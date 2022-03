FORNØYD: Erna Solberg sier at det er viktig at Jens Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef under Ukraina-krigen.

Støtter Stoltenbergs valg: − Viktig at han blir i Nato

Høyre-leder Erna Solberg sier at det er viktig at Jens Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef, men mener det ikke var nødvendig at han samtidig trakk seg som sentralbanksjef.

Reaksjonene fra det politiske Norge er positive etter at Nato-sjef Jens Stoltenberg torsdag varslet at han tar et nytt år i sjefsstolen for den vestlige militæralliansen.

Han ga samtidig beskjed om at han trekker seg fra jobben som sentralbanksjef som han etter planen skulle begynt i før årsskiftet.

– Det er ingen tvil om at Jens nok hadde lyst komme hjem, men det er viktig at han blir i Nato. Det var åpenbart et sterkt ønske fra alle medlemsland, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

– Vi står midt i en krise med en stor sikkerhetspolitisk dimensjon. Da er det viktig med kontinuitet i ledelsen av Nato, sier hun.

TREKKER SEG: Jens Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef og trekker seg som sentralbanksjef.

– Ikke nødvendig

Solberg sier at Stoltenberg ikke måtte trekke seg som sentralbanksjef, men mener det var naturlig.

– Hvis han ikke skal kunne tiltrå før nesten to år etter ansettelsen fremstår det naturlig at han nå også trekker seg som sentralbanksjef. Det var ikke nødvendig å trekke seg, men jeg har respekt for hans valg, sier hun.

Solberg mener at Ida Wolden Bache er et godt valg.

– Når lederne av USA og de andre landene i Nato ber deg fortsette, så må du egentlig si ja. Det er bra at man ikke må lete etter en ny leder i den spesielle sikkerhetssituasjonen vi er i nå. Det er heller ingen som har åpenbart seg som en naturlig arvtager nå og jeg opplever at Jens nyter respekt fra alle, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han er glad for at Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef.

– At alle NATOs medlemsland ønsker at Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i den urolige tiden vi nå befinner oss i, er en anerkjennelse av den solide jobben han har gjort og betydningen han har for NATO, skriver Støre i en sms til VG.

– Aldri før har alliansen stått sterkere, og aldri før i alliansens historie har samhold vært viktigere, fortsetter han.

MØTTE WOLF: Jonas Gahr Støre møtte torsdag CNN-anker Wolf Blitzer i Brussel.

Taklet Trump

Erna Solberg mener at Stoltenberg har vist hvor viktig han er.

– Stoltenberg sitter allerede langt, langt på overtid. Det har delvis å gjøre med Stoltenbergs evner. Han kom godt overens med Trump og Nato har vært i en omstilling, sier Solberg.

– De siste dagene har endret veldig mye. Det kan være bra at han sitter nå, men vi skal ikke forskuttere det med mer enn ett år til. Det er det han har blitt bedt om og det han har sagt ja til, sier hun og legger til at mye kan endre seg det neste året.

– Vi håper at sikkerhetssituasjonen ikke er slik om et år at vi fremdeles står i en krise, sier Solberg.

KRITIKER: Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn har vært den sterkeste kritikeren av Jens Stoltenbergs kandidatur som ny sentralbanksjef.

Politisk bråk

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn var en av de sterkeste kritikerne mot Jens Stoltenbergs kandidatur som ny Norges Bank-sjef. Han pekte på at bankens uavhengighet kunne bli skadelidende med en sjef som har vært statsminister og partileder.

– Først og fremst er det bra at Stoltenberg vil fortsette den gode jobben han gjør som generalsekretær i NATO. Av hensyn til sentralbanken er også dette en fornuftig beslutning, skriver Rotevatn i en sms til VG.

– Både i lys av støyen rundt utnevnelsen, samt at det kunne blitt krevende for en vikarierende sentralbanksjef å skulle sitte i lang tid uten mandatet man har i ryggen som den faktiske sjefen, fortsetter han.

Et flertall av partiene på Stortinget var i mot utnevnelsen av Jens Stoltenberg.

STØTTER STOLTENBERG: Trygve Slagsvold Vedum støtter Stoltenbergs valg.

– Fremstår som viktigere

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener det var riktig valg.

– Jeg er glad for at han har valgt å fortsette i Nato, rett og slett fordi det fremstår som viktigere nå, enn å lede Norges Bank, sier Vedum til VG.

Vedum sier at NATO trenger Stoltenberg.

– Jeg vet at Stoltenberg hadde et ønske om å komme hjem og gjøre en jobb her, med å lede Norges Bank. At han i stedet fortsetter i NATO, er viktig og jeg er glad for at han falt ned på det: Det er så viktig at NATO-alliansen holder sammen og når han ble bedt om det, så var det er riktig valg, sier Vedum.

Han legger til:

– Det er viktig at vi har en sterk NATO-leder i en krevende tid. Mange land har hatt et sterkt ønske om at han fortsetter, og jeg støtter hans beslutning.

RYKKER OPP: Russlands invasjon av Ukraina førte til at Jens Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef og trekker seg som sentralbanksjef. Vikarierende sentralbanksjef Ida Wolden Bache får jobben fast.

– Dyktig leder

Han sier han har hatt flere samtaler med Stoltenberg før avgjørelsen ble offentliggjort.

– Vi har snakket sammen et par ganger om dette. Å være Norges sentralbanksjef er også en ansvarsfull og tung stilling, som jeg vet han har hatt ønske om å gå inn i.

Han sier at Ida Wolden Bache allerede er på plass i sjefsstolen.

– Wolden Bache er meget dyktig og hun er allerede i gang, sier han og viser til rentemøtet i dag, hvor styringsrenten ble satt opp.