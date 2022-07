KRY PÅ KRYKKER: Samir Alnahhal (44) smiler i gangene på Ullevål sykehus.

Truffet i hodet under barskytingen: − Jeg skal kjempe

Samir Alnahhal ble skutt i bakhodet under skrekknatten i Oslo. Etter over en måned skrives han nå ut av sykehuset.

– Jeg kommer aldri til å være den Samir jeg var før jeg ble skutt.

VG møter ham på Ullevål sykehus mandag morgen.

Det er en måned siden Samir Alnahhal (44) kjempet for livet under barskytingen i Oslo, hvor to personer ble drept og 21 personer skadet 25. juni.

– Jeg vil ikke være her en dag til. Jeg vil ta livet mitt tilbake, sier han.

Siden VG sist besøkte Samir, har han blitt flyttet fra Rikshospitalet til Ullevål sykehus for oppfølging og rehabilitering. Sykehusskjorten har blitt byttet ut med vanlige klær.

– Å bli skrevet ut føles som en stor seier. Men jeg har bare grunnmuren. Den skal jeg bygge videre på, for å bli sterkere.

FRA DETTE: For en måned siden så hodet til Samir slik ut. TIL DETTE: Nå er sårene og stingene nesten borte.

«Pappa skal ikke dø»

Barna til Samir, Sara (5) og Bissan (2), var redde i lang tid. Det gjorde vondt.

«Folk ligger på sykehuset for å dø, pappa»

Samir brister i gråt når han forteller hva Sara har sagt. Døtrene turte ikke å klemme ham i flere uker.

«Pappa skal ikke dø. Pappa skal ikke dø. Alt blir bra. Jeg er her for å bli frisk»

Han forteller at det var vanskelig for barna å tro ham.

Det var en sykepleier som klarte å berolige Sara og overbevise om at det går bra med pappa. Hun løp og ga en klem til sykepleieren, for så å løpe til pappa.

– Det var vanskelig å se at hun hadde båret på dette så lenge. At hun hadde trodd – og ventet på at pappa skulle dø.

I SYKESENGEN: De vonde minnene kommer ofte tilbake. Samir sliter med å sove godt.

Fosterstillingen

Under marerittnatten traff gjerningsmannen Zaniar Matapour (43) Samir først i hodet, og så i hoften. Mellom de to skuddene lå han alene i fosterstilling på bakken, og trodde han skulle dø.

Det har ikke kroppen hans glemt. Når Samir viser VG, kommer minnene tilbake.

Lenge kunne Samir kun ligge på ryggen på grunn av de omfattende skadene. Da han omsider fikk lov til å sove på venstre side, ble skrekkfilmen spilt av på nytt.

Fosterstillingen har blitt en trigger.

– Jeg visste ikke hva som var virkelighet og ikke. Jeg følte at jeg lå der jeg ble skutt igjen.

Samir skal følges opp av psykiater videre.

– Jeg ble så overrasket, fordi jeg er sterk psykisk. Derfor skremmer det meg ekstra mye. Jeg har ikke kontroll over situasjonen.

PREGET: Samir blir blank i øynene når han snakker om barna.

Barna betyr alt

Samir har fremdeles sterke smerter. Skadene må han nok leve med resten av livet.

– Jeg føler meg som et fyrstikktårn. Skjør og ustabil. Men jeg skal kjempe.

Han forteller at han fremdeles ikke kan lese, og at han så vidt kan høre på venstre øre. Dessuten har han fått påvist krystallsyken, og fått det han selv omtaler som en «droppfot».

– Jeg har ikke følelse i foten, og jeg trenger en skinne for å kunne gå. Foreløpig må jeg også bruke krykker, slik at jeg ikke overbelaster hoften.

– Hvordan klarer du å holde motivasjonen oppe?

– Barna mine gir meg energi. De betyr alt. Det er de som redder meg.

INGEN FØLELSE: Samir har ingen følelse fra ankelen og ned. Legene måtte ta nerver fra foten for å operere Isjiasnerven. STORE INNGREP: Samir har hatt mange operasjoner. Arrene blir en konstant påminnelse om skrekknatten. SKUTT: Kulemerket er fremdeles tydelig.

– Føler meg aldri trygg

Samir har både svært synlige – og usynlige arr han skal lære seg å leve med. Derfor er det også skummelt å skulle dra hjem:

– Det er klart jeg er engstelig. Jeg skvetter av den minste lyd, og hver gang jeg ser en stor folkemengde, til og med på TV, tenker jeg at noen kommer til å skyte.

Samir valgte å flytte til Norge fordi han satt pris på friheten.

– Akkurat nå føler jeg meg ikke trygg noe sted.

Men for Samir er det viktig å bidra i samfunnet, og sørge for å terroren ikke seirer:

– Som muslim selv, er det viktig for meg å stå opp mot islamofobi, og ta avstand fra terror. Selv om en manns innsats bare er en liten dråpe, er en liten dråpe bedre enn ingenting.

UT AV SENGEN: Samir må bruke skinne for å kunne gå på foten.

Ingen tid å miste

Samir er klar på at han skal komme seg videre. Han har ingen tid å kaste bort.

– Jeg har bygget opp livet mitt fra ingenting, og det skal jeg kjempe for å få tilbake.

Men han har en lang vei å gå. Og ingen sa det kom til å bli enkelt.

Så lenge Samir går på sterke smertestillende kan han ikke jobbe. I tillegg må ha fortsette med regelmessig oppfølging og opptrening både hjemme, og på sykehuset, i mange måneder fremover.

Om Samir noensinne vil kunne få full funksjon tilbake, er det vanskelig å si noe om.

– Det er klart det er tøft. Men jeg er en positiv mann som er fornøyd med det jeg har. Jeg skal klare dette.

SER FREMOVER: Samir skal ta livet sitt tilbake.

Hjemme på Romsås venter døtrene på å få pappa tilbake. To av kompisene som var sammen med Samir under skytedramaet, har også kommet for å passe på ham denne uken.

– Jeg gleder meg enormt. Å bo på sykehus i en måned gjør noe med en, sier Samir.

Også moren, som bor i Canada til vanlig, har endelig fått innvilget visum slik at hun kan komme på besøk.