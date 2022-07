OPPRØRT: Nestleder i MDG, Arild Hermstad, reagerer på at politi uttrykker usikkerhet rundt retningslinjene for bruken av tvangsmidler.

– Det er uakseptabelt at politifolk bruker sine stillinger på denne måten

Elementer i politiet prøver å sverte riksadvokaten, og politidirektøren har «null kontroll i egne rekker», mener nestlederen til Miljøpartiet de grønne (MDG).

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tidligere i år varslet Riksadvokaten at politiet ikke uten videre kunne gjennomføre kroppslige undersøkelser på bakgrunn av mistanke om rusbruk.

Politiet har også beklaget overfor de som har blitt utsatt for tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, sier at «riksadvokatens presiseringer alltid har vært gjeldende rett.»

– Regelverket har blitt praktisert feil i årevis, og tusenvis av mennesker har blitt ofre for en praksis som har skapt traumer og mistillit mot myndighetene. At politifolk og jurister i politiet ikke setter seg tilstrekkelig inn i riksadvokatens tydelige presiseringer gjør meg bekymret.

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund (PF), sier at norsk politi skal følge gjeldende lover og rett.

ENDRINGER: Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, sier at politiet må innrette seg etter kritikken.

– Når det kommer kritikk for at dette ikke er fulgt på alle områder, må vi innrette oss etter det og endre måten vi jobber på. Riksadvokatens rundskriv fra i fjor kommer med innskjerpinger og endringer i måten å jobbe på.

«Later som regelverket er mer komplisert enn det egentlig er»

MDG reagerer på at flere i politiet «hevder forvirring» rundt retningslinjene, og at de uttrykker dette i mediene.

– At dialogen om eventuelle usikkerheter tas i mediene, og ikke direkte med riksadvokaten, bekymrer meg. Dette er kun et av flere utspill den siste tiden, og utspillene som kommer gir inntrykk av å være koordinerte og målrettede for å sverte riksadvokatens presiseringer, og erfarne politifolk later som regelverket er mer komplisert enn det egentlig er, sier Hermstad.

ILLUSTRASJONSFOTO: Det har vært stor diskusjon rundt politiets praksis for ransaking. Bildet viser en hasjsigarett.

Hermstad fortsetter med å si at «det virker som man håper dette vil gi sjansen for å videreføre en uforholdsmessig tvangsmiddelbruk».

Mange lover baserer seg på skjønnsmessige vurderinger, sier leder for Politijuristene og Politiakademikerne, Are Andersen Skjold-Frykholm.

– En av utfordringene våre medlemmer har er å definere hvem som kvalifiseres som rusavhengig. Ofte må vi fatte beslutninger raskt, og man har ikke alltid tid og mulighet til å innhente sykejournaler eller andre dokumentasjoner på rushistorikken til vedkommende.

STERKERE BÅND: leder for Politijuristene og Politiakademikerne, Are Andersen Skjold-Frykholm, ønsker tettere dialog med riksadvokaten.

Skatvold forteller at når mange i etaten, fra påtalemyndigheten og arbeidsgiver sier at retningslinjene er uklare, burde man heller bruke tid på å oppklare enn å motsi at det er uklart.

– PF ønsker bare en tydeliggjøring, slik at våre medlemmer skal kunne være trygge på at de gjør jobben sin riktig. Dette handler om arbeidsvilkårene for våre medlemmer.

Hardt ut mot politidirektøren

Hermstad går hardt ut mot politidirektør Benedicte Bjørnland. Han sier at Norge trenger en annen politidirektør, som sørger for at etaten retter seg etter loven.

– Utspillene rundt såkalte usikkerheter, som kommer på løpende bånd fra elementer i politiet, viser med tydelighet at Bjørnland har null kontroll i egne rekker, og at hun aktivt eller passivt lar politiske interesser innad i politiet ta overhånd.

– Det er uakseptabelt at politifolk bruker sine stillinger på denne måten til å fremme politiske synspunkter i stedet for å følge loven, og det følger en problematisk atferd med rolleblanding som vi har sett gjennom Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

BENEDICTE BJØRNLAND: Arild Hermstad sier at Norge trenger en annen politidirektør.

