To lamaer skutt på hjortejakt - nå er jegeren bøtelagt

Jegeren trodde de tre lamaene var hjort, og skjøt og drepte to av dem. Nå er mannen ilagt 15.000 kroner i bot.

Av Christina Quist

Publisert: Nå nettopp

Det var i slutten av september at jegeren, som var en del av et jaktlag, oppdaget det han trodde var tre hjort.

Mannen jaktet på dette tidspunktet alene, og skjøt og traff to av dyrene. Da jegeren gikk frem til dyrene, oppdaget han at det ikke var hjort - men to lamaer - han hadde skutt.

Nå må hjortejegeren betale 15.000 kroner til statskassen, og våpenet hans blir inndratt.

– Jeg kjenner ikke til noe liknende sak, sier politijurist i Innlandet politidistrikt, Einar Gauslaa Bergem, til VG.

Gudbrandsdølen Dagningen omtalte boten først.

Mannen er bøtelagt etter viltlovens paragraf 19, som sier at jakt skal «utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom».

Da jegeren oppdaget hvilken feil han hadde gjort, meldte han straks fra til politiet, jaktleder og eieren av dyrene.

– Han er dypt fortvilet og legger seg flat for det han har gjort, har politistasjonssjef ved Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor, Jon Gaarden, tidligere uttalt til VG.

Lamaene skal ikke ha gått i skogen, men i nærheten av dyrket mark, i en del av utmarken som var innegjerdet, ifølge Gaarden.

Han betegnet saken som en «fryktelig spesiell» sak, og jegeren har ifølge politistasjonssjefen lagt seg helt flat.

Politijurist Bergem opplyser at det ikke de ikke har ilagt jegeren noen restriksjon på fremtidig jakt, og at det ikke er foretatt noen formelle sivilrettslige krav fra lama-eierens side.