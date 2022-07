I AVHØR: Jan Helge Andersen forklarte seg på nytt om Baneheia-saken til politiet da etterforskningen ble gjenopptatt. Her er han på vei ut av politihuset i Oslo i fjor høst.

Forsvarer bekrefter funn på Jan Helge Andersens PC

Høy aktivitet på nett gjorde at politiet ransaket PC-en til Baneheia-siktede Jan Helge Andersen, på jakt etter overgrepsmateriale.

Etter det VG får opplyst har politiet i løpet av den nye Baneheia-etterforskningen lagt merke til Jan Helge Andersens høye aktivitet på nett.

Etter det VG får opplyst har det bygd seg opp en mistanke hos politiet om at de kunne finne overgrepsmateriale på Andersens PC.

– Politiet har under ransakingene sikret et svært stort antall bilder og videofiler.

I beslaget befinner det seg et meget begrenset antall bilder som seksualiserer barn, sier Andersens forsvarer, Svein Holden til VG.

– Andersen fastholder at han ikke har lastet bildene ned, og basert på hans forklaring og informasjon fra etterforskningsmaterialet er jeg for min del svært usikker på om dette overhodet rammes av straffeloven, sier forsvareren.

VG har vært i kontakt med statsadvokat Andreas Schei, som ikke ønsker å kommentere de nye opplysningene.

Svein Holden er Jan Helge Andersens forsvarer.

Politiet undersøker

Slik VG forstår det skal det være snakk om en begrenset mengde av det totale beslaget – som ifølge VGs opplysninger består av en mengde mediefiler – som kan være overgrepsbilder av mindreårige.

Politiet undersøker nå om Andersen har lastet ned de aktuelle filene selv eller om de er automatisk lastet ned ved besøk på enkelte nettsider, får VG opplyst.

TV 2 omtalte de nye opplysningene om innholdet på PC-en først.

Siktet for drapet han ble frikjent for

VG har tidligere meldt at politiet i Oslo har gjennomført ransaking hos Jan Helge Andersen. Politiet skal blant annet ha vist interesse for en PC.

Andersen er nå siktet i den nye Baneheia-etterforskningen.

Tirsdag meldte NRK at han nå formelt er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, jenta han tidligere ble frikjent for å ha drept.

Pekt ut som hovedmann

I 2002 ble Andersen dømt til 19 års fengsel for drap og overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen (8) og for medvirkning til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen (10).

Han ble imidlertid frifunnet for medvirkning til drapet på det eldste offeret.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for begge drapene samme år. Dommen la vekt på at Andersen i sin forklaring utpekte sin tidligere kamerat som hovedmann.

Kristiansen har i alle år nektet straffskyld.

Dersom den nye Baneheia-etterforskningen ender med full frifinnelse for Kristiansen, kan politiet straffeforfølge Jan Helge Andersen for drap og falske anklager.

Dersom Kristiansen frifinnes, kan han få utbetalt et betydelig millionbeløp etter alle årene han satt i fengsel på feil grunnlag.