Advarer mot «trafikklysmodellen» i skoler og barnehager

Både Utdanningsforbundet og Fagforbundet advarer regjeringen mot en ny runde med merarbeid, inndeling i kohorter og trafikklysmodellen i skoler og barnehager. De vil heller ha kortere dager.

– Jeg er skeptisk til å bruke gårsdagens virkemidler til dagens situasjon med et usedvanlig høyt sykefravær, mange ansatte som er helt på felgen – og økende smitte, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Etter snart to år med pandemi og ekstraordinær situasjon i skoler og barnehager – oppfordrer han regjeringen til fortsatt å legge vekk trafikklysmodellen på nasjonalt nivå.

Info Trafikklysmodellen En modell med flere beredskapsnivåer (grønt, gult, rødt) – i første rekke som smitteverntiltak i skoler og barnehager.

På gult nivå er det et overordnet mål at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse – gjerne ved inndeling i kohorter (grupper).

Trafikklysmodellen har ikke vært i bruk på nasjonalt nivå de siste månedene, men enkelte kommuner har tatt den i bruk lokalt i sine skole, for eksempel Asker kommune i Viken. Vis mer

I stedet vil han ha myndighetenes aksept for at stadig knappere bemanning mange steder – kan bety kortere skoledager og kortere åpningstider i barnehagene.

– Innføring av gult nivå med kohorter og mindre grupper – vil jo skape et behov for flere lærere og barnehagelærere. Det er jo egentlig helt urealistisk i en situasjon der man sliter enormt med å skaffe vikarer til syke fast ansatte, sier Handal til VG.

– Se på åpningstidene

Han får støtte fra Mette Nord i landets største fagorganisasjon, Fagforbundet, som via LO har tette bånd til Ap og regjeringen.

– Fagforbundet har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer om at de er få folk på jobb og at det er høyt sykefravær. En gjeninnføring av trafikklysmodellen samtidig som man skal gi et godt tilbud til barna, vil kreve at vi har nok ansatte på jobb, og derfor mener vi at skole- og barnehageeiere først bør se på åpningstidene, sier Mette Nord til VG.

Handal i Utdanningsforbundet skulle egentlig ha møtt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til et møte om situasjonen tirsdag. Men dette møtet er nå utsatt til onsdag.

Brenna har heller ikke gitt VG tid til et intervju tirsdag, men henviser mediene til etter regjeringens pressekonferanse tirsdag kveld.

– På randen av kollaps

LO-tilknyttede Skolenes Landsforbund, som er lillesøster blant forbundene for de skoleansatte, gikk mandag ut og støttet en gjeninnføring av trafikklysmodellen. Dette fikk Handal selvsagt med seg.

– Hva synes du om det?

– Nå er vi innkalt til møte med statsråden onsdag. Da skal vi sette oss ned og diskutere veien videre. Men jeg er engstelig for tiltak som vil kreve mer kapasitet i en sektor som er på randen av kollaps. Både lærere og ledere i skoler og barnehager opplevde trafikklysmodellen som svært arbeidskrevende å bruke. Vi skal tenke oss nøye om før vi for eksempel innfører gult nivå nasjonalt. Det kan bidra til å forsterke problemene også, svarer Handal.

Sykefraværet blant lærer og barnehagelærere økte med 12 prosent fra 2019 til 2020, og har hatt en ytterligere økning på 13 prosent i år, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

– Årsaken til at sykefraværet blant grunnskole- og førskolelærere har økt kan være at de er utsatt for smitte i jobben samtidig som det har vært strenge krav om å holde seg hjemme ved symptomer på luftveissykdommer, sier seksjonssjef for arbeidsmarked, Tonje Køber i SSB.

Utslitte ansatte

Handal snakker daglig med medlemmer i forbundet som forteller at de enten er utslitte, syke eller ofte begge deler.

– Senest i dag snakket jeg med en lærer som var helt utslitt etter måneder med høyt arbeidspress. Læreren drev både med digital undervisning og undervisning i klasserommet. Syv av elevene var hjemme med covid-smitte. Flere av lærerens elever hadde søsken hjemme som også var smittet. Det er en uakseptabel situasjon for mange i skoler og barnehager nå, rapporterer Handal.

– Kan regjeringen innføre for inngripende tiltak for å vise handlekraft i en presset situasjon?

– Ja, jeg tror det kan bli utfallet. Da skal vi huske på at krisen nå er annerledes enn den var da Norge stengte ned – og ingen var vaksinert. Nå består krisen i skoler og barnehager først og fremst av mangel på kapasitet. Det må håndteres på en annen måte. Og det er bedre med reduserte åpningstider enn stengte skoler og barnehager, presiserer Handal.