Fungerende politidirektør, Håkon Skulstad, svarer på tiltalen. Han sier at politiet tar endringene som har skjedd innen håndheving av narkotikalovbrudd på største alvor.

– Vi jobber sammen med riksadvokaten for å sikre nødvendig oppfølging av endringene etter riksadvokatens føringer og de siste dommene fra Høyesterett. Samfunnets syn på narkotika har endret seg, og politiet må evne å følge med på denne utviklingen og justere vår praksis. Det er vi i gang med.

Skulstad opplyser om at følgende tiltak er iverksatt:

Nye retningslinjer for politiets ransaking i narkotikasaker.

Det er utarbeidet et opplæringsmateriell som er formidlet til politidistrikter og særorgan.

Politihøgskolen har gjennomgått relevante fagplaner, for å sikre at formidlingen i bachelorutdanningen og etter- og videreutdanningen er i samsvar med riksadvokatens presiseringer.

Pålegg til politidistriktene om å gjennomgå rutiner for å sikre etterlevelse av føringer, herunder sikre at påtalejuristenes legalitetskontroll er effektiv og reell.

NYE TILTAK: Håkon Skulstad sier at politiet må evne å følge med på utviklingen og justere sin praksis.

Hermstad gir seg ikke med det første, og sier at «den pågående kampanjevirksomheten er uverdig for etaten».

– Jeg håper ansvarlige folk i politiet står opp internt, så lenge politidirektøren ikke gjør det, og sørger for at man slutter med dette mediespillet, og heller slutter rekker om det som faktisk er lov innenfor dagens hjemler. Er det fortsatt eventuell usikkerhet, må det tas i etatene internt.

Mer åpenlys bruk av narkotika

Skatvold sier at hun «har full tillit til at politidirektøren tar tak i og istandsetter etaten».

– Det er uklarheter med et rom for tolkning, som den enkelte politibetjent og jurist er usikre på. I den usikkerheten og redselen for å gjøre feil, velger mange å heller la være gjøre noe enn å gjøre det man faktisk skal og bør.

I kjølvannet av dette, sier Skatvold at mange ser en mer åpenlys bruk av narkotika blant ungdom, som tror dette er lovlig.

– I dette vakuumet er det flere enn PF som er redde for konsekvensene, men det er mer et bord for helse å uttale seg om enn oss.

For store avstander

Skjold-Frykholm sier at etter det han har fanget opp, er det ingen av hans medlemmer som ønsker å reversere eller opponere riksadvokaten.

– Politijuristene har ved flere anledninger henvendt seg til riksadvokatembetet for at disse skjønnsmessige grensene skal tydeliggjøres. Her er vi åpenbart ikke i mål, men med enda tettere dialog er jeg sikker på at vi skal få til det.

Videre forteller Skjold-Frykholm at deres oppfatning er at avstanden mellom påtalemyndigheten i politiet og riksadvokatembetet er for stor.

– Slik systemet er i dag, er størstedelen av påtalemyndigheten integrert i politiet. Dermed er vi langt på vei under politidirektørens kontroll. Politiet styrer altså sin egen legalitetskontrollør. Skal vi sikre best mulig oppklaring og rettssikkerheten til dem som møter politiet, må vi få på plass en uavhengig offentlig utredning av organiserende av påtalemyndigheten i Norge.

I høst skal et representantforslag fra MDG, som omhandler en gransking av «ukulturer» i politiet, voteres på Stortinget.

– Vi må få et utvalg på plass, som kan gi oss oversikt over omfanget av ukulturen i politiet og dårlige holdninger overfor brukere av ulovlige rusmidler. Får vi ikke det på plass, virker det ikke som denne uverdige opptredenen og behandlingen av andre mennesker vil slutte med det første, sier Hermstad

VG har vært i kontakt med riksadvokaten, som ikke ønsker å kommentere saken.

HER OPPDAGER PROGRAMLEDER LEO AJKIC HVOR LITE VÆSKE SOM UTGJØR 1000 DOSER FENTANYL – SE VIDEO: