall transaksjoner med Bankaxept-kort fredag og lørdag sammenlignet med helgen før.

Samtidig hadde restaurantene en nedgang på 14 prosent omsetning og 20 prosent færre Bankaxept-transaksjoner.

Partene i arbeidslivet har nå altså slått seg sammen og krever lønnsstøtteordning for å hindre massepermitteringer i blant annet utelivsnæringen.

Næringslivet frykter at tiltakene som ble lagt frem tirsdag, kan føre til at en dramatisk situasjon blir enda verre. Avbestillinger i fleng skaper frykt for stengte dører og massepermitteringer som i 2020.

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen er tydelig på hva som nå trengs for næringene.

– Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt.

Finansminister Vedum sier at regjeringen har vært opptatt av å innføre de kompensasjonsordningene de kunne ta med en gang.

– Vi er selvfølgelig i en løpende dialog med LO, NHO og involverte parter, sier Vedum.

Finansministeren sier vi ikke er der vi var i mars 2020, men at målet er å opprettholde aktiviteten